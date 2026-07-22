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تهدد عشرات المناطق السكنية... إسبانيا تكافح أحد أسوأ حرائق الغابات
تهدد عشرات المناطق السكنية... إسبانيا تكافح أحد أسوأ حرائق الغابات
سبوتنيك عربي
تواصل فرق الإطفاء في وسط إسبانيا مكافحة أحد أكبر حرائق الغابات في تاريخ مقاطعة غوادالاخارا، بعدما أتت النيران على نحو 32 ألف هكتار من المساحات الحراجية، وسط... 22.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-22T18:24+0000
2026-07-22T18:24+0000
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وأعلن رئيس حكومة إقليم قشتالة -لا مانتشا، إميليانو غارسيا باجي، أن مساحة حريق الغابات المندلع في مقاطعة غوادالاخارا وسط إسبانيا بلغت نحو 32 ألف هكتار، في أكبر حريق تشهده المقاطعة على الإطلاق.وأضاف المسؤول الإقليمي أن فرق الطوارئ تمكنت من حماية نحو 40 تجمعاً سكنياً، رغم أن بعض عمليات مكافحة الحريق جرت في ظروف خطيرة هددت سلامة رجال الإطفاء.واندلع الحريق الخميس الماضي في بلدة لا ميرلا، حيث تسبب في احتراق مساحات واسعة من الغابات، وسط استمرار جهود فرق الطوارئ للسيطرة على النيران والحد من انتشارها.
https://sarabic.ae/20260720/خبراء-يحذرون-ظاهرة-النينيو-ترفع-مخاطر-حرائق-الغابات-في-المغرب-وتستنفر-آليات-التدخل-1115354467.html
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حرائق غابات, العالم, أخبار إسبانيا, موجة الحر
حرائق غابات, العالم, أخبار إسبانيا, موجة الحر

تهدد عشرات المناطق السكنية... إسبانيا تكافح أحد أسوأ حرائق الغابات

18:24 GMT 22.07.2026
© Sputnik . Mariam.Gaderaحرائق الغابات تضرب شمال تونس
حرائق الغابات تضرب شمال تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2026
© Sputnik . Mariam.Gadera
تابعنا عبر
تواصل فرق الإطفاء في وسط إسبانيا مكافحة أحد أكبر حرائق الغابات في تاريخ مقاطعة غوادالاخارا، بعدما أتت النيران على نحو 32 ألف هكتار من المساحات الحراجية، وسط جهود لاحتواء الحريق وحماية المناطق السكنية القريبة.
وأعلن رئيس حكومة إقليم قشتالة -لا مانتشا، إميليانو غارسيا باجي، أن مساحة حريق الغابات المندلع في مقاطعة غوادالاخارا وسط إسبانيا بلغت نحو 32 ألف هكتار، في أكبر حريق تشهده المقاطعة على الإطلاق.
وقال غارسيا باجي عقب اجتماع مركز تنسيق الطوارئ إن "مساحة شاسعة من الغابات احترقت"، مشيراً إلى أن الأضرار امتدت لنحو 32 ألف هكتار.
حرائق الغابات التي اجتاحت تركيا والتهمت مناطق واسعة من البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2026
خبراء يحذرون: ظاهرة "النينيو" ترفع مخاطر حرائق الغابات في المغرب وتستنفر آليات التدخل
20 يوليو, 20:06 GMT
وأضاف المسؤول الإقليمي أن فرق الطوارئ تمكنت من حماية نحو 40 تجمعاً سكنياً، رغم أن بعض عمليات مكافحة الحريق جرت في ظروف خطيرة هددت سلامة رجال الإطفاء.
وأشار إلى أن الحريق دخل مرحلة الاستقرار، ما سمح للسلطات بالسماح لسكان خمس بلدات بالعودة إلى منازلهم، في حين لا تزال أوامر الإخلاء سارية في 29 بلدة أخرى بسبب استمرار المخاطر.
واندلع الحريق الخميس الماضي في بلدة لا ميرلا، حيث تسبب في احتراق مساحات واسعة من الغابات، وسط استمرار جهود فرق الطوارئ للسيطرة على النيران والحد من انتشارها.
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