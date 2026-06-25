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عبد الملك الحوثي يتوعد باستهداف أي وجود إسرائيلي في "أرض الصومال"

عبد الملك الحوثي يتوعد باستهداف أي وجود إسرائيلي في "أرض الصومال"

سبوتنيك عربي

توعد زعيم حركة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، باستهداف أي وجود إسرائيلي في "أرض الصومال"، محذرًا مما وصفه بمحاولات إسرائيلية للسيطرة على... 25.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-25T14:14+0000

2026-06-25T14:14+0000

2026-06-25T14:14+0000

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وقال الحوثي، في كلمة متلفزة، إن جماعته تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في أرض الصومال، متهمًا إسرائيل بالسعي إلى بسط نفوذها على خليج عدن ومضيق باب المندب والتحكم في حركة الملاحة في البحر الأحمر، وفقا لقناة "المسيرة". وأضاف أن "أنصار الله" لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تمركز إسرائيلي في أرض الصومال، مؤكدًا أن الجماعة "ستبادر في أي وقت إلى استهداف أي تمركز للعدو الإسرائيلي" هناك.وفي سياق آخر، أكد الحوثي استمرار التنسيق مع أطراف "محور المقاومة" في مواجهة أي تصعيد جديد، مشددًا على أن جماعته لن تتردد في القيام بما وصفه بـ"واجبها" في أي ساحة، وفي مقدمتها قطاع غزة.كما هنأ الحوثي إيران بما وصفه بـ"الانتصار العظيم على أعداء الأمة"، معتبرًا أن ذلك يمثل مكسبًا لمحور المقاومة في المنطقة.وأصبحت إسرائيل في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أول دولة تعترف بـ "صوماليلاند" (أرض الصومال)، منذ أن أعلنت استقلالها من طرف واحد عن الصومال في عام 1991 في أعقاب تفجر حرب أهلية.وفي الـ6 من يناير/ كانون الثاني 2026، قام وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بأول زيارة رسمية بعد اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" كـ"دولة ذات سيادة".يذكر أن الصومال، فقد فعليا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري. وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال"، في الشمال منذ عام 1991، بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة مستقلة.ويعاني اليمن منذ 11 عاماً، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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