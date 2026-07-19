https://sarabic.ae/20260719/خبير-سياسي-روماني-الاتحاد-الأوروبي-يخفي-مشاكله-الداخلية-عبر-دعم-أوكرانيا-1115322707.html
خبير سياسي روماني: الاتحاد الأوروبي يخفي مشاكله الداخلية عبر "دعم" أوكرانيا
خبير سياسي روماني: الاتحاد الأوروبي يخفي مشاكله الداخلية عبر "دعم" أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرّح عالم السياسة الروماني دان دونغاتشيو، بأن قادة الاتحاد الأوروبي الحاليين يستغلون تصاعد الصراع في أوكرانيا، للتغطية على عجزهم في السياسة الداخلية والحفاظ... 19.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال دونغاتشيو في مقابلة مع صحيفة "غاندول" (الفكر) الرومانية: "يستغل قادة الاتحاد الأوروبي الحاليون تصاعد الصراع في أوكرانيا، للتغطية على عجزهم في السياسة الداخلية والحفاظ على شرعيتهم المتزعزعة. هذا إجراء ضروري للحفاظ على السلطة".ومع ذلك، يرى دونغاتشيو أن "المشهد السياسي الأوروبي قد يتغير في المستقبل القريب"، واستشهد بفرنسا كمثال، حيث يتزايد الدعم الانتخابي للقوى المشككة في الاتحاد الأوروبي رغم ضغوط الحكومة، ما قد يدفع إلى إعادة النظر في مسار السياسة الخارجية الحالي، وفق تعبيره.ويوم الاثنين الماضي، اجتمع أعضاء ما يُسمى بـ"تحالف الراغبين" في باريس، لمناقشة دعم نظام كييف.ووصف بيسكوف هذه الدول بأنها "تحالف دعاة حرب"، موضحًا أنها "مجموعة من الدول التي لا ترغب في السلام".
https://sarabic.ae/20260718/الاتحاد-الأوروبي-يبدأ-بالترحيل-القسري-للرجال-الأوكرانيين--1115301074.html
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العالم, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
خبير سياسي روماني: الاتحاد الأوروبي يخفي مشاكله الداخلية عبر "دعم" أوكرانيا
صرّح عالم السياسة الروماني دان دونغاتشيو، بأن قادة الاتحاد الأوروبي الحاليين يستغلون تصاعد الصراع في أوكرانيا، للتغطية على عجزهم في السياسة الداخلية والحفاظ على شرعيتهم المتزعزعة.
وقال دونغاتشيو في مقابلة مع صحيفة "غاندول" (الفكر) الرومانية: "يستغل قادة الاتحاد الأوروبي الحاليون تصاعد الصراع في أوكرانيا، للتغطية على عجزهم في السياسة الداخلية والحفاظ على شرعيتهم المتزعزعة. هذا إجراء ضروري للحفاظ على السلطة".
وأعرب عالم السياسة الروماني عن قلقه إزاء موقف سلطات بلاده، التي تدعم سياسات بروكسل دون قيد أو شرط.
ومع ذلك، يرى دونغاتشيو أن "المشهد السياسي الأوروبي قد يتغير في المستقبل القريب"، واستشهد بفرنسا كمثال، حيث يتزايد الدعم الانتخابي للقوى المشككة في الاتحاد الأوروبي رغم ضغوط الحكومة، ما قد يدفع إلى إعادة النظر في مسار السياسة الخارجية الحالي، وفق تعبيره.
ويوم الاثنين الماضي، اجتمع أعضاء ما يُسمى بـ"تحالف الراغبين" في باريس، لمناقشة دعم نظام كييف.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، إن الكرملين سيراقب الاجتماع عن كثب، لأن هذه الدول ترتكب أعمالًا عدائية ضد روسيا.
ووصف بيسكوف هذه الدول بأنها "تحالف دعاة حرب"، موضحًا أنها "مجموعة من الدول التي لا ترغب في السلام".