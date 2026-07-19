سوق "العرصة"... أقدم أسواق الإمارات حيث يمتزج التاريخ بالحرفة.. صور وفيديو

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الحدث من سبوتنيك
آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية بين لبنان وسوريا… وهل تنقل منصّة "دولتي" المعاملات الرسمية إلى العصر الرقمي؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
بين بيروت وموسكو
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
ضجة في تل أبيب بسبب فوز فيلم فلسطيني على جائزة رفيعة إسرائيلية
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
شراكة أمنية وعسكرية تتخطى إدارة الخلافات السابقة خلال زيارة وزير الدفاع المصري لتركيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
خطوط التماس
إمارة جبل لبنان من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
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صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
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القطيعة بين الآباء والأبناء
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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روسيا: سنستهدف أي قوة عسكرية تابعة للغرب في أوكرانيا وطهران تقصف سوريا لأول مرة منذ بدء الحرب
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اللاجئون في مرمى الخوارزميات.. كيف تسرق منصات التواصل الاجتماعي بوصلتك الأخلاقية؟
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هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
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29 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
09:34 GMT
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خطة جديدة فاشلة لإيقاف ميسي.. سقوط الديوك.. وماذا سيحدث في نهائي المونديال؟
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
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الإنسان والثقافة
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https://sarabic.ae/20260719/سوق-العرصة-أقدم-أسواق-الإمارات-حيث-يمتزج-التاريخ-بالحرفة-صور-1115328746.html
سوق "العرصة"... أقدم أسواق الإمارات حيث يمتزج التاريخ بالحرفة.. صور وفيديو
سوق "العرصة"... أقدم أسواق الإمارات حيث يمتزج التاريخ بالحرفة.. صور وفيديو
سبوتنيك عربي
يعدّ سوق العرصة في الشارقة أحد أهم المعالم التراثية التي صاغت الهوية التجارية لدولة الإمارات؛ فهو يصنّف تاريخيًا كأقدم سوق تقليدي في الدولة، إذ يعود تاريخ... 19.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-19T16:06+0000
2026-07-19T16:35+0000
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سمي سوق العرصة بهذا الاسم نسبةً إلى "العرصة" في اللغة العربية، والتي تعني الفناء أو الساحة الواسعة؛ فقد كان السوق قديمًا يمثل الساحة المركزية التي تفرغ فيها القوافل التجارية "عرصاتها" (أي بضائعها وحمولاتها) القادمة من مختلف المناطق، ليكون بذلك ملتقى تجاريًا حيويًا ومساحة مفتوحة لتبادل السلع والمنتجات.كان السوق قديمًا بمثابة الساحة المركزية التي تتقاطع فيها قوافل البدو والتجار القادمين من شتى الأنحاء، حيث كانوا يفرغون بضائعهم الثمينة من لؤلؤ، وتوابل، وأقمشة، في "عرصاته" التي شهدت ولادة النشاط التجاري المنظم في المنطقة. اليوم، لا يزال السوق يحتفظ بعبق الماضي عبر ممراته المسقوفة بجريد النخيل وجدرانه التي تنبض بالحكايات، ليصبح وجهة عالمية تجمع بين الفن التاريخي والحرف اليدوية الأصيلة.وأضاف: "المتجر يحتوي أيضًا على قطع من عصور إسلامية متنوعة، أبرزها النحاسيات المطعّمة بالفضة والنحاس من الفترة السلجوقية (خراسان، القرن الثاني عشر)، وأباريق صفوية تعود للقرن السابع عشر. كما تضم مجموعتنا نماذج استُلهمت من عصور قديمة، مثل قطعة من العهد العثماني (القرن الثامن عشر) تحاكي في تصميمها العهد المملوكي، وباطية مملوكية من القرن الرابع عشر".وتابع أبو شام: "تتضمن تشكيلتنا تحفًا سلجوقية، ومينا الصراف السورية (القرن التاسع عشر)، وباطية نحاسية من الفترة القاجارية مزينة بالخط العربي. وحول الإقبال على هذه القطع النادرة، أوضح أبو شام: "نحظى بإقبال نوعي ومستمر؛ فبالرغم من أن المهتمين بهذه التحف ليسوا بالكثرة العددية الكبيرة، إلا أن هناك فئة نخبوية تقدّر حقيقةً قيمة الفن الإسلامي، وبحكم موقعنا هنا، فإننا نلمس اهتمامًا لافتًا من الجنسيات العربية التي تدرك القيمة الفنية والتاريخية لهذه المقتنيات".وعلى مقربة من عالم التحف، التقت "سبوتنيك" براضي الكعبي، تاجر الأقمشة العراقي الذي يجسد مهارة الحرفي العراقي في قلب الشارقة. قال الكعبي مشيرًا إلى جلب "البشوت النجفية" الأصيلة من العراق: "هذه البشوت ليست مجرد رداء، بل هي قطعة فنية تُصنع يدويًا بالكامل في العراق، وتتطلب وقتًا طويلًا ودقة متناهية في الحياكة والتطريز".وأضاف موضحًا سر تميزها: "يعرف البشت بكونه رمزًا للوجاهة والفخامة في المناسبات الرسمية والخليجية بشكل عام؛ حيث تعتمد صناعته على استخدام خيوط الزري الذهبية أو الفضية التي تُطرز يدويًا بحرفية عالية على حوافه".وفي الختام، أوضح الكعبي أن الإقبال على البشت العراقي اليدوي واسع الانتشار في منطقة الخليج، نظرًا لجودة القماش النجفي واللمسة التراثية التي تمنح من يرتديه هيبة ووقارًا، مما يجعله القطعة المفضلة في الأعراس والمحافل الرسمية، ومثالًا حيًا على تلاقي الخبرات الحرفية العربية في أقدم أسواق الإمارات.
https://sarabic.ae/20260712/12عاما-من-البحث-هاو-بنغلادشي-يوثق-تاريخ-دول-المنطقة-عبر-نوادر-العملات-في-الإمارات-1115153917.html
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حصري, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي
حصري, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي

سوق "العرصة"... أقدم أسواق الإمارات حيث يمتزج التاريخ بالحرفة.. صور وفيديو

16:06 GMT 19.07.2026 (تم التحديث: 16:35 GMT 19.07.2026)
© Sputnik . باسل شرتوحسوق "العرصة"... أقدم أسواق الإمارات حيث يمتزج التاريخ بالحرفة يوليو 2026
سوق العرصة... أقدم أسواق الإمارات حيث يمتزج التاريخ بالحرفة يوليو 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2026
© Sputnik . باسل شرتوح
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
باسل شرتوح
مراسل "سبوتنيك" في الإمارات العربية المتحدة
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حصري
يعدّ سوق العرصة في الشارقة أحد أهم المعالم التراثية التي صاغت الهوية التجارية لدولة الإمارات؛ فهو يصنّف تاريخيًا كأقدم سوق تقليدي في الدولة، إذ يعود تاريخ تأسيسه إلى ما يزيد على 150 عامًا.
سمي سوق العرصة بهذا الاسم نسبةً إلى "العرصة" في اللغة العربية، والتي تعني الفناء أو الساحة الواسعة؛ فقد كان السوق قديمًا يمثل الساحة المركزية التي تفرغ فيها القوافل التجارية "عرصاتها" (أي بضائعها وحمولاتها) القادمة من مختلف المناطق، ليكون بذلك ملتقى تجاريًا حيويًا ومساحة مفتوحة لتبادل السلع والمنتجات.
12عاماً من البحث.. هاو بنغلادشي يوثق تاريخ دول المنطقة عبر نوادر العملات في الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2026
12عاما من البحث.. هاو بنغلادشي يوثق تاريخ دول المنطقة عبر نوادر العملات في الإمارات
12 يوليو, 18:19 GMT
كان السوق قديمًا بمثابة الساحة المركزية التي تتقاطع فيها قوافل البدو والتجار القادمين من شتى الأنحاء، حيث كانوا يفرغون بضائعهم الثمينة من لؤلؤ، وتوابل، وأقمشة، في "عرصاته" التي شهدت ولادة النشاط التجاري المنظم في المنطقة.
اليوم، لا يزال السوق يحتفظ بعبق الماضي عبر ممراته المسقوفة بجريد النخيل وجدرانه التي تنبض بالحكايات، ليصبح وجهة عالمية تجمع بين الفن التاريخي والحرف اليدوية الأصيلة.

وفي قلب السوق، يدير فراس أبو شام، متجرًا أشبه بمتحف مصغر يضم نفائس التاريخ، حيث قال لـ"سبوتنيك" مستعرضًا مقتنياته النادرة: "نعرض مجموعة متنوعة من التحف الأثرية التي تعود لحقب زمنية متفاوتة؛ إذ تضم معروضاتنا سيوفًا من العهد الصفوي يتراوح عمرها بين 350 و400 عام، بالإضافة إلى خوذ المحاربين التي تعود للعهد القاجاري وتؤرخ للفترة بين 200 و250 عامًا، إلى جانب أطقم محاربين متكاملة تشمل الخوذة والترس وواقية اليد".

