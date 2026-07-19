باكستان تدعو لإنقاذ تفاهم "إسلام آباد" مع اتساع دائرة التصعيد الإقليمي

عربي
القوات الروسية توجه ضربة مكثفة على المجمع الصناعي العسكري ومرافق البنية التحتية الأوكرانية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية بين لبنان وسوريا… وهل تنقل منصّة "دولتي" المعاملات الرسمية إلى العصر الرقمي؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
بين بيروت وموسكو
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
ضجة في تل أبيب بسبب فوز فيلم فلسطيني على جائزة رفيعة إسرائيلية
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
شراكة أمنية وعسكرية تتخطى إدارة الخلافات السابقة خلال زيارة وزير الدفاع المصري لتركيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
خطوط التماس
إمارة جبل لبنان من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
روسيا: سنستهدف أي قوة عسكرية تابعة للغرب في أوكرانيا وطهران تقصف سوريا لأول مرة منذ بدء الحرب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يدخل التصعيد الأمريكي الإيراني المنطقة في حرب مفتوحة؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اللاجئون في مرمى الخوارزميات.. كيف تسرق منصات التواصل الاجتماعي بوصلتك الأخلاقية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
08:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
09:34 GMT
25 د
من الملعب
خطة جديدة فاشلة لإيقاف ميسي.. سقوط الديوك.. وماذا سيحدث في نهائي المونديال؟
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:41 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يُدخل التصعيد الأمريكي الإيراني المنطقة في حرب مفتوحة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
16:43 GMT
17 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260719/باكستان-تدعو-لإنقاذ-تفاهم-إسلام-آباد-مع-اتساع-دائرة-التصعيد-الإقليمي-1115316625.html
باكستان تدعو لإنقاذ تفاهم "إسلام آباد" مع اتساع دائرة التصعيد الإقليمي
باكستان تدعو لإنقاذ تفاهم "إسلام آباد" مع اتساع دائرة التصعيد الإقليمي
سبوتنيك عربي
دعا وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، إلى الالتزام الكامل بتعهدات وقف إطلاق النار المنصوص عليها في مذكرة تفاهم "إسلام آباد" بين الولايات المتحدة... 19.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-19T05:38+0000
2026-07-19T05:38+0000
باكستان
إيران
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/13/1115316387_0:0:1900:1069_1920x0_80_0_0_d0fba0b603ee1e584853c1da5ac77178.jpg
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، أمس السبت، إجراه إسحاق دار مع نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، بحثا خلاله تطورات الأوضاع الإقليمية، بحسب بيان للخارجية الباكستانية.وخلال الاتصال، أعرب الصباح عن قلق بلاده إزاء استمرار الهجمات التي تستهدف الأراضي الكويتية، مؤكدًا أهمية تحلي جميع الأطراف بأقصى درجات ضبط النفس، والتنفيذ الكامل لمذكرة التفاهم.من جانبه، شدد وزير الخارجية الباكستاني على ضرورة خفض التصعيد واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، معتبرًا أن الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين يمثل أولوية قصوى.وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية بعدما أعلنت إيران تعليق جميع التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم المبرمة مع أمريكا، متهمة واشنطن بانتهاك التفاهم وتنفيذ إجراءات عسكرية خلال فترة المفاوضات.واعتبرت طهران أن التطورات الأخيرة وجّهت ضربة للتفاهمات التي هدفت، بوساطة باكستانية، إلى تثبيت وقف العمليات العسكرية وتهيئة الظروف لتسوية أوسع، في وقت أدى اتساع نطاق الضربات المتبادلة إلى تراجع فرص استئناف المسار السياسي.وفي السياق، اتهمت الكويت إيران باتباع "سلوك عدواني ممنهج" بعد تعرض منشآت نفطية ومحطات للكهرباء والمياه، إضافة إلى مواقع عسكرية وأمنية، لهجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة أسفرت عن إصابات وخسائر مادية واندلاع حرائق.كما وصف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، الهجمات التي استهدفت الكويت والبحرين والأردن، بأنها "جرائم حرب"، مؤكدًا أنها "تمثّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتستوجب المساءلة الدولية".
https://sarabic.ae/20260710/رئيس-وزراء-باكستان-للرئيس-الإيراني-يجب-ضبط-النفس-لحماية-مكاسب-السلام-التي-تحققت-بشق-الأنفس-1115112745.html
باكستان
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/13/1115316387_0:0:1684:1263_1920x0_80_0_0_e855a87c525b82280373cc5d2b2fdef1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
باكستان, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
باكستان, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

باكستان تدعو لإنقاذ تفاهم "إسلام آباد" مع اتساع دائرة التصعيد الإقليمي

05:38 GMT 19.07.2026
© REUTERS Amr Abdallah Dalshوزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار
وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2026
© REUTERS Amr Abdallah Dalsh
تابعنا عبر
دعا وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، إلى الالتزام الكامل بتعهدات وقف إطلاق النار المنصوص عليها في مذكرة تفاهم "إسلام آباد" بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، محذرًا من "أي خطوات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة"، وفق تعبيره.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، أمس السبت، إجراه إسحاق دار مع نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، بحثا خلاله تطورات الأوضاع الإقليمية، بحسب بيان للخارجية الباكستانية.
وخلال الاتصال، أعرب الصباح عن قلق بلاده إزاء استمرار الهجمات التي تستهدف الأراضي الكويتية، مؤكدًا أهمية تحلي جميع الأطراف بأقصى درجات ضبط النفس، والتنفيذ الكامل لمذكرة التفاهم.
من جانبه، شدد وزير الخارجية الباكستاني على ضرورة خفض التصعيد واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، معتبرًا أن الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين يمثل أولوية قصوى.
وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية بعدما أعلنت إيران تعليق جميع التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم المبرمة مع أمريكا، متهمة واشنطن بانتهاك التفاهم وتنفيذ إجراءات عسكرية خلال فترة المفاوضات.
واعتبرت طهران أن التطورات الأخيرة وجّهت ضربة للتفاهمات التي هدفت، بوساطة باكستانية، إلى تثبيت وقف العمليات العسكرية وتهيئة الظروف لتسوية أوسع، في وقت أدى اتساع نطاق الضربات المتبادلة إلى تراجع فرص استئناف المسار السياسي.
رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
رئيس وزراء باكستان للرئيس الإيراني: يجب ضبط النفس لحماية مكاسب السلام التي تحققت بشق الأنفس
10 يوليو, 18:25 GMT
وفي السياق، اتهمت الكويت إيران باتباع "سلوك عدواني ممنهج" بعد تعرض منشآت نفطية ومحطات للكهرباء والمياه، إضافة إلى مواقع عسكرية وأمنية، لهجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة أسفرت عن إصابات وخسائر مادية واندلاع حرائق.
كما وصف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، الهجمات التي استهدفت الكويت والبحرين والأردن، بأنها "جرائم حرب"، مؤكدًا أنها "تمثّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتستوجب المساءلة الدولية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала