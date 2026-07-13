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https://sarabic.ae/20260713/ما-علاقة-منع-التمويل-الأممي-عن-البعثة-الأفريقية-في-الصومال-والتحركات-الإسرائيلية-في-صوماليلاند؟-1115175074.html
ما علاقة منع التمويل الأممي عن البعثة الأفريقية في الصومال والتحركات الإسرائيلية في "صوماليلاند"؟
ما علاقة منع التمويل الأممي عن البعثة الأفريقية في الصومال والتحركات الإسرائيلية في "صوماليلاند"؟
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير إعلامية، خلال الأيام الماضية، عن عزم واشنطن على منع الأمم المتحدة من دعم بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، اعتبارًا من بداية... 13.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-13T15:32+0000
2026-07-13T15:32+0000
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ويبلغ قوام بعثة الاتحاد الأفريقي نحو 12 ألف فرد، وتقدّم الدعم للحكومة الهشة في مقديشو، وتساعدها في صد مسلحي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي أوصلتها هجماتها السابقة إلى مسافة قريبة من العاصمة، وتسيطر على مساحات شاسعة من الريف في جنوب الصومال ووسطه.ويربط مراقبون بين النوايا الأمريكية والتحركات الإسرائيلية في إقليم أرض الصومال الانفصالي، وقيام إسرائيل بالاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة، وفتح سفارة لها في القدس، في ظل رفض عربي ودولي وتنديد من مقديشو، التي ترى في التحركات الإسرائيلية تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية، حيث تزامنت النوايا الأمريكية بعزمها منع الأمم المتحدة من تمويل بعثة الاتحاد الأفريقي مع تلك التطورات، التي يراها البعض محاولات لتوزيع النفوذ في القرن الأفريقي، في حين يرى آخرون أنه لا توجد أي علاقة بين التحركات الإسرائيلية ونوايا واشنطن.فهل هناك علاقة بين منع التمويل الأممي لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال والتحركات الإسرائيلية في صوماليلاند؟إسقاط مقديشوبداية يقول الدكتور حسن شيخ علي، خبير العلاقات الدولية وأستاذ الدراسات الأمنية في المعهد العالي للدراسات الأمنية في مقديشو، الصومال، لا أعتقد أن هناك علاقة مباشرة بين تقليص الولايات المتحدة الأمريكية دعمها لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، وما يجري من تحركات إسرائيلية في القرن الأفريقي، وخاصة في إقليم أرض الصومال (صوماليلاند).وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، لا أظن أن هناك أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بين ما يحدث في أرض الصومال وإعلان وقف الدعم الأمريكي لبعثة الاتحاد الأفريقي، لأن موقف الدبلوماسية الأمريكية تجاه وحدة تراب الصومال وسيادتها السياسية واضح ولا لبس فيه.وأشار شيخ علي إلى أن الحكومة الصومالية تحظى بدعم قوي من جمهورية مصر العربية وتركيا ودول صديقة أخرى، مثل المملكة العربية السعودية ومعظم الدول العربية الشقيقة، بل وتحظى الصومال أيضا بدعم أمريكي، إذ إن الجيش الأمريكي هو الذي يدرب ويسلح قوات الصاعقة الصومالية.وفي الختام، يقول شيخ علي، لا أرى أي توزيع للنفوذ في القرن الأفريقي، صحيح أن هناك بعض القوى الإقليمية التي تحاول إعاقة توحيد الصومال، وهذه القوى هي نفسها التي تحاول تمزيق اليمن والسودان.ترابط الأحداثمن جانبه، يقول المحلل السياسي الصومالي، عمر محمد، يبدو أن الأحداث مترابطة في المنطقة، وأن انعكاسات حرب الشرق الأوسط على شرق أفريقيا ومنطقة البحر الأحمر قد بدأت تلوح في الأفق.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، فيما يتعلق بوقف واشنطن دعمها لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، فأرى أنه جزء من سياسة دونالد ترامب للحد من المساعدات الأمريكية الخارجية، التي استهل بها ولايته الثانية. وبالرغم من بحث الاتحاد الأفريقي عن سبل لسد الفراغ الذي سيخلفه وقف دعم الولايات المتحدة الأمريكية للقوات الأفريقية في الصومال، فإن هذا القرار ستكون له تداعيات على المستويات الداخلية والإقليمية وحتى الدولية.وختم بالقول، لتجاوز هذه المرحلة، فإني أرى أنه يجدر بالصومال، حكومة وشعبا ومعارضة، توحيد الصف لمجابهة التحديات الداخلية والخارجية، ونبذ الخلافات الجانبية، خاصة وأن الصومال معروف بتوحيد صفه وتعزيز وحدته كلما داهمه خطر خارجي يهدد كيانه ووحدته.وكانت الأزمة الصومالية قد أخذت منحى جديدا من الخلافات بين الحكومة والمعارضة خلال الفترة الماضية، لكن هذه المرة تتعلق بشرعية الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الذي تقول المعارضة إنه أصبح رئيسا سابقا بعد انتهاء ولايته، بحسب الدستور، في منتصف مايو/أيار الجاري. وفي الوقت نفسه، أعلن الرئيس أن ولايته تنتهي في منتصف مايو من عام 2027.وترى المعارضة أن الرئيس لم يعد حاكما من الناحية الدستورية، وأنها لم توافق على التعديلات التي طرحتها الحكومة بتمديد فترة الرئاسة إلى خمس سنوات. وهناك بالفعل منحى خطير يسير الصومال نحوه، ويشكل تهديدا مباشرا لأركان الدولة في ظل الشحن السياسي الحالي، الذي يجعل الانفجار أكثر يسرا وسهولة، لذا يتطلب الأمر مزيدا من الحكمة السياسية لمنع دخول البلاد في هذا الطريق المظلم.وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قد وقع، في مارس/آذار 2026، على نسخة الدستور الجديد للبلاد، معتبرا أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز مؤسسات الدولة، ودفع مستقبل الصومال الديمقراطي.وينص الدستور الجديد على انتخاب رئيس الجمهورية من قبل البرلمان، مقابل انتخاب أعضاء البرلمان مباشرة من الشعب، فيما يتولى الرئيس تعيين رئيس الوزراء، مع منح البرلمان صلاحية مساءلته وإقالته.كما يحدد الدستور رئاسة البلاد بولايتين كحد أقصى، ويشترط ألا يقل عمر الرئيس عن 40 عاما، وأن يكون صوماليا بالميلاد، إلى جانب حظر حمل الجنسية المزدوجة أو الزواج من أجنبية بالنسبة لكبار المسؤولين أثناء توليهم مناصبهم.
https://sarabic.ae/20260622/خبير-اعتراف-إسرائيل-بأرض-الصومال-هو-لإضفاء-الشرعية-على-هذا-الكيان-الوهمي-1114590716.html
https://sarabic.ae/20260625/عبد-الملك-الحوثي-يتوعد-باستهداف-أي-وجود-إسرائيلي-في-أرض-الصومال-1114697350.html
https://sarabic.ae/20260616/بعد-استقبالها-رئيس-صوماليلاند-هل-تفرض-إسرائيل-واقعا-جديدا-في-القرن-الأفريقي؟-1114406622.html
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أحمد عبد الوهاب
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حصري, تقارير سبوتنيك, الصومال, منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, إسرائيل
حصري, تقارير سبوتنيك, الصومال, منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, إسرائيل

ما علاقة منع التمويل الأممي عن البعثة الأفريقية في الصومال والتحركات الإسرائيلية في "صوماليلاند"؟

15:32 GMT 13.07.2026
© AP Photo / Farah Abdi Warsamehمقتل 9 أشخاص من بينهم مدني بعد اشتباك بالخطأ بين الشرطة والجيش في مقديشو
مقتل 9 أشخاص من بينهم مدني بعد اشتباك بالخطأ بين الشرطة والجيش في مقديشو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
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أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
كشفت تقارير إعلامية، خلال الأيام الماضية، عن عزم واشنطن على منع الأمم المتحدة من دعم بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، اعتبارًا من بداية العام المقبل، وهو ما عزاه البعض إلى أن تلك الخطوة ربما تهدف، على الأرجح، إلى إنهاء عمليات البعثة وما قد يترتب عليه من تداعيات.

ويبلغ قوام بعثة الاتحاد الأفريقي نحو 12 ألف فرد، وتقدّم الدعم للحكومة الهشة في مقديشو، وتساعدها في صد مسلحي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي أوصلتها هجماتها السابقة إلى مسافة قريبة من العاصمة، وتسيطر على مساحات شاسعة من الريف في جنوب الصومال ووسطه.
ويربط مراقبون بين النوايا الأمريكية والتحركات الإسرائيلية في إقليم أرض الصومال الانفصالي، وقيام إسرائيل بالاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة، وفتح سفارة لها في القدس، في ظل رفض عربي ودولي وتنديد من مقديشو، التي ترى في التحركات الإسرائيلية تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية، حيث تزامنت النوايا الأمريكية بعزمها منع الأمم المتحدة من تمويل بعثة الاتحاد الأفريقي مع تلك التطورات، التي يراها البعض محاولات لتوزيع النفوذ في القرن الأفريقي، في حين يرى آخرون أنه لا توجد أي علاقة بين التحركات الإسرائيلية ونوايا واشنطن.
فهل هناك علاقة بين منع التمويل الأممي لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال والتحركات الإسرائيلية في صوماليلاند؟
خبير: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال هو لإضفاء الشرعية على هذا الكيان الوهمي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2026
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خبير: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال هو لإضفاء الشرعية على هذا الكيان الوهمي
22 يونيو, 12:07 GMT

إسقاط مقديشو

بداية يقول الدكتور حسن شيخ علي، خبير العلاقات الدولية وأستاذ الدراسات الأمنية في المعهد العالي للدراسات الأمنية في مقديشو، الصومال، لا أعتقد أن هناك علاقة مباشرة بين تقليص الولايات المتحدة الأمريكية دعمها لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، وما يجري من تحركات إسرائيلية في القرن الأفريقي، وخاصة في إقليم أرض الصومال (صوماليلاند).
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، لا أظن أن هناك أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بين ما يحدث في أرض الصومال وإعلان وقف الدعم الأمريكي لبعثة الاتحاد الأفريقي، لأن موقف الدبلوماسية الأمريكية تجاه وحدة تراب الصومال وسيادتها السياسية واضح ولا لبس فيه.

وتابع شيخ علي: "أما الأخبار التي تتحدث عن تقدم حركة الشباب لملء الفراغ الذي سيحدث حال مغادرة البعثة الأفريقية، فهي أيضا أنباء ملفقة، لأن المعلوم عندنا، كمتابعين للشأن الداخلي الصومالي، أن الجيش الصومالي هو الذي يتقدم لملاحقة الإرهابيين، ومن ثم لا أرى أي تخطيط لإسقاط مقديشو أو الحكومة الصومالية".

وأشار شيخ علي إلى أن الحكومة الصومالية تحظى بدعم قوي من جمهورية مصر العربية وتركيا ودول صديقة أخرى، مثل المملكة العربية السعودية ومعظم الدول العربية الشقيقة، بل وتحظى الصومال أيضا بدعم أمريكي، إذ إن الجيش الأمريكي هو الذي يدرب ويسلح قوات الصاعقة الصومالية.
وفي الختام، يقول شيخ علي، لا أرى أي توزيع للنفوذ في القرن الأفريقي، صحيح أن هناك بعض القوى الإقليمية التي تحاول إعاقة توحيد الصومال، وهذه القوى هي نفسها التي تحاول تمزيق اليمن والسودان.
عبد الملك الحوثي زعيم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2026
عبد الملك الحوثي يتوعد باستهداف أي وجود إسرائيلي في "أرض الصومال"
25 يونيو, 14:14 GMT

ترابط الأحداث

من جانبه، يقول المحلل السياسي الصومالي، عمر محمد، يبدو أن الأحداث مترابطة في المنطقة، وأن انعكاسات حرب الشرق الأوسط على شرق أفريقيا ومنطقة البحر الأحمر قد بدأت تلوح في الأفق.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، فيما يتعلق بوقف واشنطن دعمها لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، فأرى أنه جزء من سياسة دونالد ترامب للحد من المساعدات الأمريكية الخارجية، التي استهل بها ولايته الثانية. وبالرغم من بحث الاتحاد الأفريقي عن سبل لسد الفراغ الذي سيخلفه وقف دعم الولايات المتحدة الأمريكية للقوات الأفريقية في الصومال، فإن هذا القرار ستكون له تداعيات على المستويات الداخلية والإقليمية وحتى الدولية.
وأشار محمد إلى أنه فيما يتعلق بمحاولة إسقاط مقديشو على حساب هرجيسا، فلا بد من الإشارة إلى أن الحكومة في مقديشو هي الدولة الشرعية في الصومال، والمسؤولة عن الأرض والشعب، بما فيها المناطق الشمالية الانفصالية (صوماليلاند). لكن، وبالرغم من ذلك، فإن المصالح الإستراتيجية والسياسية والعسكرية للقوى العظمى والإقليمية قد تدفعها إلى انتهاك القوانين والمواثيق والأعراف الدولية والإقليمية والمحلية.
وختم بالقول، لتجاوز هذه المرحلة، فإني أرى أنه يجدر بالصومال، حكومة وشعبا ومعارضة، توحيد الصف لمجابهة التحديات الداخلية والخارجية، ونبذ الخلافات الجانبية، خاصة وأن الصومال معروف بتوحيد صفه وتعزيز وحدته كلما داهمه خطر خارجي يهدد كيانه ووحدته.
وكانت الأزمة الصومالية قد أخذت منحى جديدا من الخلافات بين الحكومة والمعارضة خلال الفترة الماضية، لكن هذه المرة تتعلق بشرعية الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الذي تقول المعارضة إنه أصبح رئيسا سابقا بعد انتهاء ولايته، بحسب الدستور، في منتصف مايو/أيار الجاري. وفي الوقت نفسه، أعلن الرئيس أن ولايته تنتهي في منتصف مايو من عام 2027.
الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، يستقبل رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله، تل أبيب، 14 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
بعد استقبالها رئيس "صوماليلاند"... هل تفرض إسرائيل واقعا جديدا في القرن الأفريقي؟
16 يونيو, 17:34 GMT
وترى المعارضة أن الرئيس لم يعد حاكما من الناحية الدستورية، وأنها لم توافق على التعديلات التي طرحتها الحكومة بتمديد فترة الرئاسة إلى خمس سنوات. وهناك بالفعل منحى خطير يسير الصومال نحوه، ويشكل تهديدا مباشرا لأركان الدولة في ظل الشحن السياسي الحالي، الذي يجعل الانفجار أكثر يسرا وسهولة، لذا يتطلب الأمر مزيدا من الحكمة السياسية لمنع دخول البلاد في هذا الطريق المظلم.
وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قد وقع، في مارس/آذار 2026، على نسخة الدستور الجديد للبلاد، معتبرا أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز مؤسسات الدولة، ودفع مستقبل الصومال الديمقراطي.
وينص الدستور الجديد على انتخاب رئيس الجمهورية من قبل البرلمان، مقابل انتخاب أعضاء البرلمان مباشرة من الشعب، فيما يتولى الرئيس تعيين رئيس الوزراء، مع منح البرلمان صلاحية مساءلته وإقالته.
كما يحدد الدستور رئاسة البلاد بولايتين كحد أقصى، ويشترط ألا يقل عمر الرئيس عن 40 عاما، وأن يكون صوماليا بالميلاد، إلى جانب حظر حمل الجنسية المزدوجة أو الزواج من أجنبية بالنسبة لكبار المسؤولين أثناء توليهم مناصبهم.
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