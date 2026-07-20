خبراء يحذرون: ظاهرة "النينيو" ترفع مخاطر حرائق الغابات في المغرب وتستنفر آليات التدخل
© Photo / Xحرائق الغابات التي اجتاحت تركيا والتهمت مناطق واسعة من البلاد
© Photo / X
تابعنا عبر
حصري
شهدت العديد من المناطق في المغرب والجزائر نشوب حرائق خلال الأيام الأخيرة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، في ظل تحذيرات من تزايدها خلال موسم الصيف.
وحذر خبراء في المغرب من اتساع رقعة الحرائق، خاصة مع الزيادة الملحوظة في درجات الحرارة أخيرا، وكذلك "ظاهرة النينيو" المناخية التي تعد من العوامل المساهمة في زيادة الحرائق.
وفي السياق، يقول المنسق الوطني للتحالف المغربي من أجل المناخ، عزيز الجناتي: "إن الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، أعرب بقلق بالغ الارتفاع غير المسبوق لدرجات الحرارة التي يشهدها المغرب خلال صيف 2026، وما يرافقها من تزايد ملموس في مخاطر اندلاع حرائق الغابات، خاصة في المناطق ذات الغطاء الغابوي الكثيف".
وأضاف الجناتي في حديثه مع "سبوتنيك": "الائتلاف يعتبر أن هذه الظواهر لم تعد أحداثا موسمية معزولة، بل أصبحت من أبرز تجليات التغيرات المناخية التي تؤثر بشكل متزايد على المملكة، في انسجام مع ما تؤكده التقارير العلمية الدولية بشأن هشاشة منطقة البحر الأبيض المتوسط أمام آثار الاحترار العالمي".
وشدد الجناتي على أن الظروف المناخية أفرزت السنة وضعية استثنائية، نتيجة تزامن موجات حر شديدة وطويلة، مع جفاف الغطاء النباتي، واشتداد الرياح الحارة، فضلا عن وفرة الكتلة النباتية التي خلفها الموسم المطير السابق، والتي تحولت مع الجفاف إلى مادة سريعة الاشتعال، وأن اجتماع هذه العوامل يرفع من مستوى المخاطر ويجعل من الوقاية والتدخل المبكر أولوية وطنية.
مقاربة استباقية
وأشار المنسق الوطني للتحالف المغربي من أجل المناخ إلى أن الجهات المعنية اعتمدت خلال السنوات الأخيرة مقاربة أكثر استباقية تقوم على الإنذار المبكر، والرصد باستعمال التقنيات الحديثة، والتموقع المسبق لفرق التدخل في المناطق الأكثر عرضة للخطر، بما يعكس تطوراً مهماً في تدبير مخاطر حرائق الغابات.
ويرى أن مواجهة هذه الظاهرة لا يمكن أن تقتصر على التدخل عند اندلاع الحرائق، بل تستوجب اعتماد مقاربة شمولية للوقاية والتكيف مع التغيرات المناخية، تنطلق من اعتبار الغابات ثروة وطنية ورأسمالاً طبيعياً يوفر خدمات بيئية أساسية، من قبيل حماية التنوع البيولوجي، والحفاظ على الموارد المائية، ومكافحة التصحر، والمساهمة في امتصاص انبعاثات الغازات الدفيئة.
وشدد الجناتي على ضرورة تعزيز الاستثمار في التدبير الوقائي للغابات، من خلال صيانة المسالك الغابوية، وتدبير الكتلة النباتية القابلة للاشتعال، وتوسيع استعمال أنظمة الرصد الذكية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم البحث العلمي في مجال التكيف مع المخاطر المناخية، وتطوير آليات الإنذار المبكر على المستوى الترابي.
6 يوليو, 18:59 GMT
شراكة المجتمع المدني
ولفت المنسق الوطني للتحالف المغربي من أجل المناخ إلى أن المجتمع المدني شريك أساسي في منظومة الوقاية، من خلال نشر الثقافة البيئية، وتأطير حملات التحسيس، وتعبئة المتطوعين، والمساهمة في الرصد المبكر، وتعزيز وعي المواطنين بأهمية المحافظة على الغابات واحترام قواعد السلامة داخل الفضاءات الغابوية. فالكثير من الحرائق ترتبط بسلوكيات بشرية يمكن تجنبها إذا توفرت المعرفة والوعي والمسؤولية الجماعية.
وأشار الجناتي إلى أن الائتلاف جدد دعوته بشأن إدماج مخاطر الحرائق ضمن سياسات التكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين العموميين والخواص والمجتمع المدني، بما يرسخ حكامة بيئية قائمة على الوقاية والاستباق، ويعزز قدرة المنظومات البيئية والمجتمعات المحلية على الصمود.
وفي السياق ذاته، أكد أستاذ علم المناخ في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في المغرب، عبد الحكيم الفلالي، أن "التغيرات المناخية المتسارعة وتزايد حدة السنوات الحارة رفعت بشكل ملموس من احتمالات نشوب حرائق الغابات، محذرا من تداعيات تزامن فصل الصيف مع ظاهرة "النينيو" المناخية".
17 يونيو, 13:42 GMT
وأوضح الفلالي في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن ظاهرة "النينيو" في المحيط الهادئ تسهم بشكل مباشر في رفع حرارة الغلاف الجوي، وتزيد من تردد التيارات الهوائية الحارة، المعروفة في المغرب برياح "الشرقي".
وأشار الفلالي إلى أن تسجيل درجات حرارة قياسية ومتطرفة في وقت مبكر من هذا الصيف يعد مؤشرا مقلقا على تزايد وتيرة الظواهر المناخية الحادة في السنوات الأخيرة.
خارطة المناطق المهددة
وبناء على معطيات الوكالة الوطنية للمياه والغابات، حدد الخبير المناخي المناطق الشمالية، والريف، والأطلس المتوسط كأكثر المناطق عرضة للتهديد، مشددا في الوقت ذاته على أن الخطر يمتد ليشمل الواحات في المناطق الجنوبية.
وأضاف الفلالي أن انخفاض الرطوبة وجفاف الغطاء النباتي يحول الأشجار إلى مادة سريعة الاشتعال، في حين تلعب الرياح دورا محوريا في تسريع رقعة الانتشار.
وأشار الفلالي إلى رفع درجة اليقظة من خلال اعتماد نظام خرائط تنبؤية دقيقة تصنف المخاطر إلى ثلاثة مستويات (قصوى، متوسطة، وضعيفة)، مما يتيح التدخل الاستباقي والعاجل، وعلى مستوى التجهيزات، كشف الفلالي أن المغرب عزز أسطوله الجوي ليصل إلى 8 طائرات "كنادير" متخصصة، مدعومة بطائرات القوات الجوية الملكية والوقاية المدنية، إلى جانب تشكيل فرق تدخل محلية.
20 يوليو 2025, 13:46 GMT
تحديات ميدانية
ورغم الجاهزية، لفت الأستاذ الفلالي إلى وجود تحديات ميدانية في بعض المناطق الوعرة، خاصة في أقاليم الجنوب الشرقي، مؤكدًا الحاجة المستمرة لتطوير آليات التدخل لضمان فعالية أكبر في مواجهة هذه الكوارث الطبيعية.
وفي وقت سابق، كشفت الوكالة في تصريحاتها لـ "سبوتنيك"، عن الاستعدادات اللوجستية، من خلال التنوع الكبير في عدد الطائرات المجهزة وسيارات الإطفاء وكذلك الكوادر البشرية، فضلا عن حملات التوعية المتواصلة للمواطنيين لتجنب الأفعال التي تؤدي إلى اشتعال الحرائق في كثير من الأوقات.
وقالت الوكالة إنه تم تسخير كل الإمكانيات البشرية واللوجستية، البرية والجوية، من قبل مختلف الشركاء المعنيين، وفي مقدمتهم وزارة الداخلية، والقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والقوات الملكية الجوية، والوقاية المدنية، والقوات المساعدة، إلى جانب الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
1 يونيو, 12:54 GMT
ميزانية ضخمة
رصدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات ميزانية تقدر بـ 150 مليون درهم مغربي لتعزيز منظومة الوقاية ومكافحة حرائق الغابات، لتنفيذ مجموعة من التدابير المهيكلة، تشمل فتح وصيانة المسالك الغابوية ومصدات النار في الغابات، وتهيئة نقط الماء مع صيانة أبراج للمراقبة، وتوسيع الحراجة الغابوية بالإضافة إلى دعم الموارد البشرية وتعزيز الوسائل اللوجستيكية المخصصة للتدخل.
وردت الوكالة على تساؤلات "سبوتنيك"، بشأن الاستعدادات، موضحة أنها تعزز جهودها في مجال التحسيس والتوعية، على اعتبار أن غالبية حرائق الغابات تعود بالأساس إلى عوامل بشرية.
وكشفت أن الحملات المنظمة خلال سنة 2025، بمناسبة اليوم الوطني للتحسيس بمخاطر حرائق الغابات، تمكنت من الوصول إلى نحو 35 ألف مستفيد، من خلال أنشطة توعوية همّت المؤسسات التعليمية والفضاءات الغابوية.
ما هي ظاهرة النينيو؟
تتكون ظاهرة النينيو-التذبذب الجنوبي من مرحلتين متعاكستين متطرفتين، المرحلة الدافئة وتُعرف باسم ظاهرة النينيو، والمرحلة الباردة وتُعرف باسم ظاهرة النينيا، وبين هاتين المرحلتين المتطرفتين، توجد حالة ثالثة هي الحالة المحايدة لظاهرة النينيو-التذبذب الجنوبي (وتسود فيها ظروف ليست بظروف النينيو ولا بظروف النينيا).وفي العادة، يمكن أن تستمر ظاهرة النينيو لمدة تصل إلى 18 شهراً، في حين تستمر ظاهرة النينيا لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وتتميز ظاهرة النينيو بارتفاع غير معتاد في درجات الحرارة السطحية في وسط وشرق المحيط الهادئ. ويعود أصل التسمية إلى الصيادين والبحارة في بيرو الذين لاحظوا ظهور تيار دافئ أدى إلى انخفاض كميات صيد الأسماك، وقد أطلقوا على هذه الظاهرة " النينيو" وهي كلمة إسبانية تعني "الطفل الصغير" أو "الطفل المقدس"، لأنها حدثت على الأرجح في فترة عيد الميلاد.
20 أغسطس 2022, 21:25 GMT
أما الظاهرة المقابلة، فقد أطلق الصيادون عليها اسم " النينيا" التي تعني بالإسبانية "الطفلة الصغيرة"، والتي تتميز بانخفاض غير معتاد في درجات الحرارة السطحية في نفس المنطقة واشتداد الرياح السطحية السائدة من الشرق إلى الغرب.
وفي المحيط الهادئ، عندما ترتفع درجة حرارة المحيط فوق معدلاتها الطبيعية، فإن ذلك يشير إلى ظروف ظاهرة النينيو، التي تحدث عندما تضعف الرياح التجارية الشرقية. أما عندما تنخفض درجات الحرارة دون المعدلات الطبيعية، فإن ذلك يشير في العادة إلى ظروف ظاهرة النينيا، التي تحدث عندما تصبح الرياح الشرقية أقوى. وخلال المرحلة المحايدة، تظل درجات الحرارة قريبة من معدلاتها الطبيعية في المحيط الهادئ الاستوائي.