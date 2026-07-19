https://sarabic.ae/20260719/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-إسقاط-طائرة-إم-كيو--9-المسيرة-الأمريكية-فيديو-1115319978.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط طائرة "إم كيو- 9" المسيرة الأمريكية... فيديو
الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط طائرة "إم كيو- 9" المسيرة الأمريكية... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو- 9"، جنوب غربي البلاد. 19.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-19T09:46+0000
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وقال الحرس الثوري في بيان نقله التلفزيون الإيراني: "تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة من طراز "إم كيو- 9" في سماء الأهواز، وذلك بواسطة نظام دفاع جوي متطور تابع للقوات الفضائية التابعة للحرس الثوري، وتحت سيطرة شبكة الدفاع الجوي الموحدة للبلاد".وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن حطام الطائرة سقط في منطقة خالية من السكان، مؤكدة عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الحادث.ولم تصدر الولايات المتحدة أي تعليق رسمي بشأن ما أعلنته إيران حول إسقاط الطائرة المسيرة حتى الآن.يأتي هذا الإعلان بعد ساعات من شن القوات الأمريكية جولة جديدة من الضربات على أهداف إيرانية، لليلة الثامنة على التوالي، وفق ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في "إطار مواصلة تقويض القدرات العسكرية الإيرانية بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب)"، على حد قولها.بدورها، توجه القوات المسلحة الإيرانية ضربات إلى قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين أواخر يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدتين أمريكيتين في الكويت.. والجيش الكويتي يصدر بياناطهران تتهم واشنطن بإشعال المنطقة وتطالب دول الخليج بمنع استخدام أراضيها ضد إيران
https://sarabic.ae/20260719/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-الانتهاء-من-موجة-جديدة-من-الضربات-ضد-إيران-1115315665.html
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط طائرة "إم كيو- 9" المسيرة الأمريكية... فيديو
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو- 9"، جنوب غربي البلاد.
وقال الحرس الثوري في بيان نقله التلفزيون الإيراني: "تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة من طراز "إم كيو- 9" في سماء الأهواز، وذلك بواسطة نظام دفاع جوي متطور تابع للقوات الفضائية التابعة للحرس الثوري، وتحت سيطرة شبكة الدفاع الجوي الموحدة للبلاد".
وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن حطام الطائرة سقط في منطقة خالية من السكان، مؤكدة عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الحادث.
ولم تصدر الولايات المتحدة أي تعليق رسمي بشأن ما أعلنته إيران حول إسقاط الطائرة المسيرة حتى الآن.
ويوم أمس السبت، أكد الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو- 9"، في محافظة بوشهر جنوبي إيران، وأن الطائرة تم استهدافها بنيران منظومة الدفاع الجوي التابعة للحرس.
يأتي هذا الإعلان بعد ساعات من شن القوات الأمريكية جولة جديدة من الضربات على أهداف إيرانية، لليلة الثامنة على التوالي، وفق ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في "إطار مواصلة تقويض القدرات العسكرية الإيرانية بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب)"، على حد قولها.
ويشنّ الجيش الأمريكي، منذ ليلة 8 يوليو/ تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، توجه القوات المسلحة الإيرانية ضربات إلى قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين أواخر يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.