https://sarabic.ae/20260720/ولي-العهد-السعودي-يبحث-هاتفيا-مع-الرئيس-اللبناني-جهود-تعزيز-الأمن-في-المنطقة-1115341726.html
ولي العهد السعودي يبحث هاتفيا مع الرئيس اللبناني جهود تعزيز الأمن في المنطقة
ولي العهد السعودي يبحث هاتفيا مع الرئيس اللبناني جهود تعزيز الأمن في المنطقة
سبوتنيك عربي
بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، اليوم الاثنين، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في... 20.07.2026, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان وزارة الخارجية السعودية، عبر منصة "إكس"، أن ابن سلمان تلقى اتصالًا هاتفيا من عون، مضيفة: "جرى خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات في لبنان والمنطقة، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار".من جهتها، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الأمير محمد بن سلمان، وجّه دعوة إلى عون لزيارة المملكة العربية السعودية، وبحث جميع الموضوعات التي تهم البلدين.وفي 8 يوليو/ تموز الجاري، قال عون، وفق بيان للرئاسة حينها، إن زيارته إلى واشنطن "تعكس الاهتمام الأمريكي غير المسبوق بلبنان، ودعمها مسار التوصل إلى حل دائم لسلسلة الحروب والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون، تلقى دعوة رسمية لزيارة واشنطن، لإجراء مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تتناول العلاقات الثنائية والأمن الإقليمي وموقع لبنان في الصراع الدائر بالمنطقة، بحسب وسائل إعلام لبنانية.
https://sarabic.ae/20260719/عون-يبدأ-زيارة--رسمية-إلى-واشنطن-يلتقي-خلالها-مع-ترامب-فيديو-1115321936.html
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السعودية, العالم, أخبار العالم الآن
ولي العهد السعودي يبحث هاتفيا مع الرئيس اللبناني جهود تعزيز الأمن في المنطقة
بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، اليوم الاثنين، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجاء في بيان وزارة الخارجية السعودية، عبر منصة "إكس"، أن ابن سلمان تلقى اتصالًا هاتفيا من عون، مضيفة: "جرى خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات في لبنان والمنطقة، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار".
وأوضح البيان أن الرئيس اللبناني "أعرب عن تقديره البالغ للمواقف السعودية الداعمة للبنان، ولجهود المملكة في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة".
من جهتها، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الأمير محمد بن سلمان، وجّه دعوة إلى عون لزيارة المملكة العربية السعودية، وبحث جميع الموضوعات التي تهم البلدين.
ويزور الرئيس اللبناني الولايات المتحدة الأمريكية، حاليًا، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت لاحق، بحسب ما أوردته الرئاسة اللبنانية.
وفي 8 يوليو/ تموز الجاري، قال عون، وفق بيان للرئاسة حينها، إن زيارته إلى واشنطن "تعكس الاهتمام الأمريكي غير المسبوق بلبنان، ودعمها مسار التوصل إلى حل دائم لسلسلة الحروب والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".
وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون، تلقى دعوة رسمية لزيارة واشنطن، لإجراء مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تتناول العلاقات الثنائية والأمن الإقليمي وموقع لبنان في الصراع الدائر بالمنطقة، بحسب وسائل إعلام لبنانية.