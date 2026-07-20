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خطة جديدة فاشلة لإيقاف ميسي.. سقوط الديوك.. وماذا سيحدث في نهائي المونديال؟
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
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خبير في الشأن الروسي: الاستراتيجية الروسية ستتغير لردع نظام كييف
خبير في الشأن الروسي: الاستراتيجية الروسية ستتغير لردع نظام كييف
سبوتنيك عربي
اعتبر الباحث في العلاقات الدولية والخبير في الشأن الروسي، الدكتور جيرار ديب، من بيروت، أن "وجود المسيّرات، والدعم الأوروبي، والغموض في القرار الأمريكي تجاه... 20.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-20T18:29+0000
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وقال ديب، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك": "إن ما يهم زيلينسكي هو تنفيذ الأجندة الغربية، وبالتالي، إذا لم يكن الأمريكي جديا في قرار لجم جنونه، سيؤدي ذلك إلى مشهدية خطيرة قد تصل إلى حد استخدام قنابل نووية، خاصة أن الأمور خرجت عن حدها، ومن المتوقع أن يلجأ زيلينسكي إلى الأعمال الإرهابية التخريبية".واعتبر ديب أن"القتال اليوم بين الحضارة الروسية والقدرات العسكرية، وبين نظام كييف الذي تحول إلى نظام عصابات. فالموانئ الأوكرانية، التي تعد المرفق الحيوي الذي يغذي الشعب الأوكراني، والمتنفس من ناحية التصدير والاستيراد، حوّلها إلى أوكار إرهابية لاستهداف موانئ روسية".وأشار ديب إلى تحذير وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مما يريده الغرب، وهناك من يؤمن بأنه يجب أن ينتهي هذا الصراع، خاصة أن الغرب الأمريكي بات بعيدا عن الغرب الأوروبي".
https://sarabic.ae/20260720/الدفاع-الروسية-تعلن-استهداف-منشآت-البنية-التحتية-للطاقة-والنقل-الأوكرانية-1115340238.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, موسكو, روسيا
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, موسكو, روسيا

خبير في الشأن الروسي: الاستراتيجية الروسية ستتغير لردع نظام كييف

18:29 GMT 20.07.2026
© Sputnikالجيش الروسي
الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
اعتبر الباحث في العلاقات الدولية والخبير في الشأن الروسي، الدكتور جيرار ديب، من بيروت، أن "وجود المسيّرات، والدعم الأوروبي، والغموض في القرار الأمريكي تجاه الصراع الدائر في شرق أوروبا، كل ذلك يعقّد الأزمة القائمة".
وقال ديب، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك": "إن ما يهم زيلينسكي هو تنفيذ الأجندة الغربية، وبالتالي، إذا لم يكن الأمريكي جديا في قرار لجم جنونه، سيؤدي ذلك إلى مشهدية خطيرة قد تصل إلى حد استخدام قنابل نووية، خاصة أن الأمور خرجت عن حدها، ومن المتوقع أن يلجأ زيلينسكي إلى الأعمال الإرهابية التخريبية".

وأضاف: "الاستراتيجية الروسية ستتغير من ناحية التكتيكات العسكرية والضربات، بشكل أو بآخر، لردع هذا النظام. وطالما أن الولايات المتحدة منشغلة بالشرق الأوسط للجم مضيق "هرمز"، فإن الأمور ستبقى متأزمة في شرق أوروبا".

أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل التابعة لقوات نظام كييف- وزارة الدفاع
09:33 GMT
واعتبر ديب أن"القتال اليوم بين الحضارة الروسية والقدرات العسكرية، وبين نظام كييف الذي تحول إلى نظام عصابات. فالموانئ الأوكرانية، التي تعد المرفق الحيوي الذي يغذي الشعب الأوكراني، والمتنفس من ناحية التصدير والاستيراد، حوّلها إلى أوكار إرهابية لاستهداف موانئ روسية".
وأشار ديب إلى تحذير وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مما يريده الغرب، وهناك من يؤمن بأنه يجب أن ينتهي هذا الصراع، خاصة أن الغرب الأمريكي بات بعيدا عن الغرب الأوروبي".
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