أبرز اللحظات الدراماتيكية واللقطات المثيرة من نهائي مونديال 2026

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صدى الحياة
اليمن.. حيث الشباب هم الوقود والموت مهنة من لا مهنة له
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما هي أضرار القهوة المغشوشة على الصحة العامة؟
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:33 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
بين بيروت والقاهرة
بعد الزيدي رئيس الجمهورية اللبنانية في واشنطن... الحكومة السورية، هل تنجح في تحييد دمشق عن حرب إيران؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
استخدام الذكاء الاصطناعي، ومنصات الدفع، والأمن الغذائي في المنطقة أولويات قمة "روسيا-أفريقيا"
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:33 GMT
20 د
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البرنامج المسائي
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عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
16:03 GMT
29 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
16:33 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: أوكرانيا تحاول إقحام كل دول الجوار في الحرب الدائرة بدعم الناتو
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وروسيا تفتح آفاقا جديدا أمام القارة الأفريقية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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120 د
مدار الليل والنهار
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الحدث من سبوتنيك
6 رواتب إضافية للعاملين في القطاع العام في لبنان... ماذا عن قانون الإعلام الجديد في إسرائيل؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
بعد الزيدي رئيس الجمهورية اللبنانية في واشنطن... الحكومة السورية، هل تنجح في تحييد دمشق عن حرب إيران؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
08:30 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتربع على عرش كرة القدم العالمية للمرة الثانية
09:03 GMT
28 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
09:31 GMT
28 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
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123 د
مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
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29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
16:03 GMT
29 د
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أبرز اللحظات الدراماتيكية واللقطات المثيرة من نهائي مونديال 2026
أبرز اللحظات الدراماتيكية واللقطات المثيرة من نهائي مونديال 2026
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من أبرز اللحظات الدراماتيكية واللقطات المثيرة من نهائي مونديال 2026 بين الأرجنتين... 21.07.2026, سبوتنيك عربي
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фото, صور

أبرز اللحظات الدراماتيكية واللقطات المثيرة من نهائي مونديال 2026

06:27 GMT 21.07.2026
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اختار لكم فريق تحرير وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من أبرز اللحظات الدراماتيكية واللقطات المثيرة من نهائي مونديال 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا في إيست راذرفورد، نيو جيرسي، بالقرب من نيويورك، يوم الأحد، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
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لاعبو المنتخب الإسباني على منصة التتويج بعد نهاية المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، التي جمعت بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين على أرضية ملعب "ميتلايف" في مدينة إيست راذرفورد الأمريكية، وتصدر الصورة، إلى جانب اللاعبين، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو (الذي يظهر أولاً من اليمين في الصف الأمامي)، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب (الذي يظهر ثانياً من اليمين في الصف الأمامي).

لاعبو المنتخب الإسباني على منصة التتويج بعد نهاية المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، التي جمعت بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين على أرضية ملعب &quot;ميتلايف&quot; في مدينة إيست راذرفورد الأمريكية، وتصدر الصورة، إلى جانب اللاعبين، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو (الذي يظهر أولاً من اليمين في الصف الأمامي)، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب (الذي يظهر ثانياً من اليمين في الصف الأمامي). - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Nafis Sirazetdinov
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لاعبو المنتخب الإسباني على منصة التتويج بعد نهاية المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، التي جمعت بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين على أرضية ملعب "ميتلايف" في مدينة إيست راذرفورد الأمريكية، وتصدر الصورة، إلى جانب اللاعبين، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو (الذي يظهر أولاً من اليمين في الصف الأمامي)، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب (الذي يظهر ثانياً من اليمين في الصف الأمامي).

© AP Photo / Frank Franklin II

لاعب إسبانيا باو كوبارسي (رقم 22) يقفز في الهواء بعد تعرّضه لعرقلة من لاعب الأرجنتين إنزو فرنانديز (رقم 24)، خلال مباراة نهائي كأس العالم لكرة القدم بين إسبانيا والأرجنتين في إيست راذرفورد.

لاعب إسبانيا باو كوبارسي (رقم 22) يقفز في الهواء بعد تعرّضه لعرقلة من لاعب الأرجنتين إنزو فرنانديز (رقم 24)، خلال مباراة نهائي كأس العالم لكرة القدم بين إسبانيا والأرجنتين في إيست راذرفورد. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Frank Franklin II

لاعب إسبانيا باو كوبارسي (رقم 22) يقفز في الهواء بعد تعرّضه لعرقلة من لاعب الأرجنتين إنزو فرنانديز (رقم 24)، خلال مباراة نهائي كأس العالم لكرة القدم بين إسبانيا والأرجنتين في إيست راذرفورد.

© REUTERS John Sibley

لقطة عامة للشاشة الكبيرة وهي تعرض النتيجة وعدد التسديدات على المرمى خلال المباراة.

لقطة عامة للشاشة الكبيرة وهي تعرض النتيجة وعدد التسديدات على المرمى خلال المباراة. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS John Sibley

لقطة عامة للشاشة الكبيرة وهي تعرض النتيجة وعدد التسديدات على المرمى خلال المباراة.

© AP Photo / Seth Wenig

الحكم سلافكو فينتشيتش من سلوفينيا يُبرز البطاقة الحمراء للاعب الأرجنتين إنزو فرنانديز (رقم 24)، خلال مباراة نهائي كأس العالم لكرة القدم بين إسبانيا والأرجنتين في إيست راذرفورد.

الحكم سلافكو فينتشيتش من سلوفينيا يُبرز البطاقة الحمراء للاعب الأرجنتين إنزو فرنانديز (رقم 24)، خلال مباراة نهائي كأس العالم لكرة القدم بين إسبانيا والأرجنتين في إيست راذرفورد. - سبوتنيك عربي
4/18
© AP Photo / Seth Wenig

الحكم سلافكو فينتشيتش من سلوفينيا يُبرز البطاقة الحمراء للاعب الأرجنتين إنزو فرنانديز (رقم 24)، خلال مباراة نهائي كأس العالم لكرة القدم بين إسبانيا والأرجنتين في إيست راذرفورد.

© Sputnik . Nafis Sirazetdinov / الانتقال إلى بنك الصور

لاعبو المنتخب الإسباني في حفل التتويج بعد نهاية المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين، على ملعب "ميتلايف" في إيست راذرفورد.

لاعبو المنتخب الإسباني في حفل التتويج بعد نهاية المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين، على ملعب &quot;ميتلايف&quot; في إيست راذرفورد. - سبوتنيك عربي
5/18
© Sputnik . Nafis Sirazetdinov
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لاعبو المنتخب الإسباني في حفل التتويج بعد نهاية المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين، على ملعب "ميتلايف" في إيست راذرفورد.

© Sputnik . Nafis Sirazetdinov / الانتقال إلى بنك الصور

الصورة تُظهر نيكولاس غونزاليس (لاعب منتخب الأرجنتين) خلال المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، التي جمعت بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين على ملعب "ميتلايف" في مدينة إيست راذرفورد، نيوجيرسي، بالقرب من نيويورك.

الصورة تُظهر نيكولاس غونزاليس (لاعب منتخب الأرجنتين) خلال المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، التي جمعت بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين على ملعب &quot;ميتلايف&quot; في مدينة إيست راذرفورد، نيوجيرسي، بالقرب من نيويورك. - سبوتنيك عربي
6/18
© Sputnik . Nafis Sirazetdinov
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الصورة تُظهر نيكولاس غونزاليس (لاعب منتخب الأرجنتين) خلال المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، التي جمعت بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين على ملعب "ميتلايف" في مدينة إيست راذرفورد، نيوجيرسي، بالقرب من نيويورك.

© AP Photo / Stephanie Scarbrough

"ليونيل ميسي (رقم 10) لاعب الأرجنتين يبكي في نهاية المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم بين إسبانيا والأرجنتين في إيست راذرفورد، نيو جيرسي، بالقرب من نيويورك.

&quot;ليونيل ميسي (رقم 10) لاعب الأرجنتين يبكي في نهاية المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم بين إسبانيا والأرجنتين في إيست راذرفورد، نيو جيرسي، بالقرب من نيويورك. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Stephanie Scarbrough

"ليونيل ميسي (رقم 10) لاعب الأرجنتين يبكي في نهاية المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم بين إسبانيا والأرجنتين في إيست راذرفورد، نيو جيرسي، بالقرب من نيويورك.

© Sputnik . Nafis Sirazetdinov / الانتقال إلى بنك الصور

المغنية الكولومبية شاكيرا، تؤدي عرضًا خلال استراحة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين على ملعب "ميتلايف" في إيست راذرفورد.

المغنية الكولومبية شاكيرا، تؤدي عرضًا خلال استراحة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين على ملعب &quot;ميتلايف&quot; في إيست راذرفورد. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Nafis Sirazetdinov
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المغنية الكولومبية شاكيرا، تؤدي عرضًا خلال استراحة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين على ملعب "ميتلايف" في إيست راذرفورد.

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson

جماهير تحتفي بعد فوز إسبانيا على الأرجنتين في المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم.

جماهير تحتفي بعد فوز إسبانيا على الأرجنتين في المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم. - سبوتنيك عربي
9/18
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson

جماهير تحتفي بعد فوز إسبانيا على الأرجنتين في المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم.

© Sputnik . Nafis Sirazetdinov / الانتقال إلى بنك الصور

ليونيل ميسي (الأرجنتين) بعد نهاية المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين على ملعب "ميتلايف" في إيست راذرفورد.

ليونيل ميسي (الأرجنتين) بعد نهاية المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين على ملعب &quot;ميتلايف&quot; في إيست راذرفورد. - سبوتنيك عربي
10/18
© Sputnik . Nafis Sirazetdinov
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ليونيل ميسي (الأرجنتين) بعد نهاية المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين على ملعب "ميتلايف" في إيست راذرفورد.

© REUTERS Kai Pfaffenbach

أليكس غريمالدو لاعب إسبانيا، يقص شبكة المرمى بالمقص بعد حفل تسليم الكأس، وذلك عقب فوز إسبانيا بكأس العالم.

أليكس غريمالدو لاعب إسبانيا، يقص شبكة المرمى بالمقص بعد حفل تسليم الكأس، وذلك عقب فوز إسبانيا بكأس العالم. - سبوتنيك عربي
11/18
© REUTERS Kai Pfaffenbach

أليكس غريمالدو لاعب إسبانيا، يقص شبكة المرمى بالمقص بعد حفل تسليم الكأس، وذلك عقب فوز إسبانيا بكأس العالم.

© Sputnik . Nafis Sirazetdinov / الانتقال إلى بنك الصور

مشاجرة بعد نهاية المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين على ملعب "ميتلايف" في إيست راذرفورد.

مشاجرة بعد نهاية المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين على ملعب &quot;ميتلايف&quot; في إيست راذرفورد. - سبوتنيك عربي
12/18
© Sputnik . Nafis Sirazetdinov
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مشاجرة بعد نهاية المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين على ملعب "ميتلايف" في إيست راذرفورد.

© Sputnik . Nafis Sirazetdinov / الانتقال إلى بنك الصور

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حفل التتويج بعد نهاية المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين على ملعب "ميتلايف" في إيست راذرفورد.

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حفل التتويج بعد نهاية المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين على ملعب &quot;ميتلايف&quot; في إيست راذرفورد. - سبوتنيك عربي
13/18
© Sputnik . Nafis Sirazetdinov
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رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حفل التتويج بعد نهاية المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين على ملعب "ميتلايف" في إيست راذرفورد.

© Sputnik . Nafis Sirazetdinov / الانتقال إلى بنك الصور

خوليان ألفاريز (الأرجنتين)، ونيكولاس تاغليافيكو (الأرجنتين)، ولامين يامال (إسبانيا)، في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين على ملعب "ميتلايف" في إيست راذرفورد.

خوليان ألفاريز (الأرجنتين)، ونيكولاس تاغليافيكو (الأرجنتين)، ولامين يامال (إسبانيا)، في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين على ملعب &quot;ميتلايف&quot; في إيست راذرفورد. - سبوتنيك عربي
14/18
© Sputnik . Nafis Sirazetdinov
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خوليان ألفاريز (الأرجنتين)، ونيكولاس تاغليافيكو (الأرجنتين)، ولامين يامال (إسبانيا)، في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين على ملعب "ميتلايف" في إيست راذرفورد.

© AP Photo / Manu Fernandez

جماهير إسبانية تهتف لفريقها، أثناء مشاهدة المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم بين إسبانيا والأرجنتين على شاشات عملاقة في وسط مدريد.

جماهير إسبانية تهتف لفريقها، أثناء مشاهدة المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم بين إسبانيا والأرجنتين على شاشات عملاقة في وسط مدريد. - سبوتنيك عربي
15/18
© AP Photo / Manu Fernandez

جماهير إسبانية تهتف لفريقها، أثناء مشاهدة المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم بين إسبانيا والأرجنتين على شاشات عملاقة في وسط مدريد.

© Sputnik . Nafis Sirazetdinov / الانتقال إلى بنك الصور

فيران توريس (إسبانيا) يسجل هدفًا في مرمى منتخب الأرجنتين، في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين على ملعب "ميتلايف" في إيست راذرفورد.

فيران توريس (إسبانيا) يسجل هدفًا في مرمى منتخب الأرجنتين، في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين على ملعب &quot;ميتلايف&quot; في إيست راذرفورد. - سبوتنيك عربي
16/18
© Sputnik . Nafis Sirazetdinov
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فيران توريس (إسبانيا) يسجل هدفًا في مرمى منتخب الأرجنتين، في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين على ملعب "ميتلايف" في إيست راذرفورد.

© AP Photo / Jacquelyn Martin

الرئيس دونالد ترامب يظهر في الصورة بينما تتساقط قصاصات الورق الملونة (الكنفيتي)، في ختام المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم بين إسبانيا والأرجنتين في إيست راذرفورد.

الرئيس دونالد ترامب يظهر في الصورة بينما تتساقط قصاصات الورق الملونة (الكنفيتي)، في ختام المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم بين إسبانيا والأرجنتين في إيست راذرفورد. - سبوتنيك عربي
17/18
© AP Photo / Jacquelyn Martin

الرئيس دونالد ترامب يظهر في الصورة بينما تتساقط قصاصات الورق الملونة (الكنفيتي)، في ختام المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم بين إسبانيا والأرجنتين في إيست راذرفورد.

© AP Photo / Manu Fernandez

جماهير إسبانية تحتفي في وسط مدريد بعد فوز إسبانيا على الأرجنتين، في المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم في إيست راذرفورد، نيو جيرسي، بالقرب من نيويورك.

جماهير إسبانية تحتفي في وسط مدريد بعد فوز إسبانيا على الأرجنتين، في المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم في إيست راذرفورد، نيو جيرسي، بالقرب من نيويورك. - سبوتنيك عربي
18/18
© AP Photo / Manu Fernandez

جماهير إسبانية تحتفي في وسط مدريد بعد فوز إسبانيا على الأرجنتين، في المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم في إيست راذرفورد، نيو جيرسي، بالقرب من نيويورك.

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