حتى نهاية أكتوبر المقبل.. الجزائر تحظر دخول الغابات لمواجهة الحرائق

سبوتنيك عربي

01.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-01T12:54+0000

ويُنتظر أن يسهم هذا الإجراء في الحد من الحرائق، التي غالبًا ما تتسبب فيها التصرفات البشرية غير المقصودة، كإشعال النيران لأغراض التخييم أو الشواء أو رمي بقايا السجائر والمواد القابلة للاشتعال داخل الغابات.وفي السياق، قال المكلف بالإعلام والاتصال في المديرية العامة للحماية المدنية، الملازم الأول كريم بن فحصي، في حديث خاص لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "في إطار هذه الخطة الاستباقية، تعمل الجهات المختصة على تكثيف الدوريات الميدانية، وتعزيز آليات الرصد والإنذار المبكر، إلى جانب حملات التوعية الموجهة للمواطنين حول أهمية الحفاظ على الغابات والإبلاغ الفوري عن أي دخان أو حريق محتمل".وتابع: "بناء على ما سجلناه في السنوات الماضية، قمنا بإعداد برنامج يتوزع على محاور عدة، الأول الجانب التوعوي التحسيسي، الذي يهدف لغرس الوعي الوقائي عند شرائح المجتمع المدني، لا سيما المجمعات السكنية المحاذية للغابات، بالإضافة للشباب والأهالي والنوادي السياحية بهدف إكسابهم مجموعة من المعارف والمهارات والسلوكيات، التي من خلالها نهدف للحفاظ على هذه الرئة التي تتنفس من خلالها البلاد".أما الجانب العملياتي الميداني، أوضح كريم بن فحصي أن "المديرية وضعت إمكانيات مادية وبشرية تتمثل في تنصيب الأرتال المتنقلة لحماية الغابات من الحرائق وعددها 65 رتلًا متنقلًا، موزعة بإحكام على مختلف ولايات الوطن، حسب الكثافة الغابية التي تملكها هذه الولايات، بالإضافة إلى تسخير المفارز الجهوية للحماية المدنية بامكانيات موزعة على ولايات الوطن للتدخل السريع والأولي لحماية الغابات".وتشهد الجزائر سنويًا، خلال موسم الصيف، تحديات كبيرة في مواجهة حرائق الغابات، خاصة في المناطق الشمالية ذات الكثافة النباتية المرتفعة، وتزداد هذه المخاطر مع موجات الحر والجفاف والرياح القوية، التي تساعد على انتشار النيران بسرعة كبيرة، ما يستدعي تعزيز التدابير الاحترازية قبل وقوع الكوارث.ويعكس قرار حظر دخول الغابات توجهًا يعتمد على الاستباق بدل التدخل بعد وقوع الحوادث، في محاولة لتعزيز حماية الموارد الطبيعية وضمان صيف أكثر أمانًا للغابات الجزائرية، التي تمثل ثروة بيئية واقتصادية.

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

