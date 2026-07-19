سوق "العرصة"... أقدم أسواق الإمارات حيث يمتزج التاريخ بالحرفة.. صور وفيديو

سمي سوق العرصة بهذا الاسم نسبةً إلى "العرصة" في اللغة العربية، والتي تعني الفناء أو الساحة الواسعة؛ فقد كان السوق قديمًا يمثل الساحة المركزية التي تفرغ فيها القوافل التجارية "عرصاتها" (أي بضائعها وحمولاتها) القادمة من مختلف المناطق، ليكون بذلك ملتقى تجاريًا حيويًا ومساحة مفتوحة لتبادل السلع والمنتجات.كان السوق قديمًا بمثابة الساحة المركزية التي تتقاطع فيها قوافل البدو والتجار القادمين من شتى الأنحاء، حيث كانوا يفرغون بضائعهم الثمينة من لؤلؤ، وتوابل، وأقمشة، في "عرصاته" التي شهدت ولادة النشاط التجاري المنظم في المنطقة. اليوم، لا يزال السوق يحتفظ بعبق الماضي عبر ممراته المسقوفة بجريد النخيل وجدرانه التي تنبض بالحكايات، ليصبح وجهة عالمية تجمع بين الفن التاريخي والحرف اليدوية الأصيلة.وأضاف: "المتجر يحتوي أيضًا على قطع من عصور إسلامية متنوعة، أبرزها النحاسيات المطعّمة بالفضة والنحاس من الفترة السلجوقية (خراسان، القرن الثاني عشر)، وأباريق صفوية تعود للقرن السابع عشر. كما تضم مجموعتنا نماذج استُلهمت من عصور قديمة، مثل قطعة من العهد العثماني (القرن الثامن عشر) تحاكي في تصميمها العهد المملوكي، وباطية مملوكية من القرن الرابع عشر".وتابع أبو شام: "تتضمن تشكيلتنا تحفًا سلجوقية، ومينا الصراف السورية (القرن التاسع عشر)، وباطية نحاسية من الفترة القاجارية مزينة بالخط العربي. وحول الإقبال على هذه القطع النادرة، أوضح أبو شام: "نحظى بإقبال نوعي ومستمر؛ فبالرغم من أن المهتمين بهذه التحف ليسوا بالكثرة العددية الكبيرة، إلا أن هناك فئة نخبوية تقدّر حقيقةً قيمة الفن الإسلامي، وبحكم موقعنا هنا، فإننا نلمس اهتمامًا لافتًا من الجنسيات العربية التي تدرك القيمة الفنية والتاريخية لهذه المقتنيات".وعلى مقربة من عالم التحف، التقت "سبوتنيك" براضي الكعبي، تاجر الأقمشة العراقي الذي يجسد مهارة الحرفي العراقي في قلب الشارقة. قال الكعبي مشيرًا إلى جلب "البشوت النجفية" الأصيلة من العراق: "هذه البشوت ليست مجرد رداء، بل هي قطعة فنية تُصنع يدويًا بالكامل في العراق، وتتطلب وقتًا طويلًا ودقة متناهية في الحياكة والتطريز".وأضاف موضحًا سر تميزها: "يعرف البشت بكونه رمزًا للوجاهة والفخامة في المناسبات الرسمية والخليجية بشكل عام؛ حيث تعتمد صناعته على استخدام خيوط الزري الذهبية أو الفضية التي تُطرز يدويًا بحرفية عالية على حوافه".وفي الختام، أوضح الكعبي أن الإقبال على البشت العراقي اليدوي واسع الانتشار في منطقة الخليج، نظرًا لجودة القماش النجفي واللمسة التراثية التي تمنح من يرتديه هيبة ووقارًا، مما يجعله القطعة المفضلة في الأعراس والمحافل الرسمية، ومثالًا حيًا على تلاقي الخبرات الحرفية العربية في أقدم أسواق الإمارات.
يعدّ سوق العرصة في الشارقة أحد أهم المعالم التراثية التي صاغت الهوية التجارية لدولة الإمارات؛ فهو يصنّف تاريخيًا كأقدم سوق تقليدي في الدولة، إذ يعود تاريخ تأسيسه إلى ما يزيد على 150 عامًا.
سمي سوق العرصة بهذا الاسم نسبةً إلى "العرصة" في اللغة العربية، والتي تعني الفناء أو الساحة الواسعة؛ فقد كان السوق قديمًا يمثل الساحة المركزية التي تفرغ فيها القوافل التجارية "عرصاتها" (أي بضائعها وحمولاتها) القادمة من مختلف المناطق، ليكون بذلك ملتقى تجاريًا حيويًا ومساحة مفتوحة لتبادل السلع والمنتجات.
كان السوق قديمًا بمثابة الساحة المركزية التي تتقاطع فيها قوافل البدو والتجار القادمين من شتى الأنحاء، حيث كانوا يفرغون بضائعهم الثمينة من لؤلؤ، وتوابل، وأقمشة، في "عرصاته" التي شهدت ولادة النشاط التجاري المنظم في المنطقة.
📹 سوق العرصة... أقدم أسواق الإمارات حيث يمتزج التاريخ بالحرفة
🔸يعد سوق العرصة في الشارقة أقدم سوق تقليدي في دولة الإمارات، إذ يعود تأسيسه إلى أكثر من 150 عاما، وكان محطة رئيسية للقوافل التجارية القادمة من مختلف المناطق لتبادل البضائع والمنتجات.
اليوم، لا يزال السوق يحتفظ بعبق الماضي عبر ممراته المسقوفة بجريد النخيل وجدرانه التي تنبض بالحكايات، ليصبح وجهة عالمية تجمع بين الفن التاريخي والحرف اليدوية الأصيلة.
وفي قلب السوق، يدير فراس أبو شام، متجرًا أشبه بمتحف مصغر يضم نفائس التاريخ، حيث قال لـ"سبوتنيك" مستعرضًا مقتنياته النادرة: "نعرض مجموعة متنوعة من التحف الأثرية التي تعود لحقب زمنية متفاوتة؛ إذ تضم معروضاتنا سيوفًا من العهد الصفوي يتراوح عمرها بين 350 و400 عام، بالإضافة إلى خوذ المحاربين التي تعود للعهد القاجاري وتؤرخ للفترة بين 200 و250 عامًا، إلى جانب أطقم محاربين متكاملة تشمل الخوذة والترس وواقية اليد".
وأضاف: "المتجر يحتوي أيضًا على قطع من عصور إسلامية متنوعة، أبرزها النحاسيات المطعّمة بالفضة والنحاس من الفترة السلجوقية (خراسان، القرن الثاني عشر)، وأباريق صفوية تعود للقرن السابع عشر.
سوق "العرصة"... أقدم أسواق الإمارات حيث يمتزج التاريخ بالحرفة، يوليو 2026
كما تضم مجموعتنا نماذج استُلهمت من عصور قديمة، مثل قطعة من العهد العثماني (القرن الثامن عشر) تحاكي في تصميمها العهد المملوكي، وباطية مملوكية من القرن الرابع عشر".
وتابع أبو شام: "تتضمن تشكيلتنا تحفًا سلجوقية، ومينا الصراف السورية (القرن التاسع عشر)، وباطية نحاسية من الفترة القاجارية مزينة بالخط العربي.
وفيما يتعلق بالفخاريات، نمتلك أباريق تعود للعهد العباسي، وقطعًا مزججة من كاشان يناهز عمرها 900 عام، فضلًا عن زجاجيات تذكارات الحج، والجرار والفخار المزجج الصفوي أو القادم من شمال إفريقيا (القرن السابع عشر)، وقطعًا من الكتاهية العثمانية (القرن التاسع عشر)، وغيرها من النوادر التاريخية".
وحول الإقبال على هذه القطع النادرة، أوضح أبو شام: "نحظى بإقبال نوعي ومستمر؛ فبالرغم من أن المهتمين بهذه التحف ليسوا بالكثرة العددية الكبيرة، إلا أن هناك فئة نخبوية تقدّر حقيقةً قيمة الفن الإسلامي، وبحكم موقعنا هنا، فإننا نلمس اهتمامًا لافتًا من الجنسيات العربية التي تدرك القيمة الفنية والتاريخية لهذه المقتنيات".
وعلى مقربة من عالم التحف، التقت "سبوتنيك" براضي الكعبي، تاجر الأقمشة العراقي الذي يجسد مهارة الحرفي العراقي في قلب الشارقة. قال الكعبي مشيرًا إلى جلب "البشوت النجفية" الأصيلة من العراق: "هذه البشوت ليست مجرد رداء، بل هي قطعة فنية تُصنع يدويًا بالكامل في العراق، وتتطلب وقتًا طويلًا ودقة متناهية في الحياكة والتطريز".
وأضاف موضحًا سر تميزها: "يعرف البشت بكونه رمزًا للوجاهة والفخامة في المناسبات الرسمية والخليجية بشكل عام؛ حيث تعتمد صناعته على استخدام خيوط الزري الذهبية أو الفضية التي تُطرز يدويًا بحرفية عالية على حوافه".
وفي الختام، أوضح الكعبي أن الإقبال على البشت العراقي اليدوي واسع الانتشار في منطقة الخليج، نظرًا لجودة القماش النجفي واللمسة التراثية التي تمنح من يرتديه هيبة ووقارًا، مما يجعله القطعة المفضلة في الأعراس والمحافل الرسمية، ومثالًا حيًا على تلاقي الخبرات الحرفية العربية في أقدم أسواق الإمارات.