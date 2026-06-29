https://sarabic.ae/20260629/حضور-مصري-وتقدم-مغربي-كيف-دخلت-دول-عربية-قائمة-أكبر-10-دول-أفريقية-في-سعة-الطاقة-الكهرومائية؟-1114798948.html
حضور مصري وتقدم مغربي... كيف دخلت دول عربية قائمة أكبر 10 دول أفريقية في سعة الطاقة الكهرومائية؟
حضور مصري وتقدم مغربي... كيف دخلت دول عربية قائمة أكبر 10 دول أفريقية في سعة الطاقة الكهرومائية؟
سبوتنيك عربي
شهدت 10 دول أفريقية في سعة الطاقة الكهرومائية خلال 2025 نجاح العديد من دول القارة في تحقيق إضافات ملحوظة، من بينهم دولتين عربