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الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات طائرات مسيّرة معادية
الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات طائرات مسيّرة معادية
سبوتنيك عربي
أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات بطائرات مسيّرة معادية، مؤكدة أن عمليات الاعتراض لا تزال جارية. 21.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت رئاسة الأركان، في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن الدفاعات الجوية "تتصدى حاليًا لهجمات طائرات مسيّرة معادية إثر العدوان الإيراني"، موضحة أن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع في بعض المناطق ناجمة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي لهذه المسيّرات.وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت في وقت سابق بدء تنفيذ ضربات جديدة على أهداف عسكرية داخل إيران لليلة الحادية عشرة على التوالي، مؤكدة أن العمليات تستهدف تقويض قدرة طهران على تهديد حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز.وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي أربعة انفجارات بالتزامن مع تحليق مقاتلات أمريكية فوق مدينة تشابهار في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، في أحدث تطور ضمن العمليات العسكرية المتصاعدة بين الجانبين.
https://sarabic.ae/20260721/وزير-الحرب-الأمريكي-واشنطن-أنفقت-375-مليار-دولار-على-الحرب-ضد-إيران-1115390335.html
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الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات طائرات مسيّرة معادية
23:17 GMT 21.07.2026 (تم التحديث: 00:18 GMT 22.07.2026)
أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات بطائرات مسيّرة معادية، مؤكدة أن عمليات الاعتراض لا تزال جارية.
وقالت رئاسة الأركان، في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن الدفاعات الجوية "تتصدى حاليًا لهجمات طائرات مسيّرة معادية إثر العدوان الإيراني"، موضحة أن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع في بعض المناطق ناجمة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي لهذه المسيّرات.
ويأتي ذلك في ظل اتساع رقعة المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، مع استمرار الضربات المتبادلة وارتفاع مستوى التأهب في عدد من دول الخليج، وسط مخاوف من امتداد الصراع إلى دول المنطقة.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت في وقت سابق بدء تنفيذ ضربات جديدة
على أهداف عسكرية داخل إيران لليلة الحادية عشرة على التوالي، مؤكدة أن العمليات تستهدف تقويض قدرة طهران على تهديد حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز.
وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي أربعة انفجارات بالتزامن مع تحليق مقاتلات أمريكية فوق مدينة تشابهار في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، في أحدث تطور ضمن العمليات العسكرية المتصاعدة بين الجانبين.