https://sarabic.ae/20260617/مستشار-محافظة-القدس-إعلان-أرض-الصومال-افتتاح-سفارة-في-القدس-الشرقية-انتهاك-صارخ-للقانون-الدولي-1114435597.html

مستشار محافظة القدس: إعلان "أرض الصومال" افتتاح سفارة في القدس الشرقية انتهاك صارخ للقانون الدولي

مستشار محافظة القدس: إعلان "أرض الصومال" افتتاح سفارة في القدس الشرقية انتهاك صارخ للقانون الدولي

سبوتنيك عربي

قال المستشار الإعلامي لمحافظة القدس، الدكتور معروف الرفاعي، إن إعلان ما يسمى بإقليم "أرض الصومال" عن عزمها افتتاح سفارة لبلادها في مدينة القدس الشرقية يشكل... 17.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-17T12:28+0000

2026-06-17T12:28+0000

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وأكد في تصريحات خاصة مع "سبوتنيك"، أن هذه الخطوة مرفوضة ومدانة جملة وتفصيلا، وتأتي في سياق تقويض النظام القانوني الدولي القائم على عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، فضلا عن كونها تمثل اعتداءً مباشرا على الوضع القانوني والتاريخي القائم للمدينة المقدسة.وأكد الرفاعي، أن هناك قرارات واضحة وحاسمة صادرة عن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وعلى رأسها القراران 476 و478، اللذان يعتبران جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع المدينة ووضعها القانوني والديمغرافي باطلة ولاغية، حيث تدعو هذه القرارات الصريحة إلى عدم ضم الأراضي بقوة السلاح، وتنص بوضوح على منع إجراء أي تغييرات قانونية لفرض السيادة على مدينة القدس.وأضاف مستشار محافظة القدس أن هذه الخطوة صادرة عن كيان سياسي غير شرعي، خاصة وأنه لم يحظ باعتراف دولي سوى من قبل إسرائيل، مشددا على أن كل الإجراءات والمحاولات التي تستهدف القدس الشرقية هي إجراءات باطلة وغير قانونية، وهو ما يدفع إلى رفض هذا القرار بشكل قاطع، وعدم الاعتراف بأي سيادة للاحتلال أو لأي دولة أخرى تسعى لنقل سفارة بلادها إلى القدس الشرقية.وشدد الرفاعي على أن القدس المحتلة ستبقى جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، والعاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وأن جميع المحاولات والإجراءات الرامية إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي أو المساس بمكانتها السياسية مصيرها البطلان الحتمي وعدم الاعتراف الدولي، مؤكدا أن الشعب والقيادة الفلسطينية لن يتنازلوا عن الحقوق الفلسطينية الثابتة التي يكفلها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.ووصل رئيس "أرض الصومال"، عبد الرحمن محمد عبد الله، الأحد الماضي، في أول زيارة رسمية إلى إسرائيل، بعد اعتراف تل أبيب بها، وكان في استقباله الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ.وأصبحت إسرائيل في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أول دولة تعترف بـ "صوماليلاند" (أرض الصومال)، منذ أن أعلنت استقلالها من طرف واحد عن الصومال في عام 1991 في أعقاب تفجر حرب أهلية.وفي الـ6 من يناير/ كانون الثاني 2026، قام وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بأول زيارة رسمية بعد اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" كـ"دولة ذات سيادة".يذكر أن الصومال، فقد فعليا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري. وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال"، في الشمال منذ عام 1991، بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة مستقلة.

https://sarabic.ae/20260616/مصر-تدين-افتتاح-سفارة-أرض-الصومال-في-مدينة-القدس-1114408597.html

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