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زلزال بقوة 5 درجات يضرب إيران وسط استمرار الضربات الأمريكية
زلزال بقوة 5 درجات يضرب إيران وسط استمرار الضربات الأمريكية
سبوتنيك عربي
أصدر محافظ خوزستان سيد محمد رضا موالي زاده، اليوم الأحد، توجيهات برفع حالة التأهب الكامل لجميع فرق الإغاثة والجهات التنفيذية عقب الزلزال، الذي ضرب منطقة سالند... 19.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-19T04:14+0000
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وذكر مركز رصد الزلازل بجامعة طهران، أن الهزة بلغت قوتها 5 درجات على مقياس ريختر، ووقعت على عمق 12 كيلومترا، ما استدعى تفعيل خطط الطوارئ وإرسال فرق التقييم إلى المنطقة.وأضاف أن التقارير الأولية لم تسجل أي وفيات أو إصابات أو خسائر مادية كبيرة، مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية ما تزال في حالة تأهب تحسبًا لأي تطورات.ويأتي الزلزال في ظل تصعيد عسكري تشهده إيران، بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تنفيذ موجة جديدة من الضربات، هي الثامنة على التوالي، استهدفت مواقع للمراقبة الساحلية والدفاعات الجوية والقدرات البحرية، إضافة إلى مستودعات للصواريخ والطائرات المسيرة التابعة للقوات الإيرانية، على حد قولها.وأكدت أن العمليات "تأتي في إطار مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية"، مشيرة إلى أن "أكثر من 50 ألف عسكري أمريكي يواصلون الانتشار في أنحاء الشرق الأوسط، مع الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية".
https://sarabic.ae/20260719/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-بدء-موجة-جديدة-من-الضربات-ضد-إيران-1115314775.html
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إيران, أخبار إيران, زلزال
زلزال بقوة 5 درجات يضرب إيران وسط استمرار الضربات الأمريكية
04:14 GMT 19.07.2026 (تم التحديث: 04:42 GMT 19.07.2026)
أصدر محافظ خوزستان سيد محمد رضا موالي زاده، اليوم الأحد، توجيهات برفع حالة التأهب الكامل لجميع فرق الإغاثة والجهات التنفيذية عقب الزلزال، الذي ضرب منطقة سالند في المحافظة جنوب غربي إيران.
وذكر مركز رصد الزلازل بجامعة طهران، أن الهزة بلغت قوتها 5 درجات على مقياس ريختر، ووقعت على عمق 12 كيلومترا، ما استدعى تفعيل خطط الطوارئ وإرسال فرق التقييم إلى المنطقة.
وقال المحافظ إنه جرى التواصل مع مؤسسة الجيوفيزياء للحصول على أحدث التقديرات الزلزالية، فيما بدأت الفرق الميدانية عمليات المسح لتقييم الأوضاع في المناطق المتضررة.
وأضاف أن التقارير الأولية لم تسجل أي وفيات أو إصابات أو خسائر مادية كبيرة، مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية ما تزال في حالة تأهب تحسبًا لأي تطورات.
ويأتي الزلزال في ظل تصعيد عسكري تشهده إيران
، بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تنفيذ موجة جديدة من الضربات، هي الثامنة على التوالي، استهدفت مواقع للمراقبة الساحلية والدفاعات الجوية والقدرات البحرية، إضافة إلى مستودعات للصواريخ والطائرات المسيرة التابعة للقوات الإيرانية، على حد قولها.
وأوضحت "سنتكوم" أن الضربات شملت أيضًا مواقع وعناصر تابعة للحرس الثوري الإيراني، قالت إنها شاركت في الهجوم الذي استهدف قوات أمريكية في الأردن، يوم 17 يوليو/ تموز الجاري.
وأكدت أن العمليات "تأتي في إطار مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية"، مشيرة إلى أن "أكثر من 50 ألف عسكري أمريكي يواصلون الانتشار في أنحاء الشرق الأوسط، مع الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية".