أبرز اللحظات الدراماتيكية واللقطات المثيرة من نهائي مونديال 2026

لاعبو المنتخب الإسباني على منصة التتويج بعد نهاية المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، التي جمعت بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين على أرضية ملعب "ميتلايف" في مدينة إيست راذرفورد الأمريكية، وتصدر الصورة، إلى جانب اللاعبين، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو (الذي يظهر أولاً من اليمين في الصف الأمامي)، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب (الذي يظهر ثانياً من اليمين في الصف الأمامي).
لاعبو المنتخب الإسباني على منصة التتويج بعد نهاية المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، التي جمعت بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين على أرضية ملعب "ميتلايف" في مدينة إيست راذرفورد الأمريكية، وتصدر الصورة، إلى جانب اللاعبين، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو (الذي يظهر أولاً من اليمين في الصف الأمامي)، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب (الذي يظهر ثانياً من اليمين في الصف الأمامي).
لاعب إسبانيا باو كوبارسي (رقم 22) يقفز في الهواء بعد تعرّضه لعرقلة من لاعب الأرجنتين إنزو فرنانديز (رقم 24)، خلال مباراة نهائي كأس العالم لكرة القدم بين إسبانيا والأرجنتين في إيست راذرفورد.
لاعب إسبانيا باو كوبارسي (رقم 22) يقفز في الهواء بعد تعرّضه لعرقلة من لاعب الأرجنتين إنزو فرنانديز (رقم 24)، خلال مباراة نهائي كأس العالم لكرة القدم بين إسبانيا والأرجنتين في إيست راذرفورد.
لقطة عامة للشاشة الكبيرة وهي تعرض النتيجة وعدد التسديدات على المرمى خلال المباراة.
لقطة عامة للشاشة الكبيرة وهي تعرض النتيجة وعدد التسديدات على المرمى خلال المباراة.
الحكم سلافكو فينتشيتش من سلوفينيا يُبرز البطاقة الحمراء للاعب الأرجنتين إنزو فرنانديز (رقم 24)، خلال مباراة نهائي كأس العالم لكرة القدم بين إسبانيا والأرجنتين في إيست راذرفورد.
الحكم سلافكو فينتشيتش من سلوفينيا يُبرز البطاقة الحمراء للاعب الأرجنتين إنزو فرنانديز (رقم 24)، خلال مباراة نهائي كأس العالم لكرة القدم بين إسبانيا والأرجنتين في إيست راذرفورد.
لاعبو المنتخب الإسباني في حفل التتويج بعد نهاية المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين، على ملعب "ميتلايف" في إيست راذرفورد.
لاعبو المنتخب الإسباني في حفل التتويج بعد نهاية المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين، على ملعب "ميتلايف" في إيست راذرفورد.
الصورة تُظهر نيكولاس غونزاليس (لاعب منتخب الأرجنتين) خلال المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، التي جمعت بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين على ملعب "ميتلايف" في مدينة إيست راذرفورد، نيوجيرسي، بالقرب من نيويورك.
الصورة تُظهر نيكولاس غونزاليس (لاعب منتخب الأرجنتين) خلال المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، التي جمعت بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين على ملعب "ميتلايف" في مدينة إيست راذرفورد، نيوجيرسي، بالقرب من نيويورك.
"ليونيل ميسي (رقم 10) لاعب الأرجنتين يبكي في نهاية المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم بين إسبانيا والأرجنتين في إيست راذرفورد، نيو جيرسي، بالقرب من نيويورك.
"ليونيل ميسي (رقم 10) لاعب الأرجنتين يبكي في نهاية المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم بين إسبانيا والأرجنتين في إيست راذرفورد، نيو جيرسي، بالقرب من نيويورك.
المغنية الكولومبية شاكيرا، تؤدي عرضًا خلال استراحة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين على ملعب "ميتلايف" في إيست راذرفورد.
المغنية الكولومبية شاكيرا، تؤدي عرضًا خلال استراحة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين على ملعب "ميتلايف" في إيست راذرفورد.
جماهير تحتفي بعد فوز إسبانيا على الأرجنتين في المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم.
جماهير تحتفي بعد فوز إسبانيا على الأرجنتين في المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم.
ليونيل ميسي (الأرجنتين) بعد نهاية المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين على ملعب "ميتلايف" في إيست راذرفورد.
ليونيل ميسي (الأرجنتين) بعد نهاية المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين على ملعب "ميتلايف" في إيست راذرفورد.
أليكس غريمالدو لاعب إسبانيا، يقص شبكة المرمى بالمقص بعد حفل تسليم الكأس، وذلك عقب فوز إسبانيا بكأس العالم.
أليكس غريمالدو لاعب إسبانيا، يقص شبكة المرمى بالمقص بعد حفل تسليم الكأس، وذلك عقب فوز إسبانيا بكأس العالم.
مشاجرة بعد نهاية المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين على ملعب "ميتلايف" في إيست راذرفورد.
مشاجرة بعد نهاية المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين على ملعب "ميتلايف" في إيست راذرفورد.
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حفل التتويج بعد نهاية المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين على ملعب "ميتلايف" في إيست راذرفورد.
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حفل التتويج بعد نهاية المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين على ملعب "ميتلايف" في إيست راذرفورد.
خوليان ألفاريز (الأرجنتين)، ونيكولاس تاغليافيكو (الأرجنتين)، ولامين يامال (إسبانيا)، في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين على ملعب "ميتلايف" في إيست راذرفورد.
خوليان ألفاريز (الأرجنتين)، ونيكولاس تاغليافيكو (الأرجنتين)، ولامين يامال (إسبانيا)، في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين على ملعب "ميتلايف" في إيست راذرفورد.
جماهير إسبانية تهتف لفريقها، أثناء مشاهدة المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم بين إسبانيا والأرجنتين على شاشات عملاقة في وسط مدريد.
جماهير إسبانية تهتف لفريقها، أثناء مشاهدة المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم بين إسبانيا والأرجنتين على شاشات عملاقة في وسط مدريد.
فيران توريس (إسبانيا) يسجل هدفًا في مرمى منتخب الأرجنتين، في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين على ملعب "ميتلايف" في إيست راذرفورد.
فيران توريس (إسبانيا) يسجل هدفًا في مرمى منتخب الأرجنتين، في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين على ملعب "ميتلايف" في إيست راذرفورد.
الرئيس دونالد ترامب يظهر في الصورة بينما تتساقط قصاصات الورق الملونة (الكنفيتي)، في ختام المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم بين إسبانيا والأرجنتين في إيست راذرفورد.
الرئيس دونالد ترامب يظهر في الصورة بينما تتساقط قصاصات الورق الملونة (الكنفيتي)، في ختام المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم بين إسبانيا والأرجنتين في إيست راذرفورد.
جماهير إسبانية تحتفي في وسط مدريد بعد فوز إسبانيا على الأرجنتين، في المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم في إيست راذرفورد، نيو جيرسي، بالقرب من نيويورك.
جماهير إسبانية تحتفي في وسط مدريد بعد فوز إسبانيا على الأرجنتين، في المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم في إيست راذرفورد، نيو جيرسي، بالقرب من نيويورك.