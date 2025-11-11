سلسلة حرائق تلتهم مساحات شاسعة من الغطاء الأخضر في لبنان... صور وفيديو
سلسلة حرائق تلتهم مساحات شاسعة من الغطاء الأخضر في لبنان... صور وفيديو
شهد لبنان سلسلة حرائق واسعة امتدت من أحراج الريحان في قضاء جزين إلى إقليم الخروب وبلدات شحيم والمطلة وداريا، وصولا إلى بكاسين وعرّاي، حيث اندلع حريق ضخم في غابة الصنوبر التي تعد من الأكبر في الشرق الأوسط.
ورصدت عدسة "سبوتنيك" مشاهد النيران المشتعلة بين بكاسين وعرّاي والدخان الكثيف الذي غطى سماء المنطقة منذ ساعات الفجر الأولى.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في لبنان، أن فرق الدفاع المدني والمتطوعون استمروا بعمليات الإطفاء حتى ساعات متأخرة من ليل أمس، وسط تضاريس وعرة وصعوبات كبيرة حالت دون وصول الآليات إلى بعض النقاط المشتعلة، في ما أسهمت الرياح القوية في تسريع تمدّد النيران التي أتت على مساحات شاسعة من الغطاء الأخضر.
ووجّه الرئيس اللبناني جوزاف عون، قيادة الجيش لوضع الإمكانات الجوية في خدمة عمليات الإخماد ومنع تمدد الحريق، وشدد على ضرورة الاهتمام باحتياجات المواطنين في المناطق المتضررة، وبقي على تواصل مستمر مع قيادة الجيش والدفاع المدني لمتابعة التطورات ميدانيا.
وفي السياق، علّقت وزيرة البيئة تمارا الزين على الحرائق في منشور عبر حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن “لا حرائق تنشب دون تدخل بشري، سواء كان متعمدا أو غير متعمد”، مشيرة إلى أن "العوامل الطبيعية مثل الجفاف والرياح تساهم في انتشار النيران، لكن الشرارة تبقى بفعل بشري".
وأضافت الزين: "العدو الإسرائيلي أحرق منذ بداية العدوان أكثر من 8700 هكتار من الأراضي الزراعية والحرجية في الجنوب، واستكمل جريمته البيئية أمس عبر إلقاء أجسام حارقة في العديد من الأحراج، ما فاقم حجم الكارثة".
وشددت الزين على أن "دعم الدفاع المدني بات ضرورة قصوى من حيث الموارد البشرية والمعدات"، داعية إلى "إنشاء أنظمة إنذار مبكر وتخزين مياه في المناطق المعرّضة للحرائق، وتطبيق أحكام قضائية صارمة بحق مفتعلي الحرائق."
وختمت بالقول: "الشكر العميق للدفاع المدني وفرق الاستجابة والمتطوعين، والجيش اللبناني، الذين يواجهون بصدورهم ألسنة النيران دفاعا عن الطبيعة والناس".