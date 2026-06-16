أبو الغيط يدين زيارة رئيس "أرض الصومال" إلى القدس

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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
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صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
09:03 GMT
30 د
بين بيروت والقاهرة
جدلية السلام مع إسرائيل تقسم المكونات اللبنانية... كيف تنظر دول الخليج للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
البنك الدولي يقول إن مصر وتونس مرشحة لتحسن أوضاعها المالية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:33 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
16:16 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إيران أصرت على المفاوضات ووصلت لما تريد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
أوروبا وأمريكا: هل تظل القارة العجوز أسيرة البيت الأبيض؟ خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
روسيا والعالم العربي
هل تتحول تونس لمنصة عبور لمنتجات روسيا والاتحاد الأوراسي إلى أفريقيا؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
الحدث من سبوتنيك
أزمة دولية حول دفع الضرائب في عصر الذكاء الاصطناعي... كيف تربح الصين مونديال 2026 وهي خارج المنافسة؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
جدلية السلام مع إسرائيل تقسم المكونات اللبنانية... كيف تنظر دول الخليج للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
هل تتحول تونس لمنصة عبور لمنتجات روسيا والاتحاد الأوراسي إلى أفريقيا؟
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
البنك الدولي يقول إن مصر وتونس مرشحة لتحسن أوضاعها المالية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
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مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
10:00 GMT
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من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
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مساحة حرة
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18 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
16:21 GMT
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مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
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بلا قيود
خبيرة: روسيا تستطيع إنهاء الاحتكار الأمريكي للقضية الفلسطينية
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https://sarabic.ae/20260616/أبو-الغيط-يدين-زيارة-رئيس-أرض-الصومال-إلى-القدس--1114416734.html
أبو الغيط يدين زيارة رئيس "أرض الصومال" إلى القدس
أبو الغيط يدين زيارة رئيس "أرض الصومال" إلى القدس
سبوتنيك عربي
أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بشدة زيارة رئيس إقليم الشمال الغربي في جمهورية الصومال الفيدرالية، المسمى باسم "أرض الصومال"، إلى القدس... 16.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-16T20:46+0000
2026-06-16T20:46+0000
أحمد أبو الغيط
العالم العربي
الصومال
العالم
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واعتبر أبو الغيط أن هذه الخطوة تفتقر لأي أثر قانوني وتمثل محاولة للمساس بسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، في مخالفة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.ودعا أبو الغيط مسؤولي الإقليم إلى إعادة النظر في هذه السياسة، محذراً من الزج بمستقبل الإقليم ومصالح سكانه في ترتيبات تخدم أجندات خارجية لا تصب في مصلحة الشعب الصومالي. كما حثهم على عدم ربط الإقليم بمصالح إسرائيل، متهماً سياساتها باستغلال الخلافات وتعميقها بما يهدد الاستقرار الإقليمي ويعزز نفوذها العسكري والسياسي.من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، دعم جامعة الدول العربية الكامل لجمهورية الصومال الفيدرالية، وتمسكها بسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.وأشار إلى أن مجلس الجامعة العربية كان قد اعتبر، خلال اجتماعه غير العادي في 28 ديسمبر/كانو الاول 2025، أن التحركات الإسرائيلية تجاه إقليم الشمال الغربي للصومال تمثل تهديداً للأمن القومي العربي وللاستقرار في البحر الأحمر وخليج عدن ومنطقة القرن الأفريقي.وأضاف رشدي أن الأمين العام يواصل جهوده لحشد موقف عربي وأفريقي ودولي موحد للتصدي لهذه التحركات، بما يضمن حماية سيادة جمهورية الصومال والحفاظ على استقرار المنطقة.
https://sarabic.ae/20260616/مصر-تدين-افتتاح-سفارة-أرض-الصومال-في-مدينة-القدس-1114408597.html
https://sarabic.ae/20260614/رئيس-أرض-الصومال-يجري-أول-زيارة-إلى-إسرائيل-صور-وفيديو-1114332607.html
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أحمد أبو الغيط, العالم العربي, الصومال, العالم
أحمد أبو الغيط, العالم العربي, الصومال, العالم

أبو الغيط يدين زيارة رئيس "أرض الصومال" إلى القدس

20:46 GMT 16.06.2026
© Sputnik . Abdul kader Al Bayأحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
تابعنا عبر
أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بشدة زيارة رئيس إقليم الشمال الغربي في جمهورية الصومال الفيدرالية، المسمى باسم "أرض الصومال"، إلى القدس المحتلة، وافتتاح "سفارة".
واعتبر أبو الغيط أن هذه الخطوة تفتقر لأي أثر قانوني وتمثل محاولة للمساس بسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، في مخالفة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

كما رأى أنها "تشكل استفزازاً للشعب الصومالي والعالمين العربي والأفريقي والإسلامي، في ظل ما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني".

وزارة الخارجية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
مصر تدين افتتاح سفارة "أرض الصومال" في مدينة القدس
17:53 GMT
ودعا أبو الغيط مسؤولي الإقليم إلى إعادة النظر في هذه السياسة، محذراً من الزج بمستقبل الإقليم ومصالح سكانه في ترتيبات تخدم أجندات خارجية لا تصب في مصلحة الشعب الصومالي. كما حثهم على عدم ربط الإقليم بمصالح إسرائيل، متهماً سياساتها باستغلال الخلافات وتعميقها بما يهدد الاستقرار الإقليمي ويعزز نفوذها العسكري والسياسي.
وشدد الأمين العام على أهمية التمسك بالهوية الوطنية الصومالية والانخراط في حوار جاد ومسؤول بين مختلف مكونات الدولة، مستنداً إلى الروابط الاجتماعية والتاريخية والقبلية والدينية المشتركة بين أبناء الصومال، بما يسهم في تحقيق السلام والأمن والاستقرار.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، دعم جامعة الدول العربية الكامل لجمهورية الصومال الفيدرالية، وتمسكها بسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.
الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، يستقبل رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله، تل أبيب، 14 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2026
رئيس "أرض الصومال" يجري أول زيارة إلى إسرائيل... صور وفيديو
14 يونيو, 10:25 GMT
وأشار إلى أن مجلس الجامعة العربية كان قد اعتبر، خلال اجتماعه غير العادي في 28 ديسمبر/كانو الاول 2025، أن التحركات الإسرائيلية تجاه إقليم الشمال الغربي للصومال تمثل تهديداً للأمن القومي العربي وللاستقرار في البحر الأحمر وخليج عدن ومنطقة القرن الأفريقي.
وأضاف رشدي أن الأمين العام يواصل جهوده لحشد موقف عربي وأفريقي ودولي موحد للتصدي لهذه التحركات، بما يضمن حماية سيادة جمهورية الصومال والحفاظ على استقرار المنطقة.
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