https://sarabic.ae/20260704/الكونغو-الديمقراطية-ارتفاع-حالات-الإصابة-المؤكدة-بفيروس-إيبولا-إلى-1502-1114932779.html
الكونغو الديمقراطية: ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 1502
الكونغو الديمقراطية: ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 1502
سبوتنيك عربي
أظهرت بيانات حكومية، الجمعة، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 1502 حالة، منها 473 وفاة. 04.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-04T00:55+0000
2026-07-04T00:55+0000
2026-07-04T00:55+0000
الكونغو
منظمة الصحة العالمية
إيبولا
العالم
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وسُجلت هذه الحالات في الأقاليم الشرقية، وهي إيتوري، وكيفو الشمالية، وكيفو الجنوبية.وكانت منظمة الصحة العالمية، صنفت في مايو/ أيار الماضي، تفشي فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، على أنه "حالة طوارئ تشكل خطرًا على الدول الأخرى". وتقدّر المنظمة المخاطر الإقليمية لمزيد من الانتشار بأنها "مرتفعة".
https://sarabic.ae/20260701/الكونغو-الديمقراطية-وفيات-إيبولا-ترتفع-إلى-399-شخصا-1114852517.html
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الكونغو, منظمة الصحة العالمية, إيبولا, العالم
الكونغو, منظمة الصحة العالمية, إيبولا, العالم
الكونغو الديمقراطية: ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 1502
أظهرت بيانات حكومية، الجمعة، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 1502 حالة، منها 473 وفاة.
وسُجلت هذه الحالات في الأقاليم الشرقية، وهي إيتوري، وكيفو الشمالية، وكيفو الجنوبية.
وكانت منظمة الصحة العالمية، صنفت في مايو/ أيار الماضي، تفشي فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو
الديمقراطية وأوغندا، على أنه "حالة طوارئ تشكل خطرًا على الدول الأخرى". وتقدّر المنظمة المخاطر الإقليمية لمزيد من الانتشار بأنها "مرتفعة".