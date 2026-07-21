بائع "الفريسكا"... صوت الصيف الذي لا يغيب عن شواطئ مصر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
اليمن.. حيث الشباب هم الوقود والموت مهنة من لا مهنة له
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما هي أضرار القهوة المغشوشة على الصحة العامة؟
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:33 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
بين بيروت والقاهرة
بعد الزيدي رئيس الجمهورية اللبنانية في واشنطن... الحكومة السورية، هل تنجح في تحييد دمشق عن حرب إيران؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
استخدام الذكاء الاصطناعي، ومنصات الدفع، والأمن الغذائي في المنطقة أولويات قمة "روسيا-أفريقيا"
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:33 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
16:03 GMT
29 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
16:33 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: أوكرانيا تحاول إقحام كل دول الجوار في الحرب الدائرة بدعم الناتو
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وروسيا تفتح آفاقا جديدا أمام القارة الأفريقية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
6 رواتب إضافية للعاملين في القطاع العام في لبنان... ماذا عن قانون الإعلام الجديد في إسرائيل؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
بعد الزيدي رئيس الجمهورية اللبنانية في واشنطن... الحكومة السورية، هل تنجح في تحييد دمشق عن حرب إيران؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
08:30 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتربع على عرش كرة القدم العالمية للمرة الثانية
09:03 GMT
28 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
09:31 GMT
28 د
الحدث من سبوتنيك
خط نفطي جديد يربط العراق وسوريا ... ما هي تفاصيله؟
10:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
12:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
عبد الباري عطوان: الإعلام تراجع بشكل غير عادي باستثناء الإعلام الروسي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
وزير الخارجية المصري يصف ترامب بـ"رجل السلام" ويؤكد دعم القاهرة لخطته في غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فتوى رسمية بشأن تقاسم الإنترنت بين الجيران تشعل الجدل في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260721/بائع-الفريسكا-صوت-الصيف-الذي-لا-يغيب-عن-شواطئ-مصر-1115383086.html
بائع "الفريسكا"... صوت الصيف الذي لا يغيب عن شواطئ مصر
بائع "الفريسكا"... صوت الصيف الذي لا يغيب عن شواطئ مصر
سبوتنيك عربي
يعد بائع "الفريسكا" أحد أشهر العلامات في الشواطئ المصرية، سواء كانت عامة أو خاصة، وهو من أبرز الباعة المتجولين على الشواطئ، خاصة في الإسكندرية والساحل الشمالي. 21.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-21T16:25+0000
2026-07-21T16:25+0000
حصري
مصر
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/15/1115382045_0:598:718:1002_1920x0_80_0_0_81f1ed5d316f820aba263e0e8d2ce88a.jpg
يتجول بائع "الفريسكا" حاملا صندوقا أو سلة مليئة بحلوى "الفريسكا"، وينادي بصوته المميز لجذب المصطافين.و"الفريسكا" هي نوع من الحلوى المصرية، تتكون من رقائق هشة محشوة بالعسل أو السكر والمكسرات، وأحيانا السمسم أو الفول السوداني.ومنذ سنوات طويلة، ارتبطت "الفريسكا" بأجواء المصيف والبحر، وأصبحت اليوم جزءا من التراث الشعبي والثقافة الشاطئية في مصر.ويعد بائع الفريسكا اليوم أحد أبرز رموز المصايف المصرية، فمن النادر أن تجلس على الشاطئ دون أن يمر بك بائع أو أكثر من بائعي "الفريسكا" بأصواتهم المميزة، التي تكاد تكون موحدة في غالبية الشواطئ وهم ينادون: "فريسكا". ويستقبله الأطفال والكبار على السواء بمحبة، لأنه يضفي على المكان أجواء المصيف التي ارتبطت في أذهان أجيال متعاقبة.وقد ارتبط بائع "الفريسكا" في ذاكرة أجيال عديدة بأيام العطلات الصيفية، ولا تزال مهنته تحافظ على حضورها رغم تغير أنماط البيع وظهور المنتجات الحديثة.وخلال جولة لـ"سبوتنيك" في المصايف المصرية، التقت بعدد من بائعي "الفريسكا" للتعرف على طبيعة تلك المهنة الموسمية التي يعشقها الجميع، والتي تعد رمزا لأجواء البحر وفترات الإجازات والعطلات الصيفية.يقول جابر السيد، بائع "فريسكا" في شواطئ الإسكندرية والساحل الشمالي، ويبلغ من العمر 18 عاما، إنه يعمل في تلك المهنة الصيفية مع والده والعديد من أفراد أسرته.ويضيف: "أعمل في هذه المهنة منذ خمس سنوات، عندما كان عمري 13 عاما، ولدينا الكثير من الأماكن التي نعمل بها، ويتم تصنيع أنواع مختلفة من الفريسكا المحشوة بالمكسرات والرقائق. كنت أعمل مع بعض أقربائي، واليوم أعمل بنظام التوزيع. أنا من محافظة سوهاج، وأعمل في الإسكندرية خلال موسم الصيف".أما خميس محمد علي حجاج، الشهير على الشواطئ باسم "ميدو"، ويبلغ من العمر 17 عاما، فيقول: "أعمل في مهنة بائع الفريسكا منذ أن كان عمري عشر سنوات. عملت في البداية بائعا لـ"اللب" على الشاطئ، ثم بائعا لفريسكا التفاح، واليوم أصبحت بائعا محترفا. أمضيت الآن سبع سنوات في شواطئ الإسكندرية والساحل الشمالي، وشواطئ الإسكندرية جميلة، والمصطافون يستمتعون فيها بأجواء مختلفة عن أي مكان آخر".ويتابع "ميدو": "أجمل ما في هذه الشواطئ أنها تجمع مختلف الفئات والجنسيات، وليست قاصرة على فئة بعينها كما يحدث في بعض الشواطئ الأخرى، وهو ما يمنحها الطابع المصري الشعبي الأصيل. أنا أحب هذه المهنة، وإن شاء الله سأستمر فيها".
