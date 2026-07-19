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بث مباشر... بوتين يلتقي بوزيرة خارجية كوريا الشعبية الديمقراطية ... فيديو
بث مباشر... بوتين يلتقي بوزيرة خارجية كوريا الشعبية الديمقراطية ... فيديو
سبوتنيك عربي
يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، بوزيرة خارجية كوريا الشعبية الديمقراطية، تشوي سون هوي، على هامش زيارتها إلى روسيا. 19.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-19T16:09+0000
2026-07-19T17:00+0000
روسيا
العالم
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وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا ستكرم ذكرى جنود كوريا الشعبية الديمقراطية الذين شاركوا في العملية العسكرية الخاصة إلى جانب ذكرى الجنود الروس.وقال بوتين خلال اجتماع مع وزيرة خارجية كوريا الشعبية الديمقراطية: "إن شجاعة جنودكم وبطولاتهم تم تمييزها بجوائز الدولة لروسيا الاتحادية. لن ننسى أبدًا عملهم الفذ، وسنكرم الأبطال الكوريين مع مواطنينا".وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى عمق التفاهم المتبادل والعلاقات الودية التي تربطه بزعيم كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون. وقال بوتين: "أقدّر عاليًا التفاهم المتبادل الذي بنيناه؛ تربطنا علاقة ودية قائمة على الثقة في جميع القضايا".وأعلنت وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية، تشوي سون هوي، خلال لقائها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنها ستنقل تحياته إلى زعيم البلاد، كيم جونغ أون. وقالت خلال لقائها مع الرئيس الروسي في الكرملين: "سأنقل إلى رئيس شؤون الدولة الموقر (في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية)، الرفيق كيم جونغ أون، تحياتكم الحارة، الرفيق الرئيس بوتين".وأضافت أيضا، أنه"ستواصل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية دعمها الثابت لجميع جهود الاتحاد الروسي الرامية إلى الحفاظ على سيادتها ومصالحها الأمنية وسلامة أراضيها، ومعالجة الأسباب الجذرية للأزمة في أوكرانيا، ليس فقط الآن، بل وفي المستقبل أيضاً".
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بوتين يلتقي وزيرة خارجية كوريا الشعبية الديمقراطية
سبوتنيك عربي
بوتين يلتقي وزيرة خارجية كوريا الشعبية الديمقراطية
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بث مباشر... بوتين يلتقي بوزيرة خارجية كوريا الشعبية الديمقراطية ... فيديو

16:09 GMT 19.07.2026 (تم التحديث: 17:00 GMT 19.07.2026)
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالتقى الرئيس فلاديمير بوتين بوزير خارجية كوريا الديمقراطية تشوي سون هوي
التقى الرئيس فلاديمير بوتين بوزير خارجية كوريا الديمقراطية تشوي سون هوي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2026
© POOL
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يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، بوزيرة خارجية كوريا الشعبية الديمقراطية، تشوي سون هوي، على هامش زيارتها إلى روسيا.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا ستكرم ذكرى جنود كوريا الشعبية الديمقراطية الذين شاركوا في العملية العسكرية الخاصة إلى جانب ذكرى الجنود الروس.
© Ruptly
وقال بوتين خلال اجتماع مع وزيرة خارجية كوريا الشعبية الديمقراطية: "إن شجاعة جنودكم وبطولاتهم تم تمييزها بجوائز الدولة لروسيا الاتحادية. لن ننسى أبدًا عملهم الفذ، وسنكرم الأبطال الكوريين مع مواطنينا".
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى عمق التفاهم المتبادل والعلاقات الودية التي تربطه بزعيم كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون.
وقال بوتين: "أقدّر عاليًا التفاهم المتبادل الذي بنيناه؛ تربطنا علاقة ودية قائمة على الثقة في جميع القضايا".
وأعلنت وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية، تشوي سون هوي، خلال لقائها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنها ستنقل تحياته إلى زعيم البلاد، كيم جونغ أون.
وقالت خلال لقائها مع الرئيس الروسي في الكرملين: "سأنقل إلى رئيس شؤون الدولة الموقر (في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية)، الرفيق كيم جونغ أون، تحياتكم الحارة، الرفيق الرئيس بوتين".
وأضافت أيضا، أنه"ستواصل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية دعمها الثابت لجميع جهود الاتحاد الروسي الرامية إلى الحفاظ على سيادتها ومصالحها الأمنية وسلامة أراضيها، ومعالجة الأسباب الجذرية للأزمة في أوكرانيا، ليس فقط الآن، بل وفي المستقبل أيضاً".
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