https://sarabic.ae/20260720/خبراء-يحذرون-ظاهرة-النينيو-ترفع-مخاطر-حرائق-الغابات-في-المغرب-وتستنفر-آليات-التدخل-1115354467.html

خبراء يحذرون: ظاهرة "النينيو" ترفع مخاطر حرائق الغابات في المغرب وتستنفر آليات التدخل

خبراء يحذرون: ظاهرة "النينيو" ترفع مخاطر حرائق الغابات في المغرب وتستنفر آليات التدخل

سبوتنيك عربي

شهدت العديد من المناطق في المغرب والجزائر نشوب حرائق خلال الأيام الأخيرة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، في ظل تحذيرات من تزايدها خلال موسم الصيف. 20.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-20T20:06+0000

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وحذر خبراء في المغرب من اتساع رقعة الحرائق، خاصة مع الزيادة الملحوظة في درجات الحرارة أخيرا، وكذلك "ظاهرة النينيو" المناخية التي تعد من العوامل المساهمة في زيادة الحرائق.وأضاف الجناتي في حديثه مع "سبوتنيك": "الائتلاف يعتبر أن هذه الظواهر لم تعد أحداثا موسمية معزولة، بل أصبحت من أبرز تجليات التغيرات المناخية التي تؤثر بشكل متزايد على المملكة، في انسجام مع ما تؤكده التقارير العلمية الدولية بشأن هشاشة منطقة البحر الأبيض المتوسط أمام آثار الاحترار العالمي".مقاربة استباقيةوأشار المنسق الوطني للتحالف المغربي من أجل المناخ إلى أن الجهات المعنية اعتمدت خلال السنوات الأخيرة مقاربة أكثر استباقية تقوم على الإنذار المبكر، والرصد باستعمال التقنيات الحديثة، والتموقع المسبق لفرق التدخل في المناطق الأكثر عرضة للخطر، بما يعكس تطوراً مهماً في تدبير مخاطر حرائق الغابات.وشدد الجناتي على ضرورة تعزيز الاستثمار في التدبير الوقائي للغابات، من خلال صيانة المسالك الغابوية، وتدبير الكتلة النباتية القابلة للاشتعال، وتوسيع استعمال أنظمة الرصد الذكية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم البحث العلمي في مجال التكيف مع المخاطر المناخية، وتطوير آليات الإنذار المبكر على المستوى الترابي.شراكة المجتمع المدنيولفت المنسق الوطني للتحالف المغربي من أجل المناخ إلى أن المجتمع المدني شريك أساسي في منظومة الوقاية، من خلال نشر الثقافة البيئية، وتأطير حملات التحسيس، وتعبئة المتطوعين، والمساهمة في الرصد المبكر، وتعزيز وعي المواطنين بأهمية المحافظة على الغابات واحترام قواعد السلامة داخل الفضاءات الغابوية. فالكثير من الحرائق ترتبط بسلوكيات بشرية يمكن تجنبها إذا توفرت المعرفة والوعي والمسؤولية الجماعية.وفي السياق ذاته، أكد أستاذ علم المناخ في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في المغرب، عبد الحكيم الفلالي، أن "التغيرات المناخية المتسارعة وتزايد حدة السنوات الحارة رفعت بشكل ملموس من احتمالات نشوب حرائق الغابات، محذرا من تداعيات تزامن فصل الصيف مع ظاهرة "النينيو" المناخية".وأوضح الفلالي في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن ظاهرة "النينيو" في المحيط الهادئ تسهم بشكل مباشر في رفع حرارة الغلاف الجوي، وتزيد من تردد التيارات الهوائية الحارة، المعروفة في المغرب برياح "الشرقي".خارطة المناطق المهددةوبناء على معطيات الوكالة الوطنية للمياه والغابات، حدد الخبير المناخي المناطق الشمالية، والريف، والأطلس المتوسط كأكثر المناطق عرضة للتهديد، مشددا في الوقت ذاته على أن الخطر يمتد ليشمل الواحات في المناطق الجنوبية.وأشار الفلالي إلى رفع درجة اليقظة من خلال اعتماد نظام خرائط تنبؤية دقيقة تصنف المخاطر إلى ثلاثة مستويات (قصوى، متوسطة، وضعيفة)، مما يتيح التدخل الاستباقي والعاجل، وعلى مستوى التجهيزات، كشف الفلالي أن المغرب عزز أسطوله الجوي ليصل إلى 8 طائرات "كنادير" متخصصة، مدعومة بطائرات القوات الجوية الملكية والوقاية المدنية، إلى جانب تشكيل فرق تدخل محلية.تحديات ميدانيةورغم الجاهزية، لفت الأستاذ الفلالي إلى وجود تحديات ميدانية في بعض المناطق الوعرة، خاصة في أقاليم الجنوب الشرقي، مؤكدًا الحاجة المستمرة لتطوير آليات التدخل لضمان فعالية أكبر في مواجهة هذه الكوارث الطبيعية.وقالت الوكالة إنه تم تسخير كل الإمكانيات البشرية واللوجستية، البرية والجوية، من قبل مختلف الشركاء المعنيين، وفي مقدمتهم وزارة الداخلية، والقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والقوات الملكية الجوية، والوقاية المدنية، والقوات المساعدة، إلى جانب الوكالة الوطنية للمياه والغابات.ميزانية ضخمةرصدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات ميزانية تقدر بـ 150 مليون درهم مغربي لتعزيز منظومة الوقاية ومكافحة حرائق الغابات، لتنفيذ مجموعة من التدابير المهيكلة، تشمل فتح وصيانة المسالك الغابوية ومصدات النار في الغابات، وتهيئة نقط الماء مع صيانة أبراج للمراقبة، وتوسيع الحراجة الغابوية بالإضافة إلى دعم الموارد البشرية وتعزيز الوسائل اللوجستيكية المخصصة للتدخل.وكشفت أن الحملات المنظمة خلال سنة 2025، بمناسبة اليوم الوطني للتحسيس بمخاطر حرائق الغابات، تمكنت من الوصول إلى نحو 35 ألف مستفيد، من خلال أنشطة توعوية همّت المؤسسات التعليمية والفضاءات الغابوية.ما هي ظاهرة النينيو؟تتكون ظاهرة النينيو-التذبذب الجنوبي من مرحلتين متعاكستين متطرفتين، المرحلة الدافئة وتُعرف باسم ظاهرة النينيو، والمرحلة الباردة وتُعرف باسم ظاهرة النينيا، وبين هاتين المرحلتين المتطرفتين، توجد حالة ثالثة هي الحالة المحايدة لظاهرة النينيو-التذبذب الجنوبي (وتسود فيها ظروف ليست بظروف النينيو ولا بظروف النينيا).وفي العادة، يمكن أن تستمر ظاهرة النينيو لمدة تصل إلى 18 شهراً، في حين تستمر ظاهرة النينيا لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.أما الظاهرة المقابلة، فقد أطلق الصيادون عليها اسم " النينيا" التي تعني بالإسبانية "الطفلة الصغيرة"، والتي تتميز بانخفاض غير معتاد في درجات الحرارة السطحية في نفس المنطقة واشتداد الرياح السطحية السائدة من الشرق إلى الغرب.وفي المحيط الهادئ، عندما ترتفع درجة حرارة المحيط فوق معدلاتها الطبيعية، فإن ذلك يشير إلى ظروف ظاهرة النينيو، التي تحدث عندما تضعف الرياح التجارية الشرقية. أما عندما تنخفض درجات الحرارة دون المعدلات الطبيعية، فإن ذلك يشير في العادة إلى ظروف ظاهرة النينيا، التي تحدث عندما تصبح الرياح الشرقية أقوى. وخلال المرحلة المحايدة، تظل درجات الحرارة قريبة من معدلاتها الطبيعية في المحيط الهادئ الاستوائي.

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أخبار المغرب اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, حرائق غابات, إخماد حرائق