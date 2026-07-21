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مساحة حرة
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عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
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بين بيروت والقاهرة
بعد الزيدي رئيس الجمهورية اللبنانية في واشنطن... الحكومة السورية، هل تنجح في تحييد دمشق عن حرب إيران؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
استخدام الذكاء الاصطناعي، ومنصات الدفع، والأمن الغذائي في المنطقة أولويات قمة "روسيا-أفريقيا"
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
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عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
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بلا قيود
خبير: أوكرانيا تحاول إقحام كل دول الجوار في الحرب الدائرة بدعم الناتو
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روسيا والعالم العربي
الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وروسيا تفتح آفاقا جديدا أمام القارة الأفريقية
18:00 GMT
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مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
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29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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مدار الليل والنهار
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6 رواتب إضافية للعاملين في القطاع العام في لبنان... ماذا عن قانون الإعلام الجديد في إسرائيل؟
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57 د
بين بيروت والقاهرة
بعد الزيدي رئيس الجمهورية اللبنانية في واشنطن... الحكومة السورية، هل تنجح في تحييد دمشق عن حرب إيران؟
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https://sarabic.ae/20260721/ارتفاع-الإصابات-المؤكدة-بإيبولا-في-الكونغو-الديمقراطية-إلى-2423-حالة-1115358466.html
ارتفاع الإصابات المؤكدة بإيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 2423 حالة
ارتفاع الإصابات المؤكدة بإيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 2423 حالة
سبوتنيك عربي
أظهرت بيانات حكومية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 2423 حالة، في أحدث حصيلة رسمية للوباء. 21.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-21T02:00+0000
2026-07-21T02:43+0000
العالم
إيبولا
الكونغو
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وذكر معهد الصحة العامة في الكونغو، في تقريره الصادر أمس الاثنين، أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس بلغ 967 حالة منذ بدء تفشي المرض.وأضاف المعهد أنه جرى تسجيل 79 إصابة مؤكدة جديدة، الأحد، في مقاطعتي إيتوري وكيفو الشمالية الواقعتين شمال شرقي البلاد، وهما من أكثر المناطق تضررًا من انتشار الوباء.وتواصل السلطات الصحية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وشركائها الدوليين، تنفيذ إجراءات الاستجابة، بما في ذلك تتبع المخالطين، وتعزيز أنشطة الترصد الوبائي، وتوسيع حملات التطعيم للحد من انتقال العدوى.ويُعد إيبولا من أخطر الأمراض الفيروسية، إذ ينتقل عبر الملامسة المباشرة لدماء أو سوائل جسم المصابين، وتسبب موجات التفشي المتكررة في الكونغو الديمقراطية تحديات كبيرة للنظام الصحي، خاصة في المناطق التي تعاني من النزاعات المسلحة وصعوبة الوصول إلى الخدمات الطبية.
https://sarabic.ae/20260704/الكونغو-الديمقراطية-ارتفاع-حالات-الإصابة-المؤكدة-بفيروس-إيبولا-إلى-1502-1114932779.html
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العالم, إيبولا, الكونغو
العالم, إيبولا, الكونغو

ارتفاع الإصابات المؤكدة بإيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 2423 حالة

02:00 GMT 21.07.2026 (تم التحديث: 02:43 GMT 21.07.2026)
© REUTERS Gradel Muyisa Mumbereعاملون صحيون يحملون نعش شخص يشتبه في وفاته بسبب الإيبولا لدفنه في مخيم كيجونزي للنازحين، بعد شهر واحد من إعلان تفشي "إيبولا"، في بونيا، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، 18 يونيو/ حزيران 2026
عاملون صحيون يحملون نعش شخص يشتبه في وفاته بسبب الإيبولا لدفنه في مخيم كيجونزي للنازحين، بعد شهر واحد من إعلان تفشي إيبولا، في بونيا، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، 18 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2026
© REUTERS Gradel Muyisa Mumbere
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أظهرت بيانات حكومية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 2423 حالة، في أحدث حصيلة رسمية للوباء.
وذكر معهد الصحة العامة في الكونغو، في تقريره الصادر أمس الاثنين، أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس بلغ 967 حالة منذ بدء تفشي المرض.
وأضاف المعهد أنه جرى تسجيل 79 إصابة مؤكدة جديدة، الأحد، في مقاطعتي إيتوري وكيفو الشمالية الواقعتين شمال شرقي البلاد، وهما من أكثر المناطق تضررًا من انتشار الوباء.
عاملون صحيون يحملون نعش شخص يشتبه في وفاته بسبب الإيبولا لدفنه في مخيم كيجونزي للنازحين، بعد شهر واحد من إعلان تفشي إيبولا، في بونيا، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، 18 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2026
الكونغو الديمقراطية: ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "إيبولا" إلى 1502
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وتواصل السلطات الصحية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وشركائها الدوليين، تنفيذ إجراءات الاستجابة، بما في ذلك تتبع المخالطين، وتعزيز أنشطة الترصد الوبائي، وتوسيع حملات التطعيم للحد من انتقال العدوى.
ويُعد إيبولا من أخطر الأمراض الفيروسية، إذ ينتقل عبر الملامسة المباشرة لدماء أو سوائل جسم المصابين، وتسبب موجات التفشي المتكررة في الكونغو الديمقراطية تحديات كبيرة للنظام الصحي، خاصة في المناطق التي تعاني من النزاعات المسلحة وصعوبة الوصول إلى الخدمات الطبية.
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