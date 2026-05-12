مسؤول أمني مغربي رفيع يكشف لـ"سبوتنيك" أعداد النساء والقاصرين المغاربة في صفوف الجماعات الإرهابية

قال حبوب الشرقاوي مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمغرب (المخابرات الداخلية)، إن القوانين المغربية تعالج... 12.05.2026

2026-05-12T13:21+0000

وأضاف في حواره مع "سبوتنيك"، ينشر لاحقا، أن القاصر (دون 18 سنة) منحه المشرع المغربي جوانب خاصة، عند ثبوت تورطه في قضايا إرهابية، يتم إيقافه بحضور ولي أمره وضابط الشرطة المكلف بالأحداث، وتتم الإجراءات وفق القانون، كما أن القاصر لا يوضع في الغرف الأمنية العادية بل في الجناح المخصص للقاصرين، ولا يسجل في سجل الحراسة النظرية العادي، ويوم تقديمه لابد من حضور ولي أمره.وتابع: هناك جانب تأهيلي لهم أيضا، كما أنه منذ إنشاء المكتب المركزي قدمنا 56 قاصرا في قضايا الإرهاب، و15 امرأة، وفككنا 105 خلايا (96 داعشية و9 في إطار الاستحلال والفيء، وهي الجماعات الإرهابية التي تستحل أموال الناس وتكفيرهم.واستطرد: كما عالجنا 164 حالة من العائدين (130 من سوريا والعراق، 14 من ليبيا، 12 من الصومال، و8 تمت إعادتهم).وحول آلية من يريد العودة من المقاتلين العالقين إلى المغرب يقول: المكتب المركزي هو جهة تنفيذ القانون بتنسيق مع النيابة العامة، وأذكر أن الشخص العائد يتم توقيفه في المطار وإحالته علينا، مع ضمان كافة حقوقه (المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية)، بما في ذلك الاتصال بالمحامي وبالعائلة فورا ووجوب إخبار عائلته بمكانه. من لا يملك جواز سفر يتصل بالقنصلية ويحصل على "جواز مرور" (Laissez-passer) ويعود. القانون (86-14) يجرم الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية وتصل العقوبة من 5 إلى 10 سنوات مع غرامات، وتشدد في حالة الإشراف على قاصرين، كما أؤكد أن المغرب دائما منفتح في التنسيق والعمل لفائدة المواطنين والمجتمع الدولي، واليقظة الأمنية هي كل شيء في ذلك.وشدد على أنه كانت هناك قضايا قليلة التي رصدت فيها الصلة ما بين الإجرام المنظم والإرهاب، وذلك في الشق المتعلق بالتمويل، وأن المكتب يرصد كل شيء بفضل التتبع الدائم للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من خلال المديريات المركزية، وأي معلومة تتعلق بالتمويل يتم رصدها.

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

