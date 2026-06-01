حتى نهاية أكتوبر المقبل.. الجزائر تحظر دخول الغابات لمواجهة الحرائق

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:03 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
11:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
11:44 GMT
16 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:33 GMT
6 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير اتفاق غزة بعد خطط نتنياهو توسيع السيطرة العسكرية بالقطاع؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:43 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
مجلس السلام يعقد مشاورات مع حماس.. واشنطن تؤكد على نهاية حقبة الدفاع عن الدول الغنية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
تنسيق مصري-إماراتي يسبق اتفاقاً أميركياً ايرانياً وشيكاً... في لبنان... ملف اليونيفيل يثير مخاوف من فراغ أمني في الجنوب، فماذا عن البديل؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
16:31 GMT
29 د
خبير نووي: استهداف كييف لمحطة زابوروجيا النووية يشكل تهديدا كارثيا لكل أوروبا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
حتى نهاية أكتوبر المقبل.. الجزائر تحظر دخول الغابات لمواجهة الحرائق
سبوتنيك عربي
أقرت السلطات الجزائرية حظرًا شاملًا على دخول الغابات والمناطق الشجرية في مختلف ولايات البلاد إلى نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بهدف حماية الثروة...
12:54 GMT 01.06.2026
جهيدة رمضاني
مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر
أقرت السلطات الجزائرية حظرًا شاملًا على دخول الغابات والمناطق الشجرية في مختلف ولايات البلاد إلى نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بهدف حماية الثروة الغابية والحد من مخاطر الحرائق خلال فصل الصيف.
ويُنتظر أن يسهم هذا الإجراء في الحد من الحرائق، التي غالبًا ما تتسبب فيها التصرفات البشرية غير المقصودة، كإشعال النيران لأغراض التخييم أو الشواء أو رمي بقايا السجائر والمواد القابلة للاشتعال داخل الغابات.
كما يهدف القرار إلى تسهيل عمليات المراقبة والتدخل السريع من قبل مصالح الحماية المدنية وأعوان الغابات خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة.
وفي السياق، قال المكلف بالإعلام والاتصال في المديرية العامة للحماية المدنية، الملازم الأول كريم بن فحصي، في حديث خاص لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "في إطار هذه الخطة الاستباقية، تعمل الجهات المختصة على تكثيف الدوريات الميدانية، وتعزيز آليات الرصد والإنذار المبكر، إلى جانب حملات التوعية الموجهة للمواطنين حول أهمية الحفاظ على الغابات والإبلاغ الفوري عن أي دخان أو حريق محتمل".

وأضاف: "تحسبًا لموسم الاصطياف، وضعت المديرية العامة للحماية المدنية مخططًا استباقيًا أمنيًا يهدف إلى المساهمة في غرس الوعي الأمني الوقائي للحفاظ على الغابات والمنتجعات والبساتين والحقول وكذلك واحات النخيل من خطر حرائق الغابات".

وتابع: "بناء على ما سجلناه في السنوات الماضية، قمنا بإعداد برنامج يتوزع على محاور عدة، الأول الجانب التوعوي التحسيسي، الذي يهدف لغرس الوعي الوقائي عند شرائح المجتمع المدني، لا سيما المجمعات السكنية المحاذية للغابات، بالإضافة للشباب والأهالي والنوادي السياحية بهدف إكسابهم مجموعة من المعارف والمهارات والسلوكيات، التي من خلالها نهدف للحفاظ على هذه الرئة التي تتنفس من خلالها البلاد".
أما الجانب العملياتي الميداني، أوضح كريم بن فحصي أن "المديرية وضعت إمكانيات مادية وبشرية تتمثل في تنصيب الأرتال المتنقلة لحماية الغابات من الحرائق وعددها 65 رتلًا متنقلًا، موزعة بإحكام على مختلف ولايات الوطن، حسب الكثافة الغابية التي تملكها هذه الولايات، بالإضافة إلى تسخير المفارز الجهوية للحماية المدنية بامكانيات موزعة على ولايات الوطن للتدخل السريع والأولي لحماية الغابات".

وأضاف: "كما تم تجهيز أكثرمن 3770 عنصرًا مخصصًا للتدخل السريع لحماية الغابات من الحرائق، وأكثر من 700 آلية ميكانيكية من مختلف الأحجام والأشكال موزعة بإحكام على مستوى مختلف النقاط في ولايات الوطن، ناهيك عن طائرات الإخماد سواء التابعة لجهاز الحماية المدنية أو للجيش الوطني الشعبي أو التي استوردتها السلطات للتدخل السريع والفعّال في الحرائق".

وتشهد الجزائر سنويًا، خلال موسم الصيف، تحديات كبيرة في مواجهة حرائق الغابات، خاصة في المناطق الشمالية ذات الكثافة النباتية المرتفعة، وتزداد هذه المخاطر مع موجات الحر والجفاف والرياح القوية، التي تساعد على انتشار النيران بسرعة كبيرة، ما يستدعي تعزيز التدابير الاحترازية قبل وقوع الكوارث.

ويرى متخصصون في المجال البيئي أن الوقاية تبقى الوسيلة الأكثر فعالية لمواجهة حرائق الغابات، إذ تسهم الإجراءات الاحترازية في تقليل الخسائر البشرية والاقتصادية والبيئية، التي قد تنتج عن اندلاع النيران، كما أن إشراك المواطنين في جهود الحماية يعدّ عنصرًا أساسيًا لإنجاح هذه الإستراتيجية.

ويعكس قرار حظر دخول الغابات توجهًا يعتمد على الاستباق بدل التدخل بعد وقوع الحوادث، في محاولة لتعزيز حماية الموارد الطبيعية وضمان صيف أكثر أمانًا للغابات الجزائرية، التي تمثل ثروة بيئية واقتصادية.