وأضاف: "المتجر يحتوي أيضًا على قطع من عصور إسلامية متنوعة، أبرزها النحاسيات المطعّمة بالفضة والنحاس من الفترة السلجوقية (خراسان، القرن الثاني عشر)، وأباريق صفوية تعود للقرن السابع عشر.
© Sputnik . باسل شرتوح

سوق "العرصة"... أقدم أسواق الإمارات حيث يمتزج التاريخ بالحرفة، يوليو 2026

سوق &quot;العرصة&quot;... أقدم أسواق الإمارات حيث يمتزج التاريخ بالحرفة، يوليو 2026 - سبوتنيك عربي
1/9
© Sputnik . باسل شرتوح

سوق "العرصة"... أقدم أسواق الإمارات حيث يمتزج التاريخ بالحرفة، يوليو 2026

© Sputnik . باسل شرتوح

سوق "العرصة"... أقدم أسواق الإمارات حيث يمتزج التاريخ بالحرفة، يوليو 2026

سوق &quot;العرصة&quot;... أقدم أسواق الإمارات حيث يمتزج التاريخ بالحرفة، يوليو 2026 - سبوتنيك عربي
2/9
© Sputnik . باسل شرتوح

سوق "العرصة"... أقدم أسواق الإمارات حيث يمتزج التاريخ بالحرفة، يوليو 2026

© Sputnik . باسل شرتوح

سوق "العرصة"... أقدم أسواق الإمارات حيث يمتزج التاريخ بالحرفة، يوليو 2026

سوق &quot;العرصة&quot;... أقدم أسواق الإمارات حيث يمتزج التاريخ بالحرفة، يوليو 2026 - سبوتنيك عربي
3/9
© Sputnik . باسل شرتوح

سوق "العرصة"... أقدم أسواق الإمارات حيث يمتزج التاريخ بالحرفة، يوليو 2026

© Sputnik . باسل شرتوح

سوق "العرصة"... أقدم أسواق الإمارات حيث يمتزج التاريخ بالحرفة، يوليو 2026

سوق &quot;العرصة&quot;... أقدم أسواق الإمارات حيث يمتزج التاريخ بالحرفة، يوليو 2026 - سبوتنيك عربي
4/9
© Sputnik . باسل شرتوح

سوق "العرصة"... أقدم أسواق الإمارات حيث يمتزج التاريخ بالحرفة، يوليو 2026

© Sputnik . باسل شرتوح

سوق "العرصة"... أقدم أسواق الإمارات حيث يمتزج التاريخ بالحرفة، يوليو 2026

سوق &quot;العرصة&quot;... أقدم أسواق الإمارات حيث يمتزج التاريخ بالحرفة، يوليو 2026 - سبوتنيك عربي
5/9
© Sputnik . باسل شرتوح

سوق "العرصة"... أقدم أسواق الإمارات حيث يمتزج التاريخ بالحرفة، يوليو 2026

© Sputnik . باسل شرتوح

سوق "العرصة"... أقدم أسواق الإمارات حيث يمتزج التاريخ بالحرفة، يوليو 2026

سوق &quot;العرصة&quot;... أقدم أسواق الإمارات حيث يمتزج التاريخ بالحرفة، يوليو 2026 - سبوتنيك عربي
6/9
© Sputnik . باسل شرتوح

سوق "العرصة"... أقدم أسواق الإمارات حيث يمتزج التاريخ بالحرفة، يوليو 2026

© Sputnik . باسل شرتوح

سوق "العرصة"... أقدم أسواق الإمارات حيث يمتزج التاريخ بالحرفة، يوليو 2026

سوق &quot;العرصة&quot;... أقدم أسواق الإمارات حيث يمتزج التاريخ بالحرفة، يوليو 2026 - سبوتنيك عربي
7/9
© Sputnik . باسل شرتوح

سوق "العرصة"... أقدم أسواق الإمارات حيث يمتزج التاريخ بالحرفة، يوليو 2026

© Sputnik . باسل شرتوح

سوق "العرصة"... أقدم أسواق الإمارات حيث يمتزج التاريخ بالحرفة، يوليو 2026

سوق &quot;العرصة&quot;... أقدم أسواق الإمارات حيث يمتزج التاريخ بالحرفة، يوليو 2026 - سبوتنيك عربي
8/9
© Sputnik . باسل شرتوح

سوق "العرصة"... أقدم أسواق الإمارات حيث يمتزج التاريخ بالحرفة، يوليو 2026

© Sputnik . باسل شرتوح

سوق "العرصة"... أقدم أسواق الإمارات حيث يمتزج التاريخ بالحرفة، يوليو 2026

سوق &quot;العرصة&quot;... أقدم أسواق الإمارات حيث يمتزج التاريخ بالحرفة، يوليو 2026 - سبوتنيك عربي
9/9
© Sputnik . باسل شرتوح

سوق "العرصة"... أقدم أسواق الإمارات حيث يمتزج التاريخ بالحرفة، يوليو 2026

1/9
© Sputnik . باسل شرتوح

سوق "العرصة"... أقدم أسواق الإمارات حيث يمتزج التاريخ بالحرفة، يوليو 2026

2/9
© Sputnik . باسل شرتوح

سوق "العرصة"... أقدم أسواق الإمارات حيث يمتزج التاريخ بالحرفة، يوليو 2026

3/9
© Sputnik . باسل شرتوح

سوق "العرصة"... أقدم أسواق الإمارات حيث يمتزج التاريخ بالحرفة، يوليو 2026

4/9
© Sputnik . باسل شرتوح

سوق "العرصة"... أقدم أسواق الإمارات حيث يمتزج التاريخ بالحرفة، يوليو 2026

5/9
© Sputnik . باسل شرتوح

سوق "العرصة"... أقدم أسواق الإمارات حيث يمتزج التاريخ بالحرفة، يوليو 2026

6/9
© Sputnik . باسل شرتوح

سوق "العرصة"... أقدم أسواق الإمارات حيث يمتزج التاريخ بالحرفة، يوليو 2026

7/9
© Sputnik . باسل شرتوح

سوق "العرصة"... أقدم أسواق الإمارات حيث يمتزج التاريخ بالحرفة، يوليو 2026

8/9
© Sputnik . باسل شرتوح

سوق "العرصة"... أقدم أسواق الإمارات حيث يمتزج التاريخ بالحرفة، يوليو 2026

9/9
© Sputnik . باسل شرتوح

سوق "العرصة"... أقدم أسواق الإمارات حيث يمتزج التاريخ بالحرفة، يوليو 2026

كما تضم مجموعتنا نماذج استُلهمت من عصور قديمة، مثل قطعة من العهد العثماني (القرن الثامن عشر) تحاكي في تصميمها العهد المملوكي، وباطية مملوكية من القرن الرابع عشر".
وتابع أبو شام: "تتضمن تشكيلتنا تحفًا سلجوقية، ومينا الصراف السورية (القرن التاسع عشر)، وباطية نحاسية من الفترة القاجارية مزينة بالخط العربي.
وفيما يتعلق بالفخاريات، نمتلك أباريق تعود للعهد العباسي، وقطعًا مزججة من كاشان يناهز عمرها 900 عام، فضلًا عن زجاجيات تذكارات الحج، والجرار والفخار المزجج الصفوي أو القادم من شمال إفريقيا (القرن السابع عشر)، وقطعًا من الكتاهية العثمانية (القرن التاسع عشر)، وغيرها من النوادر التاريخية".
وحول الإقبال على هذه القطع النادرة، أوضح أبو شام: "نحظى بإقبال نوعي ومستمر؛ فبالرغم من أن المهتمين بهذه التحف ليسوا بالكثرة العددية الكبيرة، إلا أن هناك فئة نخبوية تقدّر حقيقةً قيمة الفن الإسلامي، وبحكم موقعنا هنا، فإننا نلمس اهتمامًا لافتًا من الجنسيات العربية التي تدرك القيمة الفنية والتاريخية لهذه المقتنيات".
الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2019
مجتمع
رئيس وفد الإمارات: مؤتمر الأدباء العرب يعزز ثقافة التسامح وبناء الهوية
19 يناير 2019, 13:24 GMT
وعلى مقربة من عالم التحف، التقت "سبوتنيك" براضي الكعبي، تاجر الأقمشة العراقي الذي يجسد مهارة الحرفي العراقي في قلب الشارقة. قال الكعبي مشيرًا إلى جلب "البشوت النجفية" الأصيلة من العراق: "هذه البشوت ليست مجرد رداء، بل هي قطعة فنية تُصنع يدويًا بالكامل في العراق، وتتطلب وقتًا طويلًا ودقة متناهية في الحياكة والتطريز".
وأضاف موضحًا سر تميزها: "يعرف البشت بكونه رمزًا للوجاهة والفخامة في المناسبات الرسمية والخليجية بشكل عام؛ حيث تعتمد صناعته على استخدام خيوط الزري الذهبية أو الفضية التي تُطرز يدويًا بحرفية عالية على حوافه".
وفي الختام، أوضح الكعبي أن الإقبال على البشت العراقي اليدوي واسع الانتشار في منطقة الخليج، نظرًا لجودة القماش النجفي واللمسة التراثية التي تمنح من يرتديه هيبة ووقارًا، مما يجعله القطعة المفضلة في الأعراس والمحافل الرسمية، ومثالًا حيًا على تلاقي الخبرات الحرفية العربية في أقدم أسواق الإمارات.
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