تجهيزات ضخمة لمواجهة "حرائق الغابات"...الوكالة الوطنية في المغرب تكشف لـ"سبوتنيك" التفاصيل

19.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-19T12:55+0000

وكشفت الوكالة في تصريحاتها لـ "سبوتنيك"، عن الاستعدادات اللوجستية، من خلال التنوع الكبير في عدد الطائرات المجهزة وسيارات الإطفاء وكذلك الكوادر البشرية، فضلا عن حملات التوعية المتواصلة للمواطنيين لتجنب الأفعال التي تؤدي إلى اشتعال الحرائق في كثير من الأوقات.وقالت الوكالة إنه تم تسخير كل الإمكانيات البشرية واللوجستية، البرية والجوية، من قبل مختلف الشركاء المعنيين، وفي مقدمتهم وزارة الداخلية، والقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والقوات الملكية الجوية، والوقاية المدنية، والقوات المساعدة، إلى جانب الوكالة الوطنية للمياه والغابات.كما أجرت اللجنة المديرية الوطنية المكلفة بالوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها في المغرب، تقييمًا شاملا لحرائق الغابات المسجلة خلال سنة 2025، إلى جانب الوقوف على مدى نجاح الآليات والتدابير المعتمدة، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية والتدخلية، وتعبئة الإمكانيات والموارد اللازمة كافة لمواجهة المخاطر المرتقبة خلال الموسم الصيفي المقبل.ورصدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات ميزانية تقدر بـ 150 مليون درهم مغربي لتعزيز منظومة الوقاية ومكافحة حرائق الغابات، لتنفيذ مجموعة من التدابير المهيكلة، تشمل فتح وصيانة المسالك الغابوية ومصدات النار في الغابات، وتهيئة نقط الماء مع صيانة أبراج للمراقبة، وتوسيع الحراجة الغابوية بالإضافة إلى دعم الموارد البشرية وتعزيز الوسائل اللوجستيكية المخصصة للتدخل.وكشفت أن الحملات المنظمة خلال سنة 2025، بمناسبة اليوم الوطني للتحسيس بمخاطر حرائق الغابات، تمكنت من الوصول إلى نحو 35 ألف مستفيد، من خلال أنشطة توعوية همّت المؤسسات التعليمية والفضاءات الغابوية.وسجلت اللجنة المعنية 418 حريقا في الغابات، أتى على مساحة إجمالية بلغت 1.728 هكتار، منها 33 % مكوّنة من أعشاب ثانوية ونباتات موسمية، خلال العام 2025.وفق حديث اللجنة، تمثل هذه المساحة تراجعا ملحوظا بنسبة 65 % مقارنة بمتوسط السنوات العشر الأخيرة، وهو ما يعكس نجاعة الجهود المشتركة في مجالي الوقاية والتدخل.وسجل على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وحدها 40 % من عدد الحرائق و89 % من المساحة المحترقة على الصعيد الوطني، إذ جرى التحكم في 94% من الحرائق قبل أن تتجاوز مساحة 5 هكتارات.وقد شكّل هذا التمرين الميداني الواسع النطاق منصة عملية لاختبار نجاعة منظومات الإنذار المبكر، وفعالية قنوات تبادل المعلومات، وكذا مستوى الجاهزية والتكامل العملياتي بين مختلف المتدخلين، في إطار قيادة موحدة ترتكز على الإجراءات المعتمدة. كما أتاح فرصة نوعية لتقييم دينامية التنسيق بين المؤسسات وتعزيز آليات اتخاذ القرار في تدبير الأزمات، وفق الوكالة.وأجرت الوكالة تدريبات بمشاركة أزيد من 200 إطار ومهني من مختلف الهيئات والمصالح، مدعومين بأسطول جوي مهم شمل، على وجه الخصوص، طائرات “الكنادير” (Canadair) التابعة للقوات الملكية الجوية، وطائرات من نوع “توربو ثراش” (Turbo Thrush) التابعة للدرك الملكي، بما يعكس الأهمية المتزايدة التي توليها المملكة لتعزيز قدرات التدخل البري والجوي ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة حرائق الغابات.وإضافة إلى بعده العملياتي، مكّن تمرين FOREX’26 من تحديد أفضل الممارسات، وترسيخ المكتسبات، واستخلاص دروس استراتيجية محورية تسهم في التحسين المستمر لأداء المنظومة الوطنية، وفق الوكالة.ومن خلال هذه المبادرة، يجدد الشركاء تأكيد التزامهم الجماعي باعتماد مقاربة مندمجة واستباقية ومنسقة، تروم المحافظة على الثروة الغابوية الوطنية بشكل مستدام، وحماية الساكنة، مع تعزيز الأمن البيئي للمملكة.

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

