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باكستان تدعو لإنقاذ تفاهم "إسلام آباد" مع اتساع دائرة التصعيد الإقليمي
باكستان تدعو لإنقاذ تفاهم "إسلام آباد" مع اتساع دائرة التصعيد الإقليمي
سبوتنيك عربي
دعا وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، إلى الالتزام الكامل بتعهدات وقف إطلاق النار المنصوص عليها في مذكرة تفاهم "إسلام آباد" بين الولايات المتحدة... 19.07.2026, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، أمس السبت، إجراه إسحاق دار مع نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، بحثا خلاله تطورات الأوضاع الإقليمية، بحسب بيان للخارجية الباكستانية.وخلال الاتصال، أعرب الصباح عن قلق بلاده إزاء استمرار الهجمات التي تستهدف الأراضي الكويتية، مؤكدًا أهمية تحلي جميع الأطراف بأقصى درجات ضبط النفس، والتنفيذ الكامل لمذكرة التفاهم.من جانبه، شدد وزير الخارجية الباكستاني على ضرورة خفض التصعيد واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، معتبرًا أن الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين يمثل أولوية قصوى.وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية بعدما أعلنت إيران تعليق جميع التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم المبرمة مع أمريكا، متهمة واشنطن بانتهاك التفاهم وتنفيذ إجراءات عسكرية خلال فترة المفاوضات.واعتبرت طهران أن التطورات الأخيرة وجّهت ضربة للتفاهمات التي هدفت، بوساطة باكستانية، إلى تثبيت وقف العمليات العسكرية وتهيئة الظروف لتسوية أوسع، في وقت أدى اتساع نطاق الضربات المتبادلة إلى تراجع فرص استئناف المسار السياسي.وفي السياق، اتهمت الكويت إيران باتباع "سلوك عدواني ممنهج" بعد تعرض منشآت نفطية ومحطات للكهرباء والمياه، إضافة إلى مواقع عسكرية وأمنية، لهجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة أسفرت عن إصابات وخسائر مادية واندلاع حرائق.كما وصف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، الهجمات التي استهدفت الكويت والبحرين والأردن، بأنها "جرائم حرب"، مؤكدًا أنها "تمثّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتستوجب المساءلة الدولية".
https://sarabic.ae/20260710/رئيس-وزراء-باكستان-للرئيس-الإيراني-يجب-ضبط-النفس-لحماية-مكاسب-السلام-التي-تحققت-بشق-الأنفس-1115112745.html
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باكستان, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
باكستان, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
باكستان تدعو لإنقاذ تفاهم "إسلام آباد" مع اتساع دائرة التصعيد الإقليمي
دعا وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، إلى الالتزام الكامل بتعهدات وقف إطلاق النار المنصوص عليها في مذكرة تفاهم "إسلام آباد" بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، محذرًا من "أي خطوات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة"، وفق تعبيره.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، أمس السبت، إجراه إسحاق دار مع نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، بحثا خلاله تطورات الأوضاع الإقليمية، بحسب بيان للخارجية الباكستانية.
وخلال الاتصال، أعرب الصباح عن قلق بلاده إزاء استمرار الهجمات التي تستهدف الأراضي الكويتية، مؤكدًا أهمية تحلي جميع الأطراف بأقصى درجات ضبط النفس، والتنفيذ الكامل لمذكرة التفاهم.
من جانبه، شدد وزير الخارجية الباكستاني على ضرورة خفض التصعيد واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، معتبرًا أن الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين يمثل أولوية قصوى.
وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية بعدما أعلنت إيران تعليق جميع التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم المبرمة مع أمريكا، متهمة واشنطن بانتهاك التفاهم وتنفيذ إجراءات عسكرية خلال فترة المفاوضات.
واعتبرت طهران أن التطورات الأخيرة وجّهت ضربة للتفاهمات التي هدفت، بوساطة باكستانية، إلى تثبيت وقف العمليات العسكرية وتهيئة الظروف لتسوية أوسع، في وقت أدى اتساع نطاق الضربات المتبادلة إلى تراجع فرص استئناف المسار السياسي.
وفي السياق، اتهمت الكويت إيران باتباع "سلوك عدواني ممنهج" بعد تعرض منشآت نفطية ومحطات للكهرباء والمياه، إضافة إلى مواقع عسكرية وأمنية، لهجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة أسفرت عن إصابات وخسائر مادية واندلاع حرائق.
كما وصف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، الهجمات التي استهدفت الكويت والبحرين والأردن، بأنها "جرائم حرب"، مؤكدًا أنها "تمثّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتستوجب المساءلة الدولية".