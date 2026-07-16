رئيس الوزراء الفرنسي: إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام بمشروع الربط الكهربائي البحري مع المغرب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
سوريا تقترب من الخروج من قائمة الإرهاب...كيف يستفيد الشعب من هذا القرار؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
ستمئة مبنى في طرابلس تُشعل الجدل والاتحاد الأوروبي يناقش حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية... ماذا تعكس هذه الخطوة؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
الذكرى الـ 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الروسية التونسية
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
الدين الوطني للولايات المتحدة البالغ 39 تريليون دولار سيعني وظائف اقل واجورا اقل لجيل زد؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 توقع على اتفاق تشكيل المفوضية والاطار القانوني للانتخابات الليبية الثلاثاء المقبل
12:03 GMT
29 د
من الملعب
المربع الذهبي لمونديال 2026 يكتمل والعين على الملعب
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
16:52 GMT
8 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة لا تريد نزاعات في الفضاء الخارجي مع روسيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
"أطباء السودان لحقوق الإنسان" تحذر من تكرار سيناريو مدينة الفاشر في مدينة الأبيض
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
الدين الوطني للولايات المتحدة البالغ 39 تريليون دولار سيعني وظائف اقل واجورا اقل لجيل زد؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
ايبولا يمتد الى اقليمين اخرين في الكونغو الديمقراطية... وأعلى سد في العالم في جنوب غرب الصين يقترب من التشغيل الكامل مع بدء الوحدة الثانية في توليد الكهرباء
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
الحدث من سبوتنيك
حركة استيطانية إسرائيلية متجددة في جنوب سوريا... كيف يبدو المشهد؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
شراكة أمنية وعسكرية تتخطى إدارة الخلافات السابقة خلال زيارة وزير الدفاع المصري لتركيا
12:03 GMT
30 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:29 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260716/رئيس-الوزراء-الفرنسي-إطلاق-دعوة-لإبداء-الاهتمام-بمشروع-الربط-الكهربائي-البحري-مع-المغرب-1115247650.html
رئيس الوزراء الفرنسي: إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام بمشروع الربط الكهربائي البحري مع المغرب
رئيس الوزراء الفرنسي: إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام بمشروع الربط الكهربائي البحري مع المغرب
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، في الرباط، اليوم الخميس، أن فرنسا والمغرب تسعيان للحصول على إبداءات اهتمام بمشروع ربط كهربائي بين البلدين، كجزء... 16.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-16T12:34+0000
2026-07-16T12:34+0000
أخبار فرنسا
أخبار المغرب اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104586/40/1045864068_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_db1e6b2936b75bb1ecf8b98d5dfda624.jpg
ووصل رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، إلى العاصمة المغربية الرباط، اليوم الخميس، في زيارة رسمية يُنتظر أن تمهد لمرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، يرافقه خلالها 12 وزيرا من أعضاء حكومته، بينهم وزيرا الخارجية والداخلية، إلى جانب وزراء يشرفون على قطاعات اقتصادية مختلفة. واستهل لوكورنو زيارته باجتماع مع رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، الذي استقبله في مطار الرباط - سلا، في أول زيارة عمل خارجية رسمية يجريها رئيس الوزراء الفرنسي منذ توليه منصبه في سبتمبر/ أيلول 2025. وتتصدر ملفات الزيارة تعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية، تمهيدا لـ"زيارة دولة" مرتقبة للعاهل المغربي، الملك محمد السادس، إلى فرنسا نهاية العام الحالي، والتي يُتوقع أن تشهد توقيع معاهدة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وتشهد الزيارة عقد الجانبان، اليوم الخميس، أعمال الدورة الـ15 للجنة الوزارية العليا المشتركة، وهي الأولى منذ عام 2019، بعد توقف دام 7 سنوات، على أن تُختتم بتوقيع اتفاقيات ثنائية في مجالات الاقتصاد، والتجارة، والثقافة، والدفاع، والأمن، والهجرة، والنقل، والمياه، والكهرباء. وتعد هذه الزيارة أكبر وفد حكومي فرنسي يزور المغرب منذ زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التاريخية إلى المملكة في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والتي استمرت 3 أيام، وأنهت جموداً استمر نحو ثلاث سنوات في العلاقات الثنائية، وأسفرت عن توقيع عشرات الاتفاقيات بقيمة تقارب 10 مليارات يورو. وكانت العلاقات بين باريس والرباط بدأت تستعيد زخمها عقب إعلان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في يوليو/ تموز 2024، اعتراف فرنسا رسميا بسيادة المغرب على الصحراء.
https://sarabic.ae/20260710/وداع-المونديال-مدرب-المغرب-يكشف-سبب-الخسارة-أمام-فرنسا-1115093789.html
أخبار فرنسا
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104586/40/1045864068_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_f5e0b2c3b80abc4da746c04584cab0d8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار فرنسا , أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

رئيس الوزراء الفرنسي: إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام بمشروع الربط الكهربائي البحري مع المغرب

12:34 GMT 16.07.2026
CC BY-SA 3.0 / Pline / Rabatالرباط، المغرب
الرباط، المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2026
CC BY-SA 3.0 / Pline / Rabat
تابعنا عبر
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، في الرباط، اليوم الخميس، أن فرنسا والمغرب تسعيان للحصول على إبداءات اهتمام بمشروع ربط كهربائي بين البلدين، كجزء من جهود أوسع لتعزيز روابط الطاقة بين أوروبا وشمال إفريقيا.
ووصل رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، إلى العاصمة المغربية الرباط، اليوم الخميس، في زيارة رسمية يُنتظر أن تمهد لمرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، يرافقه خلالها 12 وزيرا من أعضاء حكومته، بينهم وزيرا الخارجية والداخلية، إلى جانب وزراء يشرفون على قطاعات اقتصادية مختلفة.
واستهل لوكورنو زيارته باجتماع مع رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، الذي استقبله في مطار الرباط - سلا، في أول زيارة عمل خارجية رسمية يجريها رئيس الوزراء الفرنسي منذ توليه منصبه في سبتمبر/ أيلول 2025.
وتتصدر ملفات الزيارة تعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية، تمهيدا لـ"زيارة دولة" مرتقبة للعاهل المغربي، الملك محمد السادس، إلى فرنسا نهاية العام الحالي، والتي يُتوقع أن تشهد توقيع معاهدة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وتشهد الزيارة عقد الجانبان، اليوم الخميس، أعمال الدورة الـ15 للجنة الوزارية العليا المشتركة، وهي الأولى منذ عام 2019، بعد توقف دام 7 سنوات، على أن تُختتم بتوقيع اتفاقيات ثنائية في مجالات الاقتصاد، والتجارة، والثقافة، والدفاع، والأمن، والهجرة، والنقل، والمياه، والكهرباء.
منتخب المغرب في كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
مجتمع
"وداع المونديال"... مدرب المغرب يكشف سبب الخسارة أمام فرنسا
10 يوليو, 09:47 GMT
وتعد هذه الزيارة أكبر وفد حكومي فرنسي يزور المغرب منذ زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التاريخية إلى المملكة في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والتي استمرت 3 أيام، وأنهت جموداً استمر نحو ثلاث سنوات في العلاقات الثنائية، وأسفرت عن توقيع عشرات الاتفاقيات بقيمة تقارب 10 مليارات يورو.
وكانت العلاقات بين باريس والرباط بدأت تستعيد زخمها عقب إعلان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في يوليو/ تموز 2024، اعتراف فرنسا رسميا بسيادة المغرب على الصحراء.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала