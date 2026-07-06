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من الملعب
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مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
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عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
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حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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شؤون عسكرية
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بعمليات استباقية... المغرب يعلن إحباط مخططات إرهابية خطيرة
بعمليات استباقية... المغرب يعلن إحباط مخططات إرهابية خطيرة
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات المغربية تنفيذ عدة عمليات أمنية متزامنة أسفرت عن توقيف 10 أشخاص يشتبه في ارتباطهم بتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودوليا)، مشيرة إلى... 06.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-06T18:59+0000
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ذكر ذلك موقع "هسبريس" المغربي، اليوم الاثنين، وقال إن المكتب المركزي للأبحاث القضائية نفذ عمليات مداهمة في مدن أكادير، وتارودانت، والدار البيضاء، والحاجب، وتطوان، والفقيه بن صالح، وآسفي، أسفرت عن ضبط مواد ومعدات يشتبه في استخدامها لإعداد متفجرات وشن هجمات.وضبطت الأجهزة الأمنية، بحسب السلطات، سوائل ومواد كيميائية، وهواتف محمولة، وأسلحة بيضاء، وأزياء عسكرية، وقنينات غاز، وأكياسا تحتوي على مسامير، إضافة إلى منشورات ووثائق تتضمن تعليمات حول تصنيع العبوات الناسفة باستخدام مواد كيميائية.كما كشفت عمليات التفتيش عن مصادرة أجهزة إلكترونية ووسائط رقمية، تضمنت تسجيلات لإعلان البيعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، إلى جانب مواد وصفت بأنها تتضمن تهديدات بتنفيذ أعمال تخريبية داخل المغرب.وأوضح المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن التحقيقات الأولية أظهرت أن قائد الخلية كان يوزع الأدوار بين عناصرها بتوجيه من التنظيم.وأكدت السلطات أن العملية تندرج ضمن المقاربة الأمنية الاستباقية التي تعتمدها المملكة لمواجهة التهديدات الإرهابية، عبر رصد الأنشطة المشبوهة والتنسيق الاستخباراتي والتدخل المبكر لإحباط المخططات قبل تنفيذها.
https://sarabic.ae/20260512/تفاصيل-أرقام-دقيقة-مسؤول-أمني-مغربي-يكشف-لـسبوتنيك-الآليات-الاستراتيجية-الأمنية-لمكافحة-الإرهاب-1113354373.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, الأخبار, تنظيم داعش الإرهابي
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, الأخبار, تنظيم داعش الإرهابي

بعمليات استباقية... المغرب يعلن إحباط مخططات إرهابية خطيرة

18:59 GMT 06.07.2026
© Photo / x.comالمغرب يعلن إحباط مخططات إرهابية خطيرة
المغرب يعلن إحباط مخططات إرهابية خطيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2026
© Photo / x.com
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أعلنت السلطات المغربية تنفيذ عدة عمليات أمنية متزامنة أسفرت عن توقيف 10 أشخاص يشتبه في ارتباطهم بتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودوليا)، مشيرة إلى أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات تستهدف مواقع داخل المملكة.
ذكر ذلك موقع "هسبريس" المغربي، اليوم الاثنين، وقال إن المكتب المركزي للأبحاث القضائية نفذ عمليات مداهمة في مدن أكادير، وتارودانت، والدار البيضاء، والحاجب، وتطوان، والفقيه بن صالح، وآسفي، أسفرت عن ضبط مواد ومعدات يشتبه في استخدامها لإعداد متفجرات وشن هجمات.
حبوب الشرقاوي مدير المكتب المركزي بالمخابرات المغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2026
تفاصيل وأرقام دقيقة… مسؤول أمني مغربي يكشف لـ"سبوتنيك" الآليات الاستراتيجية الأمنية لمكافحة الإرهاب
12 مايو, 14:54 GMT
وضبطت الأجهزة الأمنية، بحسب السلطات، سوائل ومواد كيميائية، وهواتف محمولة، وأسلحة بيضاء، وأزياء عسكرية، وقنينات غاز، وأكياسا تحتوي على مسامير، إضافة إلى منشورات ووثائق تتضمن تعليمات حول تصنيع العبوات الناسفة باستخدام مواد كيميائية.
كما كشفت عمليات التفتيش عن مصادرة أجهزة إلكترونية ووسائط رقمية، تضمنت تسجيلات لإعلان البيعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، إلى جانب مواد وصفت بأنها تتضمن تهديدات بتنفيذ أعمال تخريبية داخل المغرب.
وأوضح المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن التحقيقات الأولية أظهرت أن قائد الخلية كان يوزع الأدوار بين عناصرها بتوجيه من التنظيم.
وأكدت السلطات أن العملية تندرج ضمن المقاربة الأمنية الاستباقية التي تعتمدها المملكة لمواجهة التهديدات الإرهابية، عبر رصد الأنشطة المشبوهة والتنسيق الاستخباراتي والتدخل المبكر لإحباط المخططات قبل تنفيذها.
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