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استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
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يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260720/الشراكة-الإستراتيجية-بين-المغرب-وروسيا-تفتح-آفاقا-جديدا-أمام-القارة-الأفريقية-1115344441.html
الشراكة الإستراتيجية بين المغرب وروسيا تفتح آفاقا جديدا أمام القارة الأفريقية
الشراكة الإستراتيجية بين المغرب وروسيا تفتح آفاقا جديدا أمام القارة الأفريقية
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو والرباط تواصلان العمل على توسيع التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، وذلك بالتزامن مع مرور 10 سنوات على... 20.07.2026, سبوتنيك عربي
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الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وروسيا تفتح آفاقا جديدا أمام القارة الأفريقية
سبوتنيك عربي
الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وروسيا تفتح آفاقا جديدا أمام القارة الأفريقية
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن العلاقات بين البلدين تستند إلى تاريخ من الصداقة والحوار السياسي القائم على الثقة والاحترام المتبادل، مشيرة إلى أن موسكو تنظر بإيجابية إلى مستوى التنسيق القائم مع الرباط.وفي هذا السياق، قال د. آصف ملحم، مدير مركز "جي إس إم" للدراسات، إن "في إفريقيا ترحيبا بالتواجد الروسي والصيني لأن الدول الأفريقية تعلم جيدا أن التعاون مع قوة مثل روسيا، تعاون قائم على قاعدة الشراكة وليس الاستغلال والاحتكار".وأوضح أن "أبرز مثال على ذلك محاربة الإرهاب كنموذج للتعاون الأفريقي الروسي، خاصة في منطقة الساحل أو ما يعرف بـ"حزام الانقلابات"، ومن هنا دخول روسيا إلى تلك المنطقة عبر المغرب وعبر شركائها في شمال أفريقيا، سيحقق نتائج إيجابية للقارة الأفريقية".وأكد أن العلاقة في عمومها بين المغرب وروسيا "ذات بعد تاريخي تمتد لعشرات السنين"، مشيرًا إلى أن "ما تحقق خلال عشر سنوات يعد جيدًا ويسير بشكل تصاعدي، كما أن هناك زيادة في النمو الاقتصادي بنسبة 30%".
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أخبار المغرب اليوم, أخبار روسيا اليوم, روسيا والعالم العربي , روسيا, аудио
أخبار المغرب اليوم, أخبار روسيا اليوم, روسيا والعالم العربي , روسيا, аудио

الشراكة الإستراتيجية بين المغرب وروسيا تفتح آفاقا جديدا أمام القارة الأفريقية

12:13 GMT 20.07.2026 (تم التحديث: 12:14 GMT 20.07.2026)
راديو
الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وروسيا تفتح آفاقا جديدا أمام القارة الأفريقية
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
خالد عبد الجبار
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
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أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو والرباط تواصلان العمل على توسيع التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، وذلك بالتزامن مع مرور 10 سنوات على توقيع إعلان الشراكة الإستراتيجية المعمّقة بين روسيا الاتحادية والمملكة المغربية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن العلاقات بين البلدين تستند إلى تاريخ من الصداقة والحوار السياسي القائم على الثقة والاحترام المتبادل، مشيرة إلى أن موسكو تنظر بإيجابية إلى مستوى التنسيق القائم مع الرباط.

وأكدت زاخاروفا استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تطوير العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للشراكة بين البلدين.

وفي هذا السياق، قال د. آصف ملحم، مدير مركز "جي إس إم" للدراسات، إن "في إفريقيا ترحيبا بالتواجد الروسي والصيني لأن الدول الأفريقية تعلم جيدا أن التعاون مع قوة مثل روسيا، تعاون قائم على قاعدة الشراكة وليس الاستغلال والاحتكار".
وأوضح أن "أبرز مثال على ذلك محاربة الإرهاب كنموذج للتعاون الأفريقي الروسي، خاصة في منطقة الساحل أو ما يعرف بـ"حزام الانقلابات"، ومن هنا دخول روسيا إلى تلك المنطقة عبر المغرب وعبر شركائها في شمال أفريقيا، سيحقق نتائج إيجابية للقارة الأفريقية".

وفي سياق متصل، قال د. محمد بو شيخي، مدير مكتب مركز "ترانز" الافتراضي للدراسات والاستشارات في المغرب، إن "اتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين موسكو والرباط، مهمة للمغرب لأنها تربطه بقوة عظمى هي روسيا الاتحادية".

وأكد أن العلاقة في عمومها بين المغرب وروسيا "ذات بعد تاريخي تمتد لعشرات السنين"، مشيرًا إلى أن "ما تحقق خلال عشر سنوات يعد جيدًا ويسير بشكل تصاعدي، كما أن هناك زيادة في النمو الاقتصادي بنسبة 30%".
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