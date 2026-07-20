ولي العهد السعودي يبحث هاتفيا مع الرئيس اللبناني جهود تعزيز الأمن في المنطقة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
08:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
09:34 GMT
25 د
من الملعب
خطة جديدة فاشلة لإيقاف ميسي.. سقوط الديوك.. وماذا سيحدث في نهائي المونديال؟
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:41 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يدخل التصعيد الأمريكي الإيراني المنطقة في حرب مفتوحة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
16:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
مقتل عسكريين أمريكيين في الأردن.. والولايات المتحدة ترسل سربا من الطائرات للشرق الأوسط
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الدول ستتجه للطاقة البديلة في حال استمرار تهديد الإمدادات
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
اليمن.. حيث الشباب هم الوقود والموت مهنة من لا مهنة له
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما هي أضرار القهوة المغشوشة على الصحة العامة؟
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:33 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
بين بيروت والقاهرة
بعد الزيدي رئيس الجمهورية اللبنانية في واشنطن... الحكومة السورية، هل تنجح في تحييد دمشق عن حرب إيران؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
استخدام الذكاء الاصطناعي، ومنصات الدفع، والأمن الغذائي في المنطقة أولويات قمة "روسيا-أفريقيا"
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:33 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
16:03 GMT
29 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
16:33 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
16:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260720/ولي-العهد-السعودي-يبحث-هاتفيا-مع-الرئيس-اللبناني-جهود-تعزيز-الأمن-في-المنطقة-1115341726.html
ولي العهد السعودي يبحث هاتفيا مع الرئيس اللبناني جهود تعزيز الأمن في المنطقة
ولي العهد السعودي يبحث هاتفيا مع الرئيس اللبناني جهود تعزيز الأمن في المنطقة
سبوتنيك عربي
بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، اليوم الاثنين، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في... 20.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-20T11:00+0000
2026-07-20T11:00+0000
السعودية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1d/1099049274_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_ba26b687145d35261cb23b24b6a7e867.jpg
وجاء في بيان وزارة الخارجية السعودية، عبر منصة "إكس"، أن ابن سلمان تلقى اتصالًا هاتفيا من عون، مضيفة: "جرى خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات في لبنان والمنطقة، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار".من جهتها، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الأمير محمد بن سلمان، وجّه دعوة إلى عون لزيارة المملكة العربية السعودية، وبحث جميع الموضوعات التي تهم البلدين.وفي 8 يوليو/ تموز الجاري، قال عون، وفق بيان للرئاسة حينها، إن زيارته إلى واشنطن "تعكس الاهتمام الأمريكي غير المسبوق بلبنان، ودعمها مسار التوصل إلى حل دائم لسلسلة الحروب والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون، تلقى دعوة رسمية لزيارة واشنطن، لإجراء مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تتناول العلاقات الثنائية والأمن الإقليمي وموقع لبنان في الصراع الدائر بالمنطقة، بحسب وسائل إعلام لبنانية.
https://sarabic.ae/20260719/عون-يبدأ-زيارة--رسمية-إلى-واشنطن-يلتقي-خلالها-مع-ترامب-فيديو-1115321936.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1d/1099049274_43:0:1500:1093_1920x0_80_0_0_bedb079fcf4003120269adea1eb5b0fe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
السعودية, العالم, أخبار العالم الآن
السعودية, العالم, أخبار العالم الآن

ولي العهد السعودي يبحث هاتفيا مع الرئيس اللبناني جهود تعزيز الأمن في المنطقة

11:00 GMT 20.07.2026
© AP Photo / Nathan Howardولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Nathan Howard
تابعنا عبر
بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، اليوم الاثنين، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجاء في بيان وزارة الخارجية السعودية، عبر منصة "إكس"، أن ابن سلمان تلقى اتصالًا هاتفيا من عون، مضيفة: "جرى خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات في لبنان والمنطقة، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار".

وأوضح البيان أن الرئيس اللبناني "أعرب عن تقديره البالغ للمواقف السعودية الداعمة للبنان، ولجهود المملكة في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة".

الرئيس اللبناني، جوزاف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2026
عون يبدأ زيارة رسمية إلى واشنطن يلتقي خلالها مع ترامب... فيديو
أمس, 11:46 GMT
من جهتها، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الأمير محمد بن سلمان، وجّه دعوة إلى عون لزيارة المملكة العربية السعودية، وبحث جميع الموضوعات التي تهم البلدين.

ويزور الرئيس اللبناني الولايات المتحدة الأمريكية، حاليًا، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت لاحق، بحسب ما أوردته الرئاسة اللبنانية.

وفي 8 يوليو/ تموز الجاري، قال عون، وفق بيان للرئاسة حينها، إن زيارته إلى واشنطن "تعكس الاهتمام الأمريكي غير المسبوق بلبنان، ودعمها مسار التوصل إلى حل دائم لسلسلة الحروب والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".
وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون، تلقى دعوة رسمية لزيارة واشنطن، لإجراء مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تتناول العلاقات الثنائية والأمن الإقليمي وموقع لبنان في الصراع الدائر بالمنطقة، بحسب وسائل إعلام لبنانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала