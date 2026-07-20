تصويت... برأيك هل يعتبر قرار "أنصار الله" فرض الحظر البحري على السعودية تمهيدا لإغلاق باب المندب؟

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مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
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29 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
09:34 GMT
25 د
من الملعب
خطة جديدة فاشلة لإيقاف ميسي.. سقوط الديوك.. وماذا سيحدث في نهائي المونديال؟
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:41 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
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عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
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ملفات ساخنة
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29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
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17 د
عالم سبوتنيك
مقتل عسكريين أمريكيين في الأردن.. والولايات المتحدة ترسل سربا من الطائرات للشرق الأوسط
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الدول ستتجه للطاقة البديلة في حال استمرار تهديد الإمدادات
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29 د
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150 د
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اليمن.. حيث الشباب هم الوقود والموت مهنة من لا مهنة له
08:30 GMT
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مساحة حرة
ما هي أضرار القهوة المغشوشة على الصحة العامة؟
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
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بين بيروت والقاهرة
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نبض افريقيا
استخدام الذكاء الاصطناعي، ومنصات الدفع، والأمن الغذائي في المنطقة أولويات قمة "روسيا-أفريقيا"
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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عالم سبوتنيك
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خبير: أوكرانيا تحاول إقحام كل دول الجوار في الحرب الدائرة بدعم الناتو
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https://sarabic.ae/20260720/تصويت-برأيك-هل-يعتبر-قرار-أنصار-الله-فرض-الحظر-البحري-على-السعودية-تمهيدا-لإغلاق-باب-المندب؟-1115345849.html
تصويت... برأيك هل يعتبر قرار "أنصار الله" فرض الحظر البحري على السعودية تمهيدا لإغلاق باب المندب؟
تصويت... برأيك هل يعتبر قرار "أنصار الله" فرض الحظر البحري على السعودية تمهيدا لإغلاق باب المندب؟
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية فرض حظر على الملاحة البحرية المرتبطة بالسعودية، مؤكدة أن القرار يدخل حيز التنفيذ فورًا، في خطوة وصفتها بأنها تأتي ضمن معادلة... 20.07.2026, سبوتنيك عربي
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ويثير القرار تساؤلات بشأن ما إذا كان يمثل تحولًا في طبيعة المواجهة من استهداف مصالح محددة إلى توسيع نطاق الضغط البحري، خاصة مع الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر ومضيق باب المندب، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية وحركة إمدادات الطاقة.وبين البينين، يؤكد محللون أن الإعلان يحمل بالدرجة الأولى رسالة تفاوضية تهدف إلى تعزيز أوراق الضغط قبل أي مسار سياسي محتمل، وأن مستقبل التصعيد سيظل مرتبطًا بردود فعل الأطراف الإقليمية والدولية، وما إذا كانت الأزمة ستتجه نحو الاحتواء أم إلى مواجهة أوسع في أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم.برأيك هل يعتبر قرار "أنصار الله" فرض الحظر البحري على السعودية تمهيدا لإغلاق باب المندب؟"أنصار الله" تعلن فرض "حظر بحري" على السعوديةزعيم "أنصار الله": على بعض الأنظمة عدم فتح بلدانها للعدوان على إيران كحد أدنى
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أخبار اليمن الأن, السعودية, باب المندب, البحر الأحمر, حظر, استطلاعات الرأي, опросы
أخبار اليمن الأن, السعودية, باب المندب, البحر الأحمر, حظر, استطلاعات الرأي, опросы

تصويت... برأيك هل يعتبر قرار "أنصار الله" فرض الحظر البحري على السعودية تمهيدا لإغلاق باب المندب؟

13:23 GMT 20.07.2026
© Photo / theredseaاعتماد مواقع فنادق "4" جزر وأصولها في مشروع البحر الأحمر
اعتماد مواقع فنادق 4 جزر وأصولها في مشروع البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2026
© Photo / theredsea
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أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية فرض حظر على الملاحة البحرية المرتبطة بالسعودية، مؤكدة أن القرار يدخل حيز التنفيذ فورًا، في خطوة وصفتها بأنها تأتي ضمن معادلة "الحصار بالحصار"، ردًا على ما وصفته "الحصار المفروض على اليمن منذ نحو 12 عامًا"، محذرةً من أن أي تصعيد جديد سيُقابل بـ"تصعيد شامل وقاس".
ويثير القرار تساؤلات بشأن ما إذا كان يمثل تحولًا في طبيعة المواجهة من استهداف مصالح محددة إلى توسيع نطاق الضغط البحري، خاصة مع الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر ومضيق باب المندب، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية وحركة إمدادات الطاقة.
ويرى مراقبون أن الخطوة قد تكون مقدمة لمرحلة جديدة من التصعيد البحري، قد تشمل توسيع نطاق التهديدات للملاحة إذا استمرت المواجهة، في ما يعتبر آخرون أن القرار يندرج ضمن سياسة الردع ورفع كلفة الضغوط العسكرية، دون أن يعني بالضرورة السعي إلى إغلاق باب المندب أو تعطيل حركة الملاحة الدولية.
وبين البينين، يؤكد محللون أن الإعلان يحمل بالدرجة الأولى رسالة تفاوضية تهدف إلى تعزيز أوراق الضغط قبل أي مسار سياسي محتمل، وأن مستقبل التصعيد سيظل مرتبطًا بردود فعل الأطراف الإقليمية والدولية، وما إذا كانت الأزمة ستتجه نحو الاحتواء أم إلى مواجهة أوسع في أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم.
برأيك هل يعتبر قرار "أنصار الله" فرض الحظر البحري على السعودية تمهيدا لإغلاق باب المندب؟
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"أنصار الله" تعلن فرض "حظر بحري" على السعودية
زعيم "أنصار الله": على بعض الأنظمة عدم فتح بلدانها للعدوان على إيران كحد أدنى
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