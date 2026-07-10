رئيس وزراء باكستان للرئيس الإيراني: يجب ضبط النفس لحماية مكاسب السلام التي تحققت بشق الأنفس

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الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
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الحدث من سبوتنيك
أوروبا بين حرب إيران وصدمة الصين... وفرنسا هل تُصلح القطاع المصرفي السوري؟
01:30 GMT
57 د
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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
الخميس، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو
09:00 GMT
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نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
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30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
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13 د
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البرنامج المسائي
13:00 GMT
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:35 GMT
12 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير: نخشى من الانزلاق إلى مواجهة شاملة في المنطقة العربية
17:00 GMT
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ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
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صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
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30 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
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مدار الليل والنهار
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مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:30 GMT
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من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
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09:33 GMT
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الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
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مدار الليل والنهار
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مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
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عالم سبوتنيك
ترامب: إيران تواصلت مع ادارته وتريد إبرام اتفاق، الائتلاف الحاكم في إسرائيل مهدد بفقدان السلطة لصالح حزب "يشار"
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خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
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https://sarabic.ae/20260710/رئيس-وزراء-باكستان-للرئيس-الإيراني-يجب-ضبط-النفس-لحماية-مكاسب-السلام-التي-تحققت-بشق-الأنفس-1115112745.html
رئيس وزراء باكستان للرئيس الإيراني: يجب ضبط النفس لحماية مكاسب السلام التي تحققت بشق الأنفس
رئيس وزراء باكستان للرئيس الإيراني: يجب ضبط النفس لحماية مكاسب السلام التي تحققت بشق الأنفس
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، اليوم الجمعة، أنه تحدث مع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، حول الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، وأكد مجددا استعداد إسلام... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T18:25+0000
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وكتب شريف على منصة "إكس": "تحدثت اليوم مع أخي الرئيس الإيراني الدكتور مسعود بزشكيان، وناقشنا تطورات الوضع الإقليمي، وأكدنا على ضرورة ضبط النفس والحوار والدبلوماسية لحماية مكاسب السلام التي تحققت بشق الأنفس خلال الأشهر الماضية". وتابع: "أكدت مجددا استعداد إسلام آباد لمواصلة دورها كوسيط نزيه وصادق من أجل سلام إقليمي دائم، كما اتفقنا على المضي قدما في أجندة التعاون الثنائي التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الأخيرة إلى باكستان".وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة وافقت على مواصلة عملية التفاوض مع إيران بناء على طلب طهران، لكنه أشار إلى انتهاء وقف إطلاق النار.وكتب على منصة "تروث سوشيال": "طلبت منا الجمهورية الإسلامية الإيرانية مواصلة "المحادثات"، وقد وافقنا على ذلك، لكن الولايات المتحدة أوضحت لهم، بشكل قاطع، أن وقف إطلاق النار قد انتهى!".وأفادت وسائل إعلام إيرانية، نقلا عن مصادر وصفتها بالخاصة، بأن وفدا سياسيا قطريا وصل إلى إيران، اليوم الجمعة، لإجراء مشاورات مع مسؤولين إيرانيين بشأن التطورات الأخيرة في المنطقة.ويُرجح أن الوفد، الذي يضم مستشارًا لوزير الخارجية القطري، توجه إلى مدينة مشهد، حيث يوجد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وبحسب الوكالة، تهدف الزيارة إلى محاولة ترسيخ دور قطر كوسيط، في أعقاب التطورات الأخيرة، بما في ذلك الهجمات الأمريكية على أهداف عسكرية ومدنية داخل إيران، والتوترات المرتبطة بالاتهامات القطرية لإيران بشأن حادثة مزعومة في مضيق هرمز.يُذكر أنه في ليلة الأربعاء الماضي، شنت القوات الأمريكية سلسلة من الضربات العنيفة على إيران، وأفادت القوات الإيرانية بتوجيه ضربات انتقامية إلى قواعد أمريكية في البحرين والكويت، بينما اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة إنهاء الأعمال العدائية.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران 2026، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
https://sarabic.ae/20260710/قاليباف-الصراع-مع-أمريكا-لن-ينتهي-باستسلام-إيران-1115111610.html
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باكستان, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
باكستان, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

رئيس وزراء باكستان للرئيس الإيراني: يجب ضبط النفس لحماية مكاسب السلام التي تحققت بشق الأنفس

18:25 GMT 10.07.2026
© REUTERS Tingshu Wangرئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف
رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
© REUTERS Tingshu Wang
تابعنا عبر
أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، اليوم الجمعة، أنه تحدث مع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، حول الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، وأكد مجددا استعداد إسلام آباد لمواصلة دورها كوسيط.
وكتب شريف على منصة "إكس": "تحدثت اليوم مع أخي الرئيس الإيراني الدكتور مسعود بزشكيان، وناقشنا تطورات الوضع الإقليمي، وأكدنا على ضرورة ضبط النفس والحوار والدبلوماسية لحماية مكاسب السلام التي تحققت بشق الأنفس خلال الأشهر الماضية".
وتابع: "أكدت مجددا استعداد إسلام آباد لمواصلة دورها كوسيط نزيه وصادق من أجل سلام إقليمي دائم، كما اتفقنا على المضي قدما في أجندة التعاون الثنائي التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الأخيرة إلى باكستان".
وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة وافقت على مواصلة عملية التفاوض مع إيران بناء على طلب طهران، لكنه أشار إلى انتهاء وقف إطلاق النار.
وكتب على منصة "تروث سوشيال": "طلبت منا الجمهورية الإسلامية الإيرانية مواصلة "المحادثات"، وقد وافقنا على ذلك، لكن الولايات المتحدة أوضحت لهم، بشكل قاطع، أن وقف إطلاق النار قد انتهى!".
وأفادت وسائل إعلام إيرانية، نقلا عن مصادر وصفتها بالخاصة، بأن وفدا سياسيا قطريا وصل إلى إيران، اليوم الجمعة، لإجراء مشاورات مع مسؤولين إيرانيين بشأن التطورات الأخيرة في المنطقة.
ويُرجح أن الوفد، الذي يضم مستشارًا لوزير الخارجية القطري، توجه إلى مدينة مشهد، حيث يوجد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
قاليباف: الصراع مع أمريكا لن ينتهي باستسلام إيران
17:30 GMT
وبحسب الوكالة، تهدف الزيارة إلى محاولة ترسيخ دور قطر كوسيط، في أعقاب التطورات الأخيرة، بما في ذلك الهجمات الأمريكية على أهداف عسكرية ومدنية داخل إيران، والتوترات المرتبطة بالاتهامات القطرية لإيران بشأن حادثة مزعومة في مضيق هرمز.
يُذكر أنه في ليلة الأربعاء الماضي، شنت القوات الأمريكية سلسلة من الضربات العنيفة على إيران، وأفادت القوات الإيرانية بتوجيه ضربات انتقامية إلى قواعد أمريكية في البحرين والكويت، بينما اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة إنهاء الأعمال العدائية.
وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران 2026، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
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