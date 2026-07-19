https://sarabic.ae/20260719/الذكاء-الاصطناعي-يصمم-مقصات-جزيئية-جينية-جديدة-بتقنية-كريسبر-تتفوق-على-الطبيعية-1115333107.html

الذكاء الاصطناعي يصمم "مقصات جزيئية جينية" جديدة بتقنية كريسبر تتفوق على الطبيعية

الذكاء الاصطناعي يصمم "مقصات جزيئية جينية" جديدة بتقنية كريسبر تتفوق على الطبيعية

سبوتنيك عربي

ابتكر باحثون إنزيمات وظيفية لتعديل الجينات، لم يسبق أن وُجدت تسلسلاتها في الطبيعة، وقد تفوقت بعضها على نظيراتها الطبيعية في الخلايا البكتيرية والنباتية... 19.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-19T19:06+0000

2026-07-19T19:06+0000

2026-07-19T19:06+0000

مجتمع

علوم

أخبار الأبحاث العلمية

جين

ذكاء اصطناعي

هندسة وراثية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102194/25/1021942509_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_f0f67c6be7244bc5c74ef52d4bc15a19.jpg

تعتمد تقنية كريسبر لتعديل الجينات على إنزيمات تعمل كمقصات جزيئية قابلة للبرمجة، حيث يوجه جزيء RNA مرشد الإنزيم نحو تسلسل DNA مختار، ليقوم بقطع يسمح للباحثين بإزالة المادة الوراثية أو تغييرها أو استبدالها.حتى الآن، اعتاد العلماء توسيع نطاق أدوات كريسبر بالبحث في الكائنات الدقيقة عن إنزيمات موجودة طبيعيًا، ثم تعديل أكثرها فعالية، ورغم أن هذا النهج قد أنتج أنظمة قوية مثل "Cas9" و"Cas12"، إلا أنه لا يزال يقتصر على البروتينات التي نتجت عن التطور.تعليم الذكاء الاصطناعي الحفاظ على آلية عمل الإنزيمركز الفريق على إنزيم "TnpB"، وهو إنزيم صغير الحجم موجه بواسطة الحمض النووي الريبوزي (RNA) ويرتبط بتقنية " CRISPR-Cas12"، ويجعله صغر حجمه جذابًا من الناحية العلمية، لا سيما للتطبيقات التي تتطلب وضع مُعدِّل جيني داخل نظام توصيل ذي سعة محدودة.يعد تصميم مثل هذه البروتينات أمرًا صعبًا لأنها يجب أن تؤدي عدة مهام منسقة: فهي تحتاج إلى الارتباط بحمض نووي ريبوزي (RNA) موجه، والتعرف على تسلسل الحمض النووي (DNA) الصحيح، وتغيير شكلها أثناء عملية التحرير، وقطع الهدف دون فقدان الخصوصية. ويمكن أن يؤدي تغيير عدد كبير جدًا من الأحماض الأمينية بسهولة إلى تعطيل هذه التفاعلات الدقيقة وجعل الإنزيم غير نشط.آلاف التصاميم، بنسبة نجاح عالية بشكل استثنائيقام الباحثون بتوليد واختبار ما يقارب 2000 بروتين اصطناعي، أطلقوا عليها اسم "SynTnpBs". عمل ما يقارب ربعها كإنزيمات نوكلياز نشطة في الفحص المختبري، وهي نتيجة مهمة لأن ابتكار إنزيمات متعددة المجالات مُعاد تصميمها بشكل كبير مع الحفاظ على فعاليتها يعد أمرًا بالغ الصعوبة عادةً.كانت العديد من بروتينات "SynTnpBs" مختلفة بشكل كبير عن بروتينات "TnpB" الطبيعية، ومع ذلك حافظت على خصوصية عالية تجاه الهدف، بينما عدّل بعضها الحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين (DNA) بفعالية أكبر من الإنزيم الأصلي، كما ظلت أكثر المرشحين الواعدة نشطة عند اختبارها في البكتيريا والخلايا البشرية وخلايا نبات "رشاد الصخر" (Arabidopsis)، مما يشير إلى أن هذا النهج لم يقتصر على نظام بيولوجي واحد.أهمية المحررات الجينية الأصغر حجمًا والقابلة للتخصيصتسهّل المحررات الجينية المُدمجة عملية إيصالها إلى الخلايا، وهو أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الطب الجيني. إذ يمكن للإنزيم الأصغر حجمًا أن يُتيح مساحة أكبر في ناقل الإيصال للحمض النووي الريبوزي الدليلي، والعناصر التنظيمية، أو المكونات الأخرى اللازمة للعلاج.قد تدعم هذه المرونة الأبحاث الزراعية والتطبيقات الطبية المستقبلية، لا سيما عندما تتطلب المحاصيل أو الأنسجة أو الأمراض المختلفة معدلات ذات خصائص مميزة. مع ذلك، تبقى "SynTnpBs" الجديدة أدوات بحثية وليست علاجات معتمدة، وسيتطلب الأمر مزيدًا من الدراسات لتقييم دقتها، وطريقة توصيلها، وسلامتها، وآثارها الجانبية المحتملة.يمثل هذا الإنجاز تحولًا هامًا في هندسة البروتينات، فلم يعد الذكاء الاصطناعي يستخدم فقط للتنبؤ ببنية البروتينات الطبيعية، بل يُستخدم بشكل متزايد لتصميم آليات بيولوجية جديدة لم يسبق للتطور أن أنتجها.المصدر: | مجلة ناتشر العلمية |

https://sarabic.ae/20251125/علماء-روس-ينجحون-في-إنشاء-خريطة-جينية-لـ500-صنف-من-نبات-الذرة-1107483866.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, أخبار الأبحاث العلمية, جين, ذكاء اصطناعي, هندسة وراثية