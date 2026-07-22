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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260722/القوات-الروسية-تدمر-راجمة-صواريخ-وعشر-نقاط-تحكم-بالطائرات-المسيرة-الأوكرانية--وزارة-الدفاع-1115392708.html
القوات الروسية تدمر راجمة صواريخ وعشر نقاط تحكم بالطائرات المسيرة الأوكرانية- وزارة الدفاع
القوات الروسية تدمر راجمة صواريخ وعشر نقاط تحكم بالطائرات المسيرة الأوكرانية- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت مجموعة قوات الشمال لوكالة "سبوتنيك"، أن المدفعية الروسية دمرت، خلال الليل، منظومة إطلاق صواريخ متعددة من طراز "فيربا" عيار 120 ملم، وعشرة مراكز تحكم... 22.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-22T04:51+0000
2026-07-22T04:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وأضافت المجموعة أن المدفعية "دمرت خمس عشرة مركبة لجميع التضاريس، وحيدت سبعة وسبعين جنديًا أوكرانيًا في مقاطعتي خاركوف وسومي".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف منشآت أوكرانية تستخدم لأغراض عسكرية في أوديسا
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم

القوات الروسية تدمر راجمة صواريخ وعشر نقاط تحكم بالطائرات المسيرة الأوكرانية- وزارة الدفاع

04:51 GMT 22.07.2026
© Sputnik . /Сергей Бобылевطاقم مدفعية أثناء تأدية واجبه في المنطقة العسكرية الشمالية الشرقية. صورة أرشيفية.
طاقم مدفعية أثناء تأدية واجبه في المنطقة العسكرية الشمالية الشرقية. صورة أرشيفية. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2026
© Sputnik . /Сергей Бобылев
تابعنا عبر
أعلنت مجموعة قوات الشمال لوكالة "سبوتنيك"، أن المدفعية الروسية دمرت، خلال الليل، منظومة إطلاق صواريخ متعددة من طراز "فيربا" عيار 120 ملم، وعشرة مراكز تحكم بالطائرات المسيرة الأوكرانية.
وأضافت المجموعة أن المدفعية "دمرت خمس عشرة مركبة لجميع التضاريس، وحيدت سبعة وسبعين جنديًا أوكرانيًا في مقاطعتي خاركوف وسومي".

وأردفت المجموعة في بيانها: نفذت أطقم المدفعية التابعة لمجموعة القوات الشمالية أكثر من 200 مهمة قصف في مقاطعتي خاركوف وسومي، الليلة الماضية، وقد نُفذت هذه المهام بالتنسيق مع مشغلي الطائرات المسيرة.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تستهدف منشآت أوكرانية تستخدم لأغراض عسكرية في أوديسا
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