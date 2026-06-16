https://sarabic.ae/20260616/أبو-الغيط-يدين-زيارة-رئيس-أرض-الصومال-إلى-القدس--1114416734.html
أبو الغيط يدين زيارة رئيس "أرض الصومال" إلى القدس
أبو الغيط يدين زيارة رئيس "أرض الصومال" إلى القدس
سبوتنيك عربي
أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بشدة زيارة رئيس إقليم الشمال الغربي في جمهورية الصومال الفيدرالية، المسمى باسم "أرض الصومال"، إلى القدس... 16.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-16T20:46+0000
2026-06-16T20:46+0000
2026-06-16T20:46+0000
أحمد أبو الغيط
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واعتبر أبو الغيط أن هذه الخطوة تفتقر لأي أثر قانوني وتمثل محاولة للمساس بسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، في مخالفة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.ودعا أبو الغيط مسؤولي الإقليم إلى إعادة النظر في هذه السياسة، محذراً من الزج بمستقبل الإقليم ومصالح سكانه في ترتيبات تخدم أجندات خارجية لا تصب في مصلحة الشعب الصومالي. كما حثهم على عدم ربط الإقليم بمصالح إسرائيل، متهماً سياساتها باستغلال الخلافات وتعميقها بما يهدد الاستقرار الإقليمي ويعزز نفوذها العسكري والسياسي.من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، دعم جامعة الدول العربية الكامل لجمهورية الصومال الفيدرالية، وتمسكها بسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.وأشار إلى أن مجلس الجامعة العربية كان قد اعتبر، خلال اجتماعه غير العادي في 28 ديسمبر/كانو الاول 2025، أن التحركات الإسرائيلية تجاه إقليم الشمال الغربي للصومال تمثل تهديداً للأمن القومي العربي وللاستقرار في البحر الأحمر وخليج عدن ومنطقة القرن الأفريقي.وأضاف رشدي أن الأمين العام يواصل جهوده لحشد موقف عربي وأفريقي ودولي موحد للتصدي لهذه التحركات، بما يضمن حماية سيادة جمهورية الصومال والحفاظ على استقرار المنطقة.
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أحمد أبو الغيط, العالم العربي, الصومال, العالم
أحمد أبو الغيط, العالم العربي, الصومال, العالم
أبو الغيط يدين زيارة رئيس "أرض الصومال" إلى القدس
أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بشدة زيارة رئيس إقليم الشمال الغربي في جمهورية الصومال الفيدرالية، المسمى باسم "أرض الصومال"، إلى القدس المحتلة، وافتتاح "سفارة".
واعتبر أبو الغيط أن هذه الخطوة تفتقر لأي أثر قانوني وتمثل محاولة للمساس بسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، في مخالفة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
كما رأى أنها "تشكل استفزازاً للشعب الصومالي والعالمين العربي والأفريقي والإسلامي، في ظل ما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني".
ودعا أبو الغيط مسؤولي الإقليم إلى إعادة النظر في هذه السياسة، محذراً من الزج بمستقبل الإقليم ومصالح سكانه في ترتيبات تخدم أجندات خارجية لا تصب في مصلحة الشعب الصومالي. كما حثهم على عدم ربط الإقليم بمصالح إسرائيل، متهماً سياساتها باستغلال الخلافات وتعميقها بما يهدد الاستقرار الإقليمي ويعزز نفوذها العسكري والسياسي.
وشدد الأمين العام على أهمية التمسك بالهوية الوطنية الصومالية والانخراط في حوار جاد ومسؤول بين مختلف مكونات الدولة، مستنداً إلى الروابط الاجتماعية والتاريخية والقبلية والدينية المشتركة بين أبناء الصومال، بما يسهم في تحقيق السلام والأمن والاستقرار.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، دعم جامعة الدول العربية الكامل لجمهورية الصومال الفيدرالية
، وتمسكها بسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.
وأشار إلى أن مجلس الجامعة العربية كان قد اعتبر، خلال اجتماعه غير العادي في 28 ديسمبر/كانو الاول 2025، أن التحركات الإسرائيلية تجاه إقليم الشمال الغربي للصومال تمثل تهديداً للأمن القومي العربي وللاستقرار في البحر الأحمر وخليج عدن ومنطقة القرن الأفريقي.
وأضاف رشدي أن الأمين العام يواصل جهوده لحشد موقف عربي وأفريقي ودولي موحد للتصدي لهذه التحركات، بما يضمن حماية سيادة جمهورية الصومال والحفاظ
على استقرار المنطقة.