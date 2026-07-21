https://sarabic.ae/20260721/خبير-سلسلة-التدمير-الروسية-المتكاملة-وراء-الضربات-الناجحة-في-البحر-الأسود-1115377784.html
خبير: سلسلة التدمير الروسية المتكاملة وراء الضربات الناجحة في البحر الأسود
خبير: سلسلة التدمير الروسية المتكاملة وراء الضربات الناجحة في البحر الأسود
سبوتنيك عربي
أكد المحلل العسكري الروسي، فاسيلي دانديكين، أن الضربات الروسية الأخيرة التي استهدفت الموانئ والسفن في البحر الأسود لم تكن مجرد ردّ عاجل على هجمات أوكرانية... 21.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-21T13:31+0000
2026-07-21T13:31+0000
2026-07-21T13:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال دانديكين لوكالة "سبوتنيك: "بدلاً من أن تكون هذه الضربات ردًا لمرة واحدة على هجمات أوكرانية سابقة، ستصبح عملية دورية، مما يعطل تدفق الوقود والأسلحة والإمدادات الأخرى إلى الجيش الأوكراني".وأضاف دانديكين: "مع توقف شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا عبر البحر الأسود لمدة شهر على الأقل"، موضحا أن "روسيا قد تكثف هذه الضربات، مستخدمة أصولها البحرية وغواصاتها وأسلحة أكثر فتكًا لضمان عدم وصول أي أسلحة إلى أوكرانيا عبر هذا الطريق".وتابع: "يعود الفضل في زيادة فعالية الهجمات الروسية إلى الاستخبارات ومراقبة الأقمار الصناعية والطائرات المسيّرة التي توفر بيانات الاستهداف، واستخدام أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية لتوجيه الذخائر الموجهة، مثل صواريخ "تورنادو-إس" متعددة الإطلاق، مباشرةً إلى أهدافها المحددة، و تطبيق أجهزة متطورة مضادة للتشويش في صواريخ "إسكندر-إم" شبه الباليستية المطورة، مما يسمح لها بتجاوز دفاعات العدو والخبرة والمهارة الفائقة لمشغلي الطائرات المسيّرة الروسية"، مضيفا أن "القوات الروسية تستخدم أيضًا تكتيك الضربة المشتركة".وتابع: "يتم إرسال الإحداثيات التي يتم الحصول عليها أثناء الاستطلاع فورًا إلى مشغلي الطائرات المسيّرة الهجومية ووحدات المدفعية والطيران المقاتل، الذين يعرفون الآن مكان الضربة. إن الجهد المنسق بين وحدات المراقبة الجوية والفضائية ووحدات الهجوم هو ما يجعل هذا المستوى من التنسيق ممكنًا".
https://sarabic.ae/20260720/الدفاع-الروسية-تعلن-استهداف-منشآت-البنية-التحتية-للطاقة-والنقل-الأوكرانية-1115340238.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
خبير: سلسلة التدمير الروسية المتكاملة وراء الضربات الناجحة في البحر الأسود
حصري
أكد المحلل العسكري الروسي، فاسيلي دانديكين، أن الضربات الروسية الأخيرة التي استهدفت الموانئ والسفن في البحر الأسود لم تكن مجرد ردّ عاجل على هجمات أوكرانية سابقة، بل أصبحت دورية تهدف إلى شلّ حركة الإمدادات الغربية بالكامل.
وقال دانديكين لوكالة "سبوتنيك: "بدلاً من أن تكون هذه الضربات ردًا لمرة واحدة على هجمات أوكرانية سابقة، ستصبح عملية دورية، مما يعطل تدفق الوقود والأسلحة والإمدادات الأخرى إلى الجيش الأوكراني".
وتابع: "الأهم من ذلك، أن السفن الأجنبية تواجه الآن مخاطر عند دخولها الموانئ الأوكرانية، وتتزايد تكاليف التأمين - فهي عمليًا مشلولة".
وأضاف دانديكين: "مع توقف شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا عبر البحر الأسود لمدة شهر على الأقل"، موضحا أن "روسيا قد تكثف هذه الضربات، مستخدمة أصولها البحرية وغواصاتها وأسلحة أكثر فتكًا لضمان عدم وصول أي أسلحة إلى أوكرانيا عبر هذا الطريق".
وتابع: "يعود الفضل في زيادة فعالية الهجمات الروسية إلى الاستخبارات ومراقبة الأقمار الصناعية والطائرات المسيّرة التي توفر بيانات الاستهداف، واستخدام أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية لتوجيه الذخائر الموجهة، مثل صواريخ "تورنادو-إس" متعددة الإطلاق، مباشرةً إلى أهدافها المحددة، و تطبيق أجهزة متطورة مضادة للتشويش في صواريخ "إسكندر-إم" شبه الباليستية المطورة، مما يسمح لها بتجاوز دفاعات العدو والخبرة والمهارة الفائقة لمشغلي الطائرات المسيّرة الروسية"، مضيفا أن "القوات الروسية تستخدم أيضًا تكتيك الضربة المشتركة".
وأوضح قائلا: "إن إطلاقًا مكثفًا لأحدث طراز من طائرات "غيران" الهجومية المسيّرة يكشف مواقع الدفاع الجوي الأوكرانية، وهنا يأتي دور صواريخ "كينجال" الفرط الصوتية وغيرها من الأسلحة الدقيقة".
وتابع: "يتم إرسال الإحداثيات التي يتم الحصول عليها أثناء الاستطلاع فورًا إلى مشغلي الطائرات المسيّرة الهجومية ووحدات المدفعية والطيران المقاتل، الذين يعرفون الآن مكان الضربة. إن الجهد المنسق بين وحدات المراقبة الجوية والفضائية ووحدات الهجوم هو ما يجعل هذا المستوى من التنسيق ممكنًا".