https://sarabic.ae/20190827/بعد-رواج-شواطئ-المحروسة-عالميا-تدريب-9-آلاف-مصري-سنويا-بمجالات-الغوص-1042732742.html
https://sarabic.ae/20180916/شيوخ-مصر-شواطئ-رحلات-1035333517.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/15/1115382045_0:530:718:1069_1920x0_80_0_0_9c8c3f6eabf49ff65253413f7679c8e1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, مصر, الأخبار
حصري, مصر, الأخبار

بائع "الفريسكا"... صوت الصيف الذي لا يغيب عن شواطئ مصر

16:25 GMT 21.07.2026
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABبائع الفريسكا
بائع الفريسكا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2026
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
يعد بائع "الفريسكا" أحد أشهر العلامات في الشواطئ المصرية، سواء كانت عامة أو خاصة، وهو من أبرز الباعة المتجولين على الشواطئ، خاصة في الإسكندرية والساحل الشمالي.
يتجول بائع "الفريسكا" حاملا صندوقا أو سلة مليئة بحلوى "الفريسكا"، وينادي بصوته المميز لجذب المصطافين.
غطس في الغردقة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2019
بعد رواج شواطئ المحروسة عالميا... تدريب 9 آلاف مصري سنويا بمجالات الغوص
27 أغسطس 2019, 15:24 GMT
و"الفريسكا" هي نوع من الحلوى المصرية، تتكون من رقائق هشة محشوة بالعسل أو السكر والمكسرات، وأحيانا السمسم أو الفول السوداني.
ومنذ سنوات طويلة، ارتبطت "الفريسكا" بأجواء المصيف والبحر، وأصبحت اليوم جزءا من التراث الشعبي والثقافة الشاطئية في مصر.
ويعد بائع الفريسكا اليوم أحد أبرز رموز المصايف المصرية، فمن النادر أن تجلس على الشاطئ دون أن يمر بك بائع أو أكثر من بائعي "الفريسكا" بأصواتهم المميزة، التي تكاد تكون موحدة في غالبية الشواطئ وهم ينادون: "فريسكا". ويستقبله الأطفال والكبار على السواء بمحبة، لأنه يضفي على المكان أجواء المصيف التي ارتبطت في أذهان أجيال متعاقبة.
وقد ارتبط بائع "الفريسكا" في ذاكرة أجيال عديدة بأيام العطلات الصيفية، ولا تزال مهنته تحافظ على حضورها رغم تغير أنماط البيع وظهور المنتجات الحديثة.
وخلال جولة لـ"سبوتنيك" في المصايف المصرية، التقت بعدد من بائعي "الفريسكا" للتعرف على طبيعة تلك المهنة الموسمية التي يعشقها الجميع، والتي تعد رمزا لأجواء البحر وفترات الإجازات والعطلات الصيفية.
يقول جابر السيد، بائع "فريسكا" في شواطئ الإسكندرية والساحل الشمالي، ويبلغ من العمر 18 عاما، إنه يعمل في تلك المهنة الصيفية مع والده والعديد من أفراد أسرته.
الشيوخ الخمسة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2018
مجتمع
شباب القلب... 50 عاما من رحلات "الشيوخ الخمسة" على شواطئ مصر
16 سبتمبر 2018, 11:25 GMT
ويضيف: "أعمل في هذه المهنة منذ خمس سنوات، عندما كان عمري 13 عاما، ولدينا الكثير من الأماكن التي نعمل بها، ويتم تصنيع أنواع مختلفة من الفريسكا المحشوة بالمكسرات والرقائق. كنت أعمل مع بعض أقربائي، واليوم أعمل بنظام التوزيع. أنا من محافظة سوهاج، وأعمل في الإسكندرية خلال موسم الصيف".
أما خميس محمد علي حجاج، الشهير على الشواطئ باسم "ميدو"، ويبلغ من العمر 17 عاما، فيقول: "أعمل في مهنة بائع الفريسكا منذ أن كان عمري عشر سنوات. عملت في البداية بائعا لـ"اللب" على الشاطئ، ثم بائعا لفريسكا التفاح، واليوم أصبحت بائعا محترفا. أمضيت الآن سبع سنوات في شواطئ الإسكندرية والساحل الشمالي، وشواطئ الإسكندرية جميلة، والمصطافون يستمتعون فيها بأجواء مختلفة عن أي مكان آخر".
ويتابع "ميدو": "أجمل ما في هذه الشواطئ أنها تجمع مختلف الفئات والجنسيات، وليست قاصرة على فئة بعينها كما يحدث في بعض الشواطئ الأخرى، وهو ما يمنحها الطابع المصري الشعبي الأصيل. أنا أحب هذه المهنة، وإن شاء الله سأستمر فيها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала