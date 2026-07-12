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12عاما من البحث.. هاو بنغلادشي يوثق تاريخ دول المنطقة عبر نوادر العملات في الإمارات
12عاما من البحث.. هاو بنغلادشي يوثق تاريخ دول المنطقة عبر نوادر العملات في الإمارات
سبوتنيك عربي
من شغف شخصي بدأ قبل 12 عاماً، نجح كوشار مياه في تحويل هواية جمع العملات إلى مرجع توثيقي يضم مجموعات تعد من بين الأندر على مستوى منطقة الشرق الأوسط. فقد تدرج... 12.07.2026, سبوتنيك عربي
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وفي لقاء خاص مع وكالة "سبوتنيك"، استعرض كوشار مجموعته الفريدة التي وصفها بأنها "ذاكرة مالية" للمنطقة، حيث يقول: "انتقلت من مرحلة جمع العملات لحسابي الخاص إلى توفير هذه النوادر للمهتمين، خاصة تلك الإصدارات التي باتت شحيحة للغاية في الأسواق العالمية".توثيق حقبة ما قبل الاتحاديشير كوشار إلى أن محله يضم إصدارات استثنائية توثق مراحل مفصلية في تاريخ المنطقة، مضيفاً: "أمتلك مجموعات كاملة من العملات المشتركة التي كانت متداولة قبل الاتحاد، مثل عملات (قطر ودبي) بكافة فئاتها، وعملات الربط النقدي التي جمعت بين البحرين وأبوظبي، بالإضافة إلى أول إصدار للدرهم الإماراتي الذي يعود لعام 1973، والمسكوكات التذكارية الوطنية الأولى التي تعد اليوم من كنوز التراث المادي".ولا تتوقف ندرة المجموعة عند حدود الخليج، بل تمتد لتشمل مقتنيات عالمية نادرة، حيث يوضح كوشار: "يضم المحل إصدارات نادرة من الكويت، والسعودية، وليبيا، ومصر، بالإضافة إلى عملات من إيران، الهند، بنغلاديش، والمكسيك، وحتى عملات دولية تاريخية".ويؤكد في ختام حديثه أن ما يميز محله هو كونه لا يكتفي بعرض العملات، بل يقدم "قصصاً تاريخية" خلف كل قطعة معدنية أو ورقية، مشيراً إلى أن هدفه الأسمى هو الحفاظ على هذه القطع النادرة لتبقى شاهداً على التحولات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها دول المنطقة والعالم على مر العقود.
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العالم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك

12عاما من البحث.. هاو بنغلادشي يوثق تاريخ دول المنطقة عبر نوادر العملات في الإمارات

18:19 GMT 12.07.2026
© Sputnik . basel shartouh12عاماً من البحث.. هاو بنغلادشي يوثق تاريخ دول المنطقة عبر نوادر العملات في الإمارات
12عاماً من البحث.. هاو بنغلادشي يوثق تاريخ دول المنطقة عبر نوادر العملات في الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2026
© Sputnik . basel shartouh
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من شغف شخصي بدأ قبل 12 عاماً، نجح كوشار مياه في تحويل هواية جمع العملات إلى مرجع توثيقي يضم مجموعات تعد من بين الأندر على مستوى منطقة الشرق الأوسط. فقد تدرج كوشار في مسيرته من هاوٍ شغوف بالتنقيب عن القطع التاريخية إلى خبير يعرض مقتنياته النادرة أمام المهتمين والباحثين في تاريخ النقد والمسكوكات.
وفي لقاء خاص مع وكالة "سبوتنيك"، استعرض كوشار مجموعته الفريدة التي وصفها بأنها "ذاكرة مالية" للمنطقة، حيث يقول: "انتقلت من مرحلة جمع العملات لحسابي الخاص إلى توفير هذه النوادر للمهتمين، خاصة تلك الإصدارات التي باتت شحيحة للغاية في الأسواق العالمية".
© Sputnik . basel shartouh12عاماً من البحث.. هاو بنغلادشي يوثق تاريخ دول المنطقة عبر نوادر العملات في الإمارات
12عاماً من البحث.. هاو بنغلادشي يوثق تاريخ دول المنطقة عبر نوادر العملات في الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2026
12عاماً من البحث.. هاو بنغلادشي يوثق تاريخ دول المنطقة عبر نوادر العملات في الإمارات
© Sputnik . basel shartouh

توثيق حقبة ما قبل الاتحاد

يشير كوشار إلى أن محله يضم إصدارات استثنائية توثق مراحل مفصلية في تاريخ المنطقة، مضيفاً: "أمتلك مجموعات كاملة من العملات المشتركة التي كانت متداولة قبل الاتحاد، مثل عملات (قطر ودبي) بكافة فئاتها، وعملات الربط النقدي التي جمعت بين البحرين وأبوظبي، بالإضافة إلى أول إصدار للدرهم الإماراتي الذي يعود لعام 1973، والمسكوكات التذكارية الوطنية الأولى التي تعد اليوم من كنوز التراث المادي".
© Sputnik . basel shartouh12عاماً من البحث.. هاو بنغلادشي يوثق تاريخ دول المنطقة عبر نوادر العملات في الإمارات
12عاماً من البحث.. هاو بنغلادشي يوثق تاريخ دول المنطقة عبر نوادر العملات في الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2026
12عاماً من البحث.. هاو بنغلادشي يوثق تاريخ دول المنطقة عبر نوادر العملات في الإمارات
© Sputnik . basel shartouh
ولا تتوقف ندرة المجموعة عند حدود الخليج، بل تمتد لتشمل مقتنيات عالمية نادرة، حيث يوضح كوشار: "يضم المحل إصدارات نادرة من الكويت، والسعودية، وليبيا، ومصر، بالإضافة إلى عملات من إيران، الهند، بنغلاديش، والمكسيك، وحتى عملات دولية تاريخية".
© Sputnik . basel shartouh12عاماً من البحث.. هاو بنغلادشي يوثق تاريخ دول المنطقة عبر نوادر العملات في الإمارات
12عاماً من البحث.. هاو بنغلادشي يوثق تاريخ دول المنطقة عبر نوادر العملات في الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2026
12عاماً من البحث.. هاو بنغلادشي يوثق تاريخ دول المنطقة عبر نوادر العملات في الإمارات
© Sputnik . basel shartouh
ويؤكد في ختام حديثه أن ما يميز محله هو كونه لا يكتفي بعرض العملات، بل يقدم "قصصاً تاريخية" خلف كل قطعة معدنية أو ورقية، مشيراً إلى أن هدفه الأسمى هو الحفاظ على هذه القطع النادرة لتبقى شاهداً على التحولات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها دول المنطقة والعالم على مر العقود.
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