https://sarabic.ae/20260720/تصويت-برأيك-هل-يعتبر-قرار-أنصار-الله-فرض-الحظر-البحري-على-السعودية-تمهيدا-لإغلاق-باب-المندب؟-1115345849.html
تصويت... برأيك هل يعتبر قرار "أنصار الله" فرض الحظر البحري على السعودية تمهيدا لإغلاق باب المندب؟
تصويت... برأيك هل يعتبر قرار "أنصار الله" فرض الحظر البحري على السعودية تمهيدا لإغلاق باب المندب؟
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية فرض حظر على الملاحة البحرية المرتبطة بالسعودية، مؤكدة أن القرار يدخل حيز التنفيذ فورًا، في خطوة وصفتها بأنها تأتي ضمن معادلة... 20.07.2026, سبوتنيك عربي
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ويثير القرار تساؤلات بشأن ما إذا كان يمثل تحولًا في طبيعة المواجهة من استهداف مصالح محددة إلى توسيع نطاق الضغط البحري، خاصة مع الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر ومضيق باب المندب، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية وحركة إمدادات الطاقة.وبين البينين، يؤكد محللون أن الإعلان يحمل بالدرجة الأولى رسالة تفاوضية تهدف إلى تعزيز أوراق الضغط قبل أي مسار سياسي محتمل، وأن مستقبل التصعيد سيظل مرتبطًا بردود فعل الأطراف الإقليمية والدولية، وما إذا كانت الأزمة ستتجه نحو الاحتواء أم إلى مواجهة أوسع في أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم.برأيك هل يعتبر قرار "أنصار الله" فرض الحظر البحري على السعودية تمهيدا لإغلاق باب المندب؟"أنصار الله" تعلن فرض "حظر بحري" على السعوديةزعيم "أنصار الله": على بعض الأنظمة عدم فتح بلدانها للعدوان على إيران كحد أدنى
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أخبار اليمن الأن, السعودية, باب المندب, البحر الأحمر, حظر, استطلاعات الرأي, опросы
أخبار اليمن الأن, السعودية, باب المندب, البحر الأحمر, حظر, استطلاعات الرأي, опросы
تصويت... برأيك هل يعتبر قرار "أنصار الله" فرض الحظر البحري على السعودية تمهيدا لإغلاق باب المندب؟
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية فرض حظر على الملاحة البحرية المرتبطة بالسعودية، مؤكدة أن القرار يدخل حيز التنفيذ فورًا، في خطوة وصفتها بأنها تأتي ضمن معادلة "الحصار بالحصار"، ردًا على ما وصفته "الحصار المفروض على اليمن منذ نحو 12 عامًا"، محذرةً من أن أي تصعيد جديد سيُقابل بـ"تصعيد شامل وقاس".
ويثير القرار تساؤلات بشأن ما إذا كان يمثل تحولًا في طبيعة المواجهة من استهداف مصالح محددة إلى توسيع نطاق الضغط البحري، خاصة مع الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر ومضيق باب المندب، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية وحركة إمدادات الطاقة.
ويرى مراقبون أن الخطوة قد تكون مقدمة لمرحلة جديدة من التصعيد البحري، قد تشمل توسيع نطاق التهديدات للملاحة إذا استمرت المواجهة، في ما يعتبر آخرون أن القرار يندرج ضمن سياسة الردع ورفع كلفة الضغوط العسكرية، دون أن يعني بالضرورة السعي إلى إغلاق باب المندب أو تعطيل حركة الملاحة الدولية.
وبين البينين، يؤكد محللون أن الإعلان يحمل بالدرجة الأولى رسالة تفاوضية تهدف إلى تعزيز أوراق الضغط قبل أي مسار سياسي محتمل، وأن مستقبل التصعيد سيظل مرتبطًا بردود فعل الأطراف الإقليمية والدولية، وما إذا كانت الأزمة ستتجه نحو الاحتواء أم إلى مواجهة أوسع في أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم.
برأيك هل يعتبر قرار "أنصار الله" فرض الحظر البحري على السعودية تمهيدا لإغلاق باب المندب؟