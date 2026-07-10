https://sarabic.ae/20260710/رئيس-وزراء-باكستان-للرئيس-الإيراني-يجب-ضبط-النفس-لحماية-مكاسب-السلام-التي-تحققت-بشق-الأنفس-1115112745.html

رئيس وزراء باكستان للرئيس الإيراني: يجب ضبط النفس لحماية مكاسب السلام التي تحققت بشق الأنفس

رئيس وزراء باكستان للرئيس الإيراني: يجب ضبط النفس لحماية مكاسب السلام التي تحققت بشق الأنفس

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، اليوم الجمعة، أنه تحدث مع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، حول الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، وأكد مجددا استعداد إسلام... 10.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-10T18:25+0000

2026-07-10T18:25+0000

2026-07-10T18:25+0000

باكستان

إيران

العالم

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/0c/1114299941_0:0:1772:997_1920x0_80_0_0_3ed9583de0768d5ff2660338f3ea64c5.jpg

وكتب شريف على منصة "إكس": "تحدثت اليوم مع أخي الرئيس الإيراني الدكتور مسعود بزشكيان، وناقشنا تطورات الوضع الإقليمي، وأكدنا على ضرورة ضبط النفس والحوار والدبلوماسية لحماية مكاسب السلام التي تحققت بشق الأنفس خلال الأشهر الماضية". وتابع: "أكدت مجددا استعداد إسلام آباد لمواصلة دورها كوسيط نزيه وصادق من أجل سلام إقليمي دائم، كما اتفقنا على المضي قدما في أجندة التعاون الثنائي التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الأخيرة إلى باكستان".وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة وافقت على مواصلة عملية التفاوض مع إيران بناء على طلب طهران، لكنه أشار إلى انتهاء وقف إطلاق النار.وكتب على منصة "تروث سوشيال": "طلبت منا الجمهورية الإسلامية الإيرانية مواصلة "المحادثات"، وقد وافقنا على ذلك، لكن الولايات المتحدة أوضحت لهم، بشكل قاطع، أن وقف إطلاق النار قد انتهى!".وأفادت وسائل إعلام إيرانية، نقلا عن مصادر وصفتها بالخاصة، بأن وفدا سياسيا قطريا وصل إلى إيران، اليوم الجمعة، لإجراء مشاورات مع مسؤولين إيرانيين بشأن التطورات الأخيرة في المنطقة.ويُرجح أن الوفد، الذي يضم مستشارًا لوزير الخارجية القطري، توجه إلى مدينة مشهد، حيث يوجد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وبحسب الوكالة، تهدف الزيارة إلى محاولة ترسيخ دور قطر كوسيط، في أعقاب التطورات الأخيرة، بما في ذلك الهجمات الأمريكية على أهداف عسكرية ومدنية داخل إيران، والتوترات المرتبطة بالاتهامات القطرية لإيران بشأن حادثة مزعومة في مضيق هرمز.يُذكر أنه في ليلة الأربعاء الماضي، شنت القوات الأمريكية سلسلة من الضربات العنيفة على إيران، وأفادت القوات الإيرانية بتوجيه ضربات انتقامية إلى قواعد أمريكية في البحرين والكويت، بينما اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة إنهاء الأعمال العدائية.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران 2026، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.

https://sarabic.ae/20260710/قاليباف-الصراع-مع-أمريكا-لن-ينتهي-باستسلام-إيران-1115111610.html

باكستان

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

باكستان, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية