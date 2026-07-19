https://sarabic.ae/20260719/الطاقة-الذرية-الإيرانية-استهداف-أمريكي-لموقع-بناء-محطة-للطاقة-النووية-في-البلاد-1115321371.html

"الطاقة الذرية الإيرانية": استهداف أمريكي لموقع بناء محطة للطاقة النووية في البلاد

"الطاقة الذرية الإيرانية": استهداف أمريكي لموقع بناء محطة للطاقة النووية في البلاد

سبوتنيك عربي

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة شنت هجومًا على موقع كان يُجرى إعداده لبناء محطة للطاقة الذرية جنوب غربي البلاد. 19.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-19T11:25+0000

2026-07-19T11:25+0000

2026-07-19T11:25+0000

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إيران

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وقالت المنظمة في بيان: "العدوان الأمريكي على محطة دارخوين النووية، التي ما تزال قيد الإنشاء، يعتبر هجومًا على منشأة ذرية سلمية. محطة دارخوين خاضعة لاتفاقية الضمانات، والعدوان عليها جريمة صارخة ضد القانون الدولي".وفي وقت سابق من اليوم، حذّر قائد "مقر خاتم الأنبياء" المركزي في إيران (غرفة العمليات المركزية للقوات الإيرانية) اللواء الطيار علي عبد اللهي، الولايات المتحدة من أن أي عمل عسكري أو ما وصفه بـ"الوحشية" ضد بلاده سيقابل بـ"رد حازم ومدمّر" من جانب القوات المسلحة الإيرانية، مؤكدًا جاهزية الجيش للدفاع عن أمن البلاد وسيادتها، وفق تعبيره.وقال عبد اللهي إن "القوات المسلحة الإيرانية تجدد التزامها بتوجيهات المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي"، مؤكدًا "مواصلة العمل على تعزيز الوحدة الوطنية والتنسيق بين القوات المسلحة ومؤسسات الدولة بما يحفظ أمن إيران ومصالحها".وأضاف قائد "مقر خاتم الأنبياء" الإيراني أن أي "طمع أو توسع أو اعتداء من جانب الولايات المتحدة سيواجه برد ستكون تبعاته أثقل بكثير من الحروب المفروضة السابقة"، مشددًا أن القدرات الدفاعية الإيرانية تمثل ركيزة أساسية لحماية أمن البلاد واستقرارها، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.بدورها، توجه القوات المسلحة الإيرانية ضربات إلى قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.

https://sarabic.ae/20260719/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-إسقاط-طائرة-إم-كيو--9-المسيرة-الأمريكية-فيديو-1115319978.html

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