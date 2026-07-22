https://sarabic.ae/20260722/الصومال-القضاء-على-18-مسلحا-من-حركة-الشباب-بغارة-جوية-شمالي-البلاد-1115421452.html

الصومال.. القضاء على 18 مسلحا من حركة "الشباب" بغارة جوية شمالي البلاد

الصومال.. القضاء على 18 مسلحا من حركة "الشباب" بغارة جوية شمالي البلاد

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الصومالية، اليوم الأربعاء، القضاء على 18 مسلحا من "حركة الشباب" وإصابة 21 آخرين بجروح في غارة جوية استهدفت مخبأ لهم في إقليم سولاي شمالي... 22.07.2026, سبوتنيك عربي

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وقالت وزارة الدفاع الصومالية في بيان: "نفّذت القوات المسلحة الوطنية الصومالية، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، غارة جوية مخطط لها يوم 21 تموز/يوليو، استهدفت مخبأ لـ"حركة الشباب" في إقليم سولاي ما أسفر عن تحييد 18 إرهابيا من وإصابة 21 آخرين".وكانت وزارة الدفاع الصومالية قد أعلنت في 12 تموز/يوليو الجاري، القضاء على 26 مسلحا من "حركة الشباب" الإرهابية في غارات جوية على منطقة شبيلي الوسطى جنوبي البلاد.كما يشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعا داميا بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب" التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية. وتكثف الحكومة الصومالية من عملياتها العسكرية ضد مواقع الحركة المتشددة.

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