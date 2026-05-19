تجهيزات ضخمة لمواجهة "حرائق الغابات"...الوكالة الوطنية في المغرب تكشف لـ"سبوتنيك" التفاصيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
09:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:49 GMT
10 د
بين بيروت والقاهرة
اتفاق "17 أيار" بين الأمس واليوم... بعد استهداف محطة "براكة"، أيّ أبعاد لتأكيد القاهرة بأن أمن الإمارات من أمنها الاستراتيجي؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبيرة: سيكون هناك ردود فعل على إعدام الأسرى
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
زيارة بوتين إلى الصين تخطف أنظار العالم... وفي الشرق الأوسط: سكك الحد بين شمال لبنان وسورية، فهل يبصر المشروع النور؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
12:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
16:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: عالم متعدد الأقطاب يجمع روسيا والصين
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استهداف السعودية من الأراضي العراقية يثير القلق… من يقف خلف التصعيد؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260519/تجهيزات-ضخمة-لمواجهة-حرائق-الغاباتالوكالة-الوطنية-في-المغرب-تكشف-لـسبوتنيك-التفاصيل-1113537219.html
تجهيزات ضخمة لمواجهة "حرائق الغابات"...الوكالة الوطنية في المغرب تكشف لـ"سبوتنيك" التفاصيل
تجهيزات ضخمة لمواجهة "حرائق الغابات"...الوكالة الوطنية في المغرب تكشف لـ"سبوتنيك" التفاصيل
سبوتنيك عربي
أكدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات في المغرب استعدادها لمواجهة " الحرائق" المحتملة في الصيف، والتي طالت مساحات كبيرة، العام الماضي، في المغرب وعدد من دول... 19.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-19T12:55+0000
2026-05-19T12:55+0000
سبوتنيك
حصري
أخبار الشرق الأوسط
أخبار المغرب اليوم
حرائق الغابات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/13/1113535730_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_048626e4f8d158ca2e20e72dbe0f01a5.jpg
وكشفت الوكالة في تصريحاتها لـ "سبوتنيك"، عن الاستعدادات اللوجستية، من خلال التنوع الكبير في عدد الطائرات المجهزة وسيارات الإطفاء وكذلك الكوادر البشرية، فضلا عن حملات التوعية المتواصلة للمواطنيين لتجنب الأفعال التي تؤدي إلى اشتعال الحرائق في كثير من الأوقات.وقالت الوكالة إنه تم تسخير كل الإمكانيات البشرية واللوجستية، البرية والجوية، من قبل مختلف الشركاء المعنيين، وفي مقدمتهم وزارة الداخلية، والقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والقوات الملكية الجوية، والوقاية المدنية، والقوات المساعدة، إلى جانب الوكالة الوطنية للمياه والغابات.كما أجرت اللجنة المديرية الوطنية المكلفة بالوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها في المغرب، تقييمًا شاملا لحرائق الغابات المسجلة خلال سنة 2025، إلى جانب الوقوف على مدى نجاح الآليات والتدابير المعتمدة، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية والتدخلية، وتعبئة الإمكانيات والموارد اللازمة كافة لمواجهة المخاطر المرتقبة خلال الموسم الصيفي المقبل.ورصدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات ميزانية تقدر بـ 150 مليون درهم مغربي لتعزيز منظومة الوقاية ومكافحة حرائق الغابات، لتنفيذ مجموعة من التدابير المهيكلة، تشمل فتح وصيانة المسالك الغابوية ومصدات النار في الغابات، وتهيئة نقط الماء مع صيانة أبراج للمراقبة، وتوسيع الحراجة الغابوية بالإضافة إلى دعم الموارد البشرية وتعزيز الوسائل اللوجستيكية المخصصة للتدخل.وكشفت أن الحملات المنظمة خلال سنة 2025، بمناسبة اليوم الوطني للتحسيس بمخاطر حرائق الغابات، تمكنت من الوصول إلى نحو 35 ألف مستفيد، من خلال أنشطة توعوية همّت المؤسسات التعليمية والفضاءات الغابوية.وسجلت اللجنة المعنية 418 حريقا في الغابات، أتى على مساحة إجمالية بلغت 1.728 هكتار، منها 33 % مكوّنة من أعشاب ثانوية ونباتات موسمية، خلال العام 2025.وفق حديث اللجنة، تمثل هذه المساحة تراجعا ملحوظا بنسبة 65 % مقارنة بمتوسط السنوات العشر الأخيرة، وهو ما يعكس نجاعة الجهود المشتركة في مجالي الوقاية والتدخل.وسجل على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وحدها 40 % من عدد الحرائق و89 % من المساحة المحترقة على الصعيد الوطني، إذ جرى التحكم في 94% من الحرائق قبل أن تتجاوز مساحة 5 هكتارات.وقد شكّل هذا التمرين الميداني الواسع النطاق منصة عملية لاختبار نجاعة منظومات الإنذار المبكر، وفعالية قنوات تبادل المعلومات، وكذا مستوى الجاهزية والتكامل العملياتي بين مختلف المتدخلين، في إطار قيادة موحدة ترتكز على الإجراءات المعتمدة. كما أتاح فرصة نوعية لتقييم دينامية التنسيق بين المؤسسات وتعزيز آليات اتخاذ القرار في تدبير الأزمات، وفق الوكالة.وأجرت الوكالة تدريبات بمشاركة أزيد من 200 إطار ومهني من مختلف الهيئات والمصالح، مدعومين بأسطول جوي مهم شمل، على وجه الخصوص، طائرات “الكنادير” (Canadair) التابعة للقوات الملكية الجوية، وطائرات من نوع “توربو ثراش” (Turbo Thrush) التابعة للدرك الملكي، بما يعكس الأهمية المتزايدة التي توليها المملكة لتعزيز قدرات التدخل البري والجوي ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة حرائق الغابات.وإضافة إلى بعده العملياتي، مكّن تمرين FOREX’26 من تحديد أفضل الممارسات، وترسيخ المكتسبات، واستخلاص دروس استراتيجية محورية تسهم في التحسين المستمر لأداء المنظومة الوطنية، وفق الوكالة.ومن خلال هذه المبادرة، يجدد الشركاء تأكيد التزامهم الجماعي باعتماد مقاربة مندمجة واستباقية ومنسقة، تروم المحافظة على الثروة الغابوية الوطنية بشكل مستدام، وحماية الساكنة، مع تعزيز الأمن البيئي للمملكة.
https://sarabic.ae/20220726/المغرب-يستمر-في-معركته-ضد-حرائق-الغابات-1065603593.html
https://sarabic.ae/20220820/الحرائق-تقضي-على-55-هكتارا-من-الغابات-في-المغرب-1066674235.html
https://sarabic.ae/20260505/الإمارات-تكشف-عن-أحدث-مركبة-لإطفاء-حرائق-المطارات-في-العالم-ضمن-مبادرة-اصنع-في-الإمارات--1113130051.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/13/1113535730_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_7c29bbef65d00c2529f95c236646dce3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
سبوتنيك, حصري, أخبار الشرق الأوسط, أخبار المغرب اليوم, حرائق الغابات
سبوتنيك, حصري, أخبار الشرق الأوسط, أخبار المغرب اليوم, حرائق الغابات

تجهيزات ضخمة لمواجهة "حرائق الغابات"...الوكالة الوطنية في المغرب تكشف لـ"سبوتنيك" التفاصيل

12:55 GMT 19.05.2026
© MOHAMED HEMEDA الوكالة الوطنية للمياه والغابات بالمغرب
 الوكالة الوطنية للمياه والغابات بالمغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2026
© MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
أكدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات في المغرب استعدادها لمواجهة " الحرائق" المحتملة في الصيف، والتي طالت مساحات كبيرة، العام الماضي، في المغرب وعدد من دول المنطقة.
وكشفت الوكالة في تصريحاتها لـ "سبوتنيك"، عن الاستعدادات اللوجستية، من خلال التنوع الكبير في عدد الطائرات المجهزة وسيارات الإطفاء وكذلك الكوادر البشرية، فضلا عن حملات التوعية المتواصلة للمواطنيين لتجنب الأفعال التي تؤدي إلى اشتعال الحرائق في كثير من الأوقات.
وقالت الوكالة إنه تم تسخير كل الإمكانيات البشرية واللوجستية، البرية والجوية، من قبل مختلف الشركاء المعنيين، وفي مقدمتهم وزارة الداخلية، والقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والقوات الملكية الجوية، والوقاية المدنية، والقوات المساعدة، إلى جانب الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
الحسناء النائمة ومغارة كاليبسو وأعمدة هرقل، المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
المغرب يستمر في معركته ضد حرائق الغابات
26 يوليو 2022, 14:14 GMT
كما أجرت اللجنة المديرية الوطنية المكلفة بالوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها في المغرب، تقييمًا شاملا لحرائق الغابات المسجلة خلال سنة 2025، إلى جانب الوقوف على مدى نجاح الآليات والتدابير المعتمدة، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية والتدخلية، وتعبئة الإمكانيات والموارد اللازمة كافة لمواجهة المخاطر المرتقبة خلال الموسم الصيفي المقبل.
ورصدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات ميزانية تقدر بـ 150 مليون درهم مغربي لتعزيز منظومة الوقاية ومكافحة حرائق الغابات، لتنفيذ مجموعة من التدابير المهيكلة، تشمل فتح وصيانة المسالك الغابوية ومصدات النار في الغابات، وتهيئة نقط الماء مع صيانة أبراج للمراقبة، وتوسيع الحراجة الغابوية بالإضافة إلى دعم الموارد البشرية وتعزيز الوسائل اللوجستيكية المخصصة للتدخل.

وردت الوكالة على تساؤلات "سبوتنيك"، بشأن الاستعدادات، موضحة أنها تعزز جهودها في مجال التحسيس والتوعية، على اعتبار أن غالبية حرائق الغابات تعود بالأساس إلى عوامل بشرية.

وكشفت أن الحملات المنظمة خلال سنة 2025، بمناسبة اليوم الوطني للتحسيس بمخاطر حرائق الغابات، تمكنت من الوصول إلى نحو 35 ألف مستفيد، من خلال أنشطة توعوية همّت المؤسسات التعليمية والفضاءات الغابوية.
حرائق هائلة تشتعل في ماريبوسا، ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
الحرائق تقضي على 55 هكتارا من الغابات في شمال المغرب
20 أغسطس 2022, 21:25 GMT
وسجلت اللجنة المعنية 418 حريقا في الغابات، أتى على مساحة إجمالية بلغت 1.728 هكتار، منها 33 % مكوّنة من أعشاب ثانوية ونباتات موسمية، خلال العام 2025.
وفق حديث اللجنة، تمثل هذه المساحة تراجعا ملحوظا بنسبة 65 % مقارنة بمتوسط السنوات العشر الأخيرة، وهو ما يعكس نجاعة الجهود المشتركة في مجالي الوقاية والتدخل.
وسجل على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وحدها 40 % من عدد الحرائق و89 % من المساحة المحترقة على الصعيد الوطني، إذ جرى التحكم في 94% من الحرائق قبل أن تتجاوز مساحة 5 هكتارات.

كما عرفت السنة تسجيل فترات حرجة، لا سيما خلال شهر يونيو/حزيران، حيث اندلعت حرائق عدة في أقل من 24 ساعة، وكذا خلال شهر أغسطس/آب، الذي تميز بموجة حر استثنائية أسهمت في اندلاع حرائق متزامنة وواسعة النطاق شمالي المملكة، ما يؤكد تزايد هشاشة النظم البيئية الغابوية أمام التقلبات المناخية.

وقد شكّل هذا التمرين الميداني الواسع النطاق منصة عملية لاختبار نجاعة منظومات الإنذار المبكر، وفعالية قنوات تبادل المعلومات، وكذا مستوى الجاهزية والتكامل العملياتي بين مختلف المتدخلين، في إطار قيادة موحدة ترتكز على الإجراءات المعتمدة. كما أتاح فرصة نوعية لتقييم دينامية التنسيق بين المؤسسات وتعزيز آليات اتخاذ القرار في تدبير الأزمات، وفق الوكالة.
الإمارات تكشف عن أحدث مركبة لإطفاء حرائق المطارات في العالم ضمن مبادرة اصنع في الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2026
الإمارات تكشف عن أحدث مركبة لإطفاء حرائق المطارات في العالم ضمن مبادرة "اصنع في الإمارات"
5 مايو, 08:56 GMT
وأجرت الوكالة تدريبات بمشاركة أزيد من 200 إطار ومهني من مختلف الهيئات والمصالح، مدعومين بأسطول جوي مهم شمل، على وجه الخصوص، طائرات “الكنادير” (Canadair) التابعة للقوات الملكية الجوية، وطائرات من نوع “توربو ثراش” (Turbo Thrush) التابعة للدرك الملكي، بما يعكس الأهمية المتزايدة التي توليها المملكة لتعزيز قدرات التدخل البري والجوي ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة حرائق الغابات.
وإضافة إلى بعده العملياتي، مكّن تمرين FOREX’26 من تحديد أفضل الممارسات، وترسيخ المكتسبات، واستخلاص دروس استراتيجية محورية تسهم في التحسين المستمر لأداء المنظومة الوطنية، وفق الوكالة.
ومن خلال هذه المبادرة، يجدد الشركاء تأكيد التزامهم الجماعي باعتماد مقاربة مندمجة واستباقية ومنسقة، تروم المحافظة على الثروة الغابوية الوطنية بشكل مستدام، وحماية الساكنة، مع تعزيز الأمن البيئي للمملكة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала