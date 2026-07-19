https://sarabic.ae/20260719/طائرات-غيران-الروسية-المسيرة-تدمر-قاطرة-لنقل-الأسلحة-في-مقاطعة-زابوروجيه-فيديو-1115324150.html
طائرات "غيران" الروسية المسيرة تدمر قاطرة لنقل الأسلحة في مقاطعة زابوروجيه... فيديو
طائرات "غيران" الروسية المسيرة تدمر قاطرة لنقل الأسلحة في مقاطعة زابوروجيه... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف قاطرة سكك حديدية تستخدم لنقل المعدات والإمدادات العسكرية الأوكرانية، باستخدام طائرة مسيرة. 19.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-19T13:10+0000
2026-07-19T13:10+0000
2026-07-19T13:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/17/1105150570_133:0:1157:576_1920x0_80_0_0_5ac914a218e123c164df6f5b628c8620.png
وقالت الدفاع: "في 18 يوليو، هاجمت طائرة دون طيار من طراز "غيران-4 سيكر" قاطرة سكك حديدية تستخدم لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية والإمدادات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية فولنيانسك في مقاطعة زابوروجيه".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
طائرات "غيران" الروسية المسيرة تدمر قاطرة لنقل الأسلحة في مقاطعة زابوروجيه... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف قاطرة سكك حديدية تستخدم لنقل المعدات والإمدادات العسكرية الأوكرانية، باستخدام طائرة مسيرة.
وقالت الدفاع: "في 18 يوليو، هاجمت طائرة دون طيار من طراز "غيران-4 سيكر" قاطرة سكك حديدية تستخدم لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية والإمدادات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية فولنيانسك في مقاطعة زابوروجيه".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة
، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.