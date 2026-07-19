https://sarabic.ae/20260719/الطيران-المدني-في-عدن-يفرض-تصريحا-مسبقا-لدخول-الأجواء-اليمنية-1115325746.html

الطيران المدني في عدن يفرض تصريحا مسبقا لدخول الأجواء اليمنية

الطيران المدني في عدن يفرض تصريحا مسبقا لدخول الأجواء اليمنية

سبوتنيك عربي

فرضت سلطات الطيران المدني التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، على رحلات الشركات ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تصريحًا مسبقًا لدخول الأجواء... 19.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-19T14:59+0000

2026-07-19T14:59+0000

2026-07-19T14:59+0000

العالم العربي

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أنصار الله

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وقالت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، في تعميم إلى شركات الطيران والمنظمات الدولية، إنه "يمنع دخول جميع المشغلين إلى الإقليم الجوي اليمني إلا بموجب تصريح مسبق صادر عن الهيئة باعتبارها سلطة الطيران المدني الشرعية في اليمن".وأضافت أن "جميع طلبات الحصول على التصاريح يجب أن تقدم عبر وسائل التواصل الرسمية المعتمدة".ويوم الجمعة الماضي، أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، استئناف رحلاتها إلى مطار صنعاء الدولي، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات الحاصلة بين التحالف العربي بقيادة السعودية وجماعة "أنصار الله" على خلفية توقف الرحلات التجارية إلى المطار الذي يفرض التحالف قيوداً على حركة الملاحة الجوية فيه، إلا أن الجماعة اشترطت فتح المطار إلى كافة الوجهات دون استثناء.سبق ذلك، يوم الخميس الماضي، تهديد زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، بمهاجمة المنشآت النفطية والحيوية في السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن، حال تنفيذ المملكة هجمات جديدة على مناطق سيطرة الجماعة، على خلفية تسيير رحلات جوية بين صنعاء وطهران دون إذن منها، معلناً "عدم القبول باستمرار الحصار والتحكم بالمطارات والموانئ اليمنية"، واعتبر أن "من المستحيل القبول بالإجراءات التي تقوم بها السعودية ضد البلد مهما بلغ مستوى التضحيات وبأي كلفة".ويسيطر التحالف العربي بقيادة السعودية، منذ انطلاق عملياته العسكرية في اليمن، في 26 آذار/مارس 2015، على حركة الملاحة في الأجواء اليمنية، حيث يمنح تصاريح لكافة الرحلات الجوية بما فيها الخاصة بالأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها.

https://sarabic.ae/20260716/زعيم-أنصار-الله-على-بعض-الأنظمة-عدم-فتح-بلدانها-للعدوان-على-إيران-كحد-أدنى-1115251732.html

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