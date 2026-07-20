https://sarabic.ae/20260720/الشراكة-الإستراتيجية-بين-المغرب-وروسيا-تفتح-آفاقا-جديدا-أمام-القارة-الأفريقية-1115344441.html
الشراكة الإستراتيجية بين المغرب وروسيا تفتح آفاقا جديدا أمام القارة الأفريقية
الشراكة الإستراتيجية بين المغرب وروسيا تفتح آفاقا جديدا أمام القارة الأفريقية
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو والرباط تواصلان العمل على توسيع التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، وذلك بالتزامن مع مرور 10 سنوات على... 20.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-20T12:13+0000
2026-07-20T12:13+0000
2026-07-20T12:14+0000
راديو
أخبار المغرب اليوم
أخبار روسيا اليوم
روسيا والعالم العربي
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/14/1115343237_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_39539a6fb6db4dd91d93054b5ddfaadd.png
الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وروسيا تفتح آفاقا جديدا أمام القارة الأفريقية
سبوتنيك عربي
الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وروسيا تفتح آفاقا جديدا أمام القارة الأفريقية
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن العلاقات بين البلدين تستند إلى تاريخ من الصداقة والحوار السياسي القائم على الثقة والاحترام المتبادل، مشيرة إلى أن موسكو تنظر بإيجابية إلى مستوى التنسيق القائم مع الرباط.وفي هذا السياق، قال د. آصف ملحم، مدير مركز "جي إس إم" للدراسات، إن "في إفريقيا ترحيبا بالتواجد الروسي والصيني لأن الدول الأفريقية تعلم جيدا أن التعاون مع قوة مثل روسيا، تعاون قائم على قاعدة الشراكة وليس الاستغلال والاحتكار".وأوضح أن "أبرز مثال على ذلك محاربة الإرهاب كنموذج للتعاون الأفريقي الروسي، خاصة في منطقة الساحل أو ما يعرف بـ"حزام الانقلابات"، ومن هنا دخول روسيا إلى تلك المنطقة عبر المغرب وعبر شركائها في شمال أفريقيا، سيحقق نتائج إيجابية للقارة الأفريقية".وأكد أن العلاقة في عمومها بين المغرب وروسيا "ذات بعد تاريخي تمتد لعشرات السنين"، مشيرًا إلى أن "ما تحقق خلال عشر سنوات يعد جيدًا ويسير بشكل تصاعدي، كما أن هناك زيادة في النمو الاقتصادي بنسبة 30%".
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
خالد عبد الجبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg
خالد عبد الجبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/14/1115343237_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_0ce47c06e1315afd92056290126f9c15.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خالد عبد الجبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg
أخبار المغرب اليوم, أخبار روسيا اليوم, روسيا والعالم العربي , روسيا, аудио
أخبار المغرب اليوم, أخبار روسيا اليوم, روسيا والعالم العربي , روسيا, аудио
الشراكة الإستراتيجية بين المغرب وروسيا تفتح آفاقا جديدا أمام القارة الأفريقية
12:13 GMT 20.07.2026 (تم التحديث: 12:14 GMT 20.07.2026)
خالد عبد الجبار
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو والرباط تواصلان العمل على توسيع التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، وذلك بالتزامن مع مرور 10 سنوات على توقيع إعلان الشراكة الإستراتيجية المعمّقة بين روسيا الاتحادية والمملكة المغربية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن العلاقات بين البلدين تستند إلى تاريخ من الصداقة والحوار السياسي القائم على الثقة والاحترام المتبادل، مشيرة إلى أن موسكو تنظر بإيجابية إلى مستوى التنسيق القائم مع الرباط.
وأكدت زاخاروفا استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تطوير العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للشراكة بين البلدين.
وفي هذا السياق، قال د. آصف ملحم، مدير مركز "جي إس إم" للدراسات، إن "في إفريقيا ترحيبا بالتواجد الروسي والصيني لأن الدول الأفريقية تعلم جيدا أن التعاون مع قوة مثل روسيا، تعاون قائم على قاعدة الشراكة وليس الاستغلال والاحتكار".
وأوضح أن "أبرز مثال على ذلك محاربة الإرهاب كنموذج للتعاون الأفريقي الروسي،
خاصة في منطقة الساحل أو ما يعرف بـ"حزام الانقلابات"، ومن هنا دخول روسيا إلى تلك المنطقة عبر المغرب وعبر شركائها في شمال أفريقيا، سيحقق نتائج إيجابية للقارة الأفريقية".
وفي سياق متصل، قال د. محمد بو شيخي، مدير مكتب مركز "ترانز" الافتراضي للدراسات والاستشارات في المغرب، إن "اتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين موسكو والرباط، مهمة للمغرب لأنها تربطه بقوة عظمى هي روسيا الاتحادية".
وأكد أن العلاقة في عمومها بين المغرب وروسيا
"ذات بعد تاريخي تمتد لعشرات السنين"، مشيرًا إلى أن "ما تحقق خلال عشر سنوات يعد جيدًا ويسير بشكل تصاعدي، كما أن هناك زيادة في النمو الاقتصادي بنسبة 30%".