https://sarabic.ae/20260616/مصر-تدين-افتتاح-سفارة-أرض-الصومال-في-مدينة-القدس-1114408597.html

مصر تدين افتتاح سفارة "أرض الصومال" في مدينة القدس

مصر تدين افتتاح سفارة "أرض الصومال" في مدينة القدس

سبوتنيك عربي

أدانت مصر افتتاح إقليم "أرض الصومال" سفارة مزعومة له في مدينة القدس، واصفة إياه بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة". 16.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-16T17:53+0000

2026-06-16T17:53+0000

2026-06-16T17:53+0000

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ونشرت الخارجية المصرية بيانا لها، مساء اليوم الثلاثاء، اعتبرت افتتاح مثل هذه السفارة بأنه يمثل مساسا مباشرا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة.وأكدت مصر في بيانها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، رفضها الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.وشددت الخارجية المصرية على أن "القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تُعد باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني".وجددت القاهرة دعمها الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها.ووصل رئيس "أرض الصومال"، عبد الرحمن محمد عبد الله، الأحد الماضي، في أول زيارة رسمية إلى إسرائيل، بعد اعتراف تل أبيب بها، وكان في استقباله الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ.وأصبحت إسرائيل في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أول دولة تعترف بـ "صوماليلاند" (أرض الصومال)، منذ أن أعلنت استقلالها من طرف واحد عن الصومال في عام 1991 في أعقاب تفجر حرب أهلية.وفي الـ6 من يناير/ كانون الثاني 2026، قام وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بأول زيارة رسمية بعد اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" كـ"دولة ذات سيادة".يذكر أن الصومال، فقد فعليا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري. وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال"، في الشمال منذ عام 1991، بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة مستقلة.

https://sarabic.ae/20260616/الصومال-تحذر-من-أي-تعامل-إسرائيلي-مع-الإدارة-الانفصالية-في-الشمال-1114396503.html

https://sarabic.ae/20260524/15-دولة-عربية-وإسلامية-تدين-افتتاح-أرض-الصومال-ممثلية-لها-في-القدس-1113698524.html

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