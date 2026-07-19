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نبض افريقيا
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عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
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صدى الحياة
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عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
09:34 GMT
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10:03 GMT
29 د
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:41 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
28 د
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البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يُدخل التصعيد الأمريكي الإيراني المنطقة في حرب مفتوحة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
16:43 GMT
17 د
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https://sarabic.ae/20260719/خبير-سياسي-روماني-الاتحاد-الأوروبي-يخفي-مشاكله-الداخلية-عبر-دعم-أوكرانيا-1115322707.html
خبير سياسي روماني: الاتحاد الأوروبي يخفي مشاكله الداخلية عبر "دعم" أوكرانيا
خبير سياسي روماني: الاتحاد الأوروبي يخفي مشاكله الداخلية عبر "دعم" أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرّح عالم السياسة الروماني دان دونغاتشيو، بأن قادة الاتحاد الأوروبي الحاليين يستغلون تصاعد الصراع في أوكرانيا، للتغطية على عجزهم في السياسة الداخلية والحفاظ... 19.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-19T12:15+0000
2026-07-19T12:15+0000
العالم
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وقال دونغاتشيو في مقابلة مع صحيفة "غاندول" (الفكر) الرومانية: "يستغل قادة الاتحاد الأوروبي الحاليون تصاعد الصراع في أوكرانيا، للتغطية على عجزهم في السياسة الداخلية والحفاظ على شرعيتهم المتزعزعة. هذا إجراء ضروري للحفاظ على السلطة".ومع ذلك، يرى دونغاتشيو أن "المشهد السياسي الأوروبي قد يتغير في المستقبل القريب"، واستشهد بفرنسا كمثال، حيث يتزايد الدعم الانتخابي للقوى المشككة في الاتحاد الأوروبي رغم ضغوط الحكومة، ما قد يدفع إلى إعادة النظر في مسار السياسة الخارجية الحالي، وفق تعبيره.ويوم الاثنين الماضي، اجتمع أعضاء ما يُسمى بـ"تحالف الراغبين" في باريس، لمناقشة دعم نظام كييف.ووصف بيسكوف هذه الدول بأنها "تحالف دعاة حرب"، موضحًا أنها "مجموعة من الدول التي لا ترغب في السلام".
https://sarabic.ae/20260718/الاتحاد-الأوروبي-يبدأ-بالترحيل-القسري-للرجال-الأوكرانيين--1115301074.html
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العالم, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

خبير سياسي روماني: الاتحاد الأوروبي يخفي مشاكله الداخلية عبر "دعم" أوكرانيا

12:15 GMT 19.07.2026
© AP Photo / Omar Havanaزعماء الاتحاد الأوروبي يحضرون اجتماع المائدة المستديرة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس 20 مارس 2025.
زعماء الاتحاد الأوروبي يحضرون اجتماع المائدة المستديرة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس 20 مارس 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2026
© AP Photo / Omar Havana
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صرّح عالم السياسة الروماني دان دونغاتشيو، بأن قادة الاتحاد الأوروبي الحاليين يستغلون تصاعد الصراع في أوكرانيا، للتغطية على عجزهم في السياسة الداخلية والحفاظ على شرعيتهم المتزعزعة.
وقال دونغاتشيو في مقابلة مع صحيفة "غاندول" (الفكر) الرومانية: "يستغل قادة الاتحاد الأوروبي الحاليون تصاعد الصراع في أوكرانيا، للتغطية على عجزهم في السياسة الداخلية والحفاظ على شرعيتهم المتزعزعة. هذا إجراء ضروري للحفاظ على السلطة".

وأعرب عالم السياسة الروماني عن قلقه إزاء موقف سلطات بلاده، التي تدعم سياسات بروكسل دون قيد أو شرط.

ومع ذلك، يرى دونغاتشيو أن "المشهد السياسي الأوروبي قد يتغير في المستقبل القريب"، واستشهد بفرنسا كمثال، حيث يتزايد الدعم الانتخابي للقوى المشككة في الاتحاد الأوروبي رغم ضغوط الحكومة، ما قد يدفع إلى إعادة النظر في مسار السياسة الخارجية الحالي، وفق تعبيره.
جنود من الجيش الأوكراني، الذين استسلموا للجيش الروسي، في لوغانسك، 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2026
الاتحاد الأوروبي يبدأ بالترحيل القسري للرجال الأوكرانيين
أمس, 10:55 GMT
ويوم الاثنين الماضي، اجتمع أعضاء ما يُسمى بـ"تحالف الراغبين" في باريس، لمناقشة دعم نظام كييف.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، إن الكرملين سيراقب الاجتماع عن كثب، لأن هذه الدول ترتكب أعمالًا عدائية ضد روسيا.

ووصف بيسكوف هذه الدول بأنها "تحالف دعاة حرب"، موضحًا أنها "مجموعة من الدول التي لا ترغب في السلام".
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