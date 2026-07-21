https://sarabic.ae/20260721/ارتفاع-الإصابات-المؤكدة-بإيبولا-في-الكونغو-الديمقراطية-إلى-2423-حالة-1115358466.html
ارتفاع الإصابات المؤكدة بإيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 2423 حالة
ارتفاع الإصابات المؤكدة بإيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 2423 حالة
سبوتنيك عربي
أظهرت بيانات حكومية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 2423 حالة، في أحدث حصيلة رسمية للوباء. 21.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-21T02:00+0000
2026-07-21T02:00+0000
2026-07-21T02:43+0000
العالم
إيبولا
الكونغو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/16/1114582602_0:27:1500:871_1920x0_80_0_0_b6dc069c6cda42ac995e51ad0ef4c367.jpg
وذكر معهد الصحة العامة في الكونغو، في تقريره الصادر أمس الاثنين، أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس بلغ 967 حالة منذ بدء تفشي المرض.وأضاف المعهد أنه جرى تسجيل 79 إصابة مؤكدة جديدة، الأحد، في مقاطعتي إيتوري وكيفو الشمالية الواقعتين شمال شرقي البلاد، وهما من أكثر المناطق تضررًا من انتشار الوباء.وتواصل السلطات الصحية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وشركائها الدوليين، تنفيذ إجراءات الاستجابة، بما في ذلك تتبع المخالطين، وتعزيز أنشطة الترصد الوبائي، وتوسيع حملات التطعيم للحد من انتقال العدوى.ويُعد إيبولا من أخطر الأمراض الفيروسية، إذ ينتقل عبر الملامسة المباشرة لدماء أو سوائل جسم المصابين، وتسبب موجات التفشي المتكررة في الكونغو الديمقراطية تحديات كبيرة للنظام الصحي، خاصة في المناطق التي تعاني من النزاعات المسلحة وصعوبة الوصول إلى الخدمات الطبية.
https://sarabic.ae/20260704/الكونغو-الديمقراطية-ارتفاع-حالات-الإصابة-المؤكدة-بفيروس-إيبولا-إلى-1502-1114932779.html
الكونغو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/16/1114582602_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_9aaaaf4117383abb811e8fe384ae8e96.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, إيبولا, الكونغو
ارتفاع الإصابات المؤكدة بإيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 2423 حالة
02:00 GMT 21.07.2026 (تم التحديث: 02:43 GMT 21.07.2026)
أظهرت بيانات حكومية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 2423 حالة، في أحدث حصيلة رسمية للوباء.
وذكر معهد الصحة العامة في الكونغو، في تقريره الصادر أمس الاثنين، أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس بلغ 967 حالة منذ بدء تفشي المرض.
وأضاف المعهد أنه جرى تسجيل 79 إصابة مؤكدة جديدة
، الأحد، في مقاطعتي إيتوري وكيفو الشمالية الواقعتين شمال شرقي البلاد، وهما من أكثر المناطق تضررًا من انتشار الوباء.
وتواصل السلطات الصحية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وشركائها الدوليين، تنفيذ إجراءات الاستجابة، بما في ذلك تتبع المخالطين، وتعزيز أنشطة الترصد الوبائي، وتوسيع حملات التطعيم للحد من انتقال العدوى.
ويُعد إيبولا من أخطر الأمراض الفيروسية، إذ ينتقل عبر الملامسة المباشرة لدماء أو سوائل جسم المصابين، وتسبب موجات التفشي المتكررة في الكونغو الديمقراطية تحديات كبيرة للنظام الصحي، خاصة في المناطق التي تعاني من النزاعات المسلحة وصعوبة الوصول إلى الخدمات الطبية.