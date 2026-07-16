https://sarabic.ae/20260716/رئيس-الوزراء-الفرنسي-إطلاق-دعوة-لإبداء-الاهتمام-بمشروع-الربط-الكهربائي-البحري-مع-المغرب-1115247650.html

رئيس الوزراء الفرنسي: إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام بمشروع الربط الكهربائي البحري مع المغرب

رئيس الوزراء الفرنسي: إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام بمشروع الربط الكهربائي البحري مع المغرب

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، في الرباط، اليوم الخميس، أن فرنسا والمغرب تسعيان للحصول على إبداءات اهتمام بمشروع ربط كهربائي بين البلدين، كجزء... 16.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-16T12:34+0000

2026-07-16T12:34+0000

2026-07-16T12:34+0000

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ووصل رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، إلى العاصمة المغربية الرباط، اليوم الخميس، في زيارة رسمية يُنتظر أن تمهد لمرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، يرافقه خلالها 12 وزيرا من أعضاء حكومته، بينهم وزيرا الخارجية والداخلية، إلى جانب وزراء يشرفون على قطاعات اقتصادية مختلفة. واستهل لوكورنو زيارته باجتماع مع رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، الذي استقبله في مطار الرباط - سلا، في أول زيارة عمل خارجية رسمية يجريها رئيس الوزراء الفرنسي منذ توليه منصبه في سبتمبر/ أيلول 2025. وتتصدر ملفات الزيارة تعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية، تمهيدا لـ"زيارة دولة" مرتقبة للعاهل المغربي، الملك محمد السادس، إلى فرنسا نهاية العام الحالي، والتي يُتوقع أن تشهد توقيع معاهدة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وتشهد الزيارة عقد الجانبان، اليوم الخميس، أعمال الدورة الـ15 للجنة الوزارية العليا المشتركة، وهي الأولى منذ عام 2019، بعد توقف دام 7 سنوات، على أن تُختتم بتوقيع اتفاقيات ثنائية في مجالات الاقتصاد، والتجارة، والثقافة، والدفاع، والأمن، والهجرة، والنقل، والمياه، والكهرباء. وتعد هذه الزيارة أكبر وفد حكومي فرنسي يزور المغرب منذ زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التاريخية إلى المملكة في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والتي استمرت 3 أيام، وأنهت جموداً استمر نحو ثلاث سنوات في العلاقات الثنائية، وأسفرت عن توقيع عشرات الاتفاقيات بقيمة تقارب 10 مليارات يورو. وكانت العلاقات بين باريس والرباط بدأت تستعيد زخمها عقب إعلان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في يوليو/ تموز 2024، اعتراف فرنسا رسميا بسيادة المغرب على الصحراء.

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