https://sarabic.ae/20260722/القوات-الروسية-تدمر-راجمة-صواريخ-وعشر-نقاط-تحكم-بالطائرات-المسيرة-الأوكرانية--وزارة-الدفاع-1115392708.html
القوات الروسية تدمر راجمة صواريخ وعشر نقاط تحكم بالطائرات المسيرة الأوكرانية- وزارة الدفاع
القوات الروسية تدمر راجمة صواريخ وعشر نقاط تحكم بالطائرات المسيرة الأوكرانية- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت مجموعة قوات الشمال لوكالة "سبوتنيك"، أن المدفعية الروسية دمرت، خلال الليل، منظومة إطلاق صواريخ متعددة من طراز "فيربا" عيار 120 ملم، وعشرة مراكز تحكم... 22.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-22T04:51+0000
2026-07-22T04:51+0000
2026-07-22T04:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وأضافت المجموعة أن المدفعية "دمرت خمس عشرة مركبة لجميع التضاريس، وحيدت سبعة وسبعين جنديًا أوكرانيًا في مقاطعتي خاركوف وسومي".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف منشآت أوكرانية تستخدم لأغراض عسكرية في أوديسا
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
القوات الروسية تدمر راجمة صواريخ وعشر نقاط تحكم بالطائرات المسيرة الأوكرانية- وزارة الدفاع
أعلنت مجموعة قوات الشمال لوكالة "سبوتنيك"، أن المدفعية الروسية دمرت، خلال الليل، منظومة إطلاق صواريخ متعددة من طراز "فيربا" عيار 120 ملم، وعشرة مراكز تحكم بالطائرات المسيرة الأوكرانية.
وأضافت المجموعة أن المدفعية "دمرت خمس عشرة مركبة لجميع التضاريس، وحيدت سبعة وسبعين جنديًا أوكرانيًا في مقاطعتي خاركوف وسومي".
وأردفت المجموعة في بيانها: نفذت أطقم المدفعية التابعة لمجموعة القوات الشمالية أكثر من 200 مهمة قصف في مقاطعتي خاركوف وسومي، الليلة الماضية، وقد نُفذت هذه المهام بالتنسيق مع مشغلي الطائرات المسيرة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.