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الكرملين: بوتين يشيد بالعلاقات بين روسيا وكوريا الديمقراطية في اجتماعه مع وزيرة خارجيتها
الكرملين: بوتين يشيد بالعلاقات بين روسيا وكوريا الديمقراطية في اجتماعه مع وزيرة خارجيتها
سبوتنيك عربي
أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعلاقات الثنائية بين روسيا وكوريا الشعبية الديمقراطية، خلال اجتماعه في الكرملين مع وزيرة الخارجية الكورية، تشوي سون هوي. 19.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-19T15:40+0000
2026-07-19T16:30+0000
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وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأحد: "أشاد الرئيس بوتين، في بداية اللقاء، بالعلاقات الثنائية بين روسيا وكوريا الشعيبية الديمقراطية".وأوضح أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف شاركا في الاجتماع.وأشار بيسكوف إلى أن بوتين نقل أحر تحياته إلى زعيم كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون، فيما أعربت تشوي سون هوي عن تقديرها لهذه الكلمات.وأعلنت الخارجية الروسية أن وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية، تشوي سون هوي ستصل اليوم إلى موسكو في زيارة رسمية.وقالت الخارجية الروسية في بيان، اليوم السبت "بناءً على دعوة من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ستصل وزيرة خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تشوي سون هوي إلى روسيا في 18 تموز/ يوليو في زيارة رسمية".
https://sarabic.ae/20260717/بوتين-يبحث-مع-أعضاء-مجلس-الأمن-الروسي-أولويات-موسكو-في-منطقة-آسيا-والمحيط-الهادئ-1115277755.html
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روسيا, العالم

الكرملين: بوتين يشيد بالعلاقات بين روسيا وكوريا الديمقراطية في اجتماعه مع وزيرة خارجيتها

15:40 GMT 19.07.2026 (تم التحديث: 16:30 GMT 19.07.2026)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يستقبل وزيرة خارجية وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية، تشوي سون هوي
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يستقبل وزيرة خارجية وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية، تشوي سون هوي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2026
© Sputnik . POOL
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أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعلاقات الثنائية بين روسيا وكوريا الشعبية الديمقراطية، خلال اجتماعه في الكرملين مع وزيرة الخارجية الكورية، تشوي سون هوي.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأحد: "أشاد الرئيس بوتين، في بداية اللقاء، بالعلاقات الثنائية بين روسيا وكوريا الشعيبية الديمقراطية".

وأضاف بيسكوف أن بوتين أعرب مجددًا عن شكره لقيادة كوريا الشعبية الديمقراطية وشعبها على المساعدة في تنفيذ العملية العسكرية الخاصة، مؤكدًا أن روسيا لن تنسى بطولات العسكريين الكوريين الذين ساعدوا قواتها، وأنهم حصلوا على أوسمة رسمية.

وأوضح أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف شاركا في الاجتماع.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركه في اجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة في دوشانبي. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي أولويات موسكو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
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وأشار بيسكوف إلى أن بوتين نقل أحر تحياته إلى زعيم كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون، فيما أعربت تشوي سون هوي عن تقديرها لهذه الكلمات.
وأضافت وزيرة خارجية كوريا الشعبية الديمقراطية أن كيم جونغ أون أكد مجددًا، قبل وقت قصير، التوجه الاستراتيجي نحو تطوير العلاقات مع روسيا على نحو شامل.
وأعلنت الخارجية الروسية أن وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية، تشوي سون هوي ستصل اليوم إلى موسكو في زيارة رسمية.
وقالت الخارجية الروسية في بيان، اليوم السبت "بناءً على دعوة من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ستصل وزيرة خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تشوي سون هوي إلى روسيا في 18 تموز/ يوليو في زيارة رسمية".
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