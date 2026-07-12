https://sarabic.ae/20260712/12عاما-من-البحث-هاو-بنغلادشي-يوثق-تاريخ-دول-المنطقة-عبر-نوادر-العملات-في-الإمارات-1115153917.html

12عاما من البحث.. هاو بنغلادشي يوثق تاريخ دول المنطقة عبر نوادر العملات في الإمارات

12عاما من البحث.. هاو بنغلادشي يوثق تاريخ دول المنطقة عبر نوادر العملات في الإمارات

سبوتنيك عربي

من شغف شخصي بدأ قبل 12 عاماً، نجح كوشار مياه في تحويل هواية جمع العملات إلى مرجع توثيقي يضم مجموعات تعد من بين الأندر على مستوى منطقة الشرق الأوسط. فقد تدرج... 12.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-12T18:19+0000

2026-07-12T18:19+0000

2026-07-12T18:19+0000

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وفي لقاء خاص مع وكالة "سبوتنيك"، استعرض كوشار مجموعته الفريدة التي وصفها بأنها "ذاكرة مالية" للمنطقة، حيث يقول: "انتقلت من مرحلة جمع العملات لحسابي الخاص إلى توفير هذه النوادر للمهتمين، خاصة تلك الإصدارات التي باتت شحيحة للغاية في الأسواق العالمية".توثيق حقبة ما قبل الاتحاديشير كوشار إلى أن محله يضم إصدارات استثنائية توثق مراحل مفصلية في تاريخ المنطقة، مضيفاً: "أمتلك مجموعات كاملة من العملات المشتركة التي كانت متداولة قبل الاتحاد، مثل عملات (قطر ودبي) بكافة فئاتها، وعملات الربط النقدي التي جمعت بين البحرين وأبوظبي، بالإضافة إلى أول إصدار للدرهم الإماراتي الذي يعود لعام 1973، والمسكوكات التذكارية الوطنية الأولى التي تعد اليوم من كنوز التراث المادي".ولا تتوقف ندرة المجموعة عند حدود الخليج، بل تمتد لتشمل مقتنيات عالمية نادرة، حيث يوضح كوشار: "يضم المحل إصدارات نادرة من الكويت، والسعودية، وليبيا، ومصر، بالإضافة إلى عملات من إيران، الهند، بنغلاديش، والمكسيك، وحتى عملات دولية تاريخية".ويؤكد في ختام حديثه أن ما يميز محله هو كونه لا يكتفي بعرض العملات، بل يقدم "قصصاً تاريخية" خلف كل قطعة معدنية أو ورقية، مشيراً إلى أن هدفه الأسمى هو الحفاظ على هذه القطع النادرة لتبقى شاهداً على التحولات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها دول المنطقة والعالم على مر العقود.

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