https://sarabic.ae/20260617/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يكشف-عن-سنوات-من-العمليات-السرية-مع-إقليم-أرض-الصومال-1114438280.html

وزير الخارجية الإسرائيلي يكشف عن سنوات من العمليات السرية مع إقليم "أرض الصومال"

وزير الخارجية الإسرائيلي يكشف عن سنوات من العمليات السرية مع إقليم "أرض الصومال"

سبوتنيك عربي

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، أن بلاده وإقليم "أرض الصومال" نفذتا عمليات أمنية سرية مشتركة على مدار سنوات طويلة. 17.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-17T13:34+0000

2026-06-17T13:34+0000

2026-06-17T13:34+0000

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ونقلت صحيفة "The Times of Israel"، اليوم الأربعاء، عن يسرائيل كاتس عزم البلدين على الارتقاء بالتعاون الأمني بينهما إلى مستويات جديدة.وجاءت تصريحات كاتس خلال استقباله لرئيس إقليم "أرض الصومال"، عبد الرحمن محمد عبد الله، في إطار أول زيارة رسمية خارجية يقوم بها الأخير منذ توليه منصبه.وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن "التعاون بين الجانبين تم في الخفاء لسنوات عديدة ضمن سلسلة من العمليات التي ستظل مصنفة كسرية تامة، وتهدف الخطوة القادمة إلى رفع مستوى التنسيق الأمني بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الاستقرار في المنطقة".ووصل رئيس "أرض الصومال"، عبد الرحمن محمد عبد الله، الأحد الماضي، في أول زيارة رسمية إلى إسرائيل، بعد اعتراف تل أبيب بها، وكان في استقباله الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ.وأصبحت إسرائيل في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أول دولة تعترف بـ "صوماليلاند" (أرض الصومال)، منذ أن أعلنت استقلالها من طرف واحد عن الصومال في عام 1991 في أعقاب تفجر حرب أهلية.وفي الـ6 من يناير/ كانون الثاني 2026، قام وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بأول زيارة رسمية بعد اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" كـ"دولة ذات سيادة".يذكر أن الصومال، فقد فعليا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري. وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال"، في الشمال منذ عام 1991، بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة مستقلة.

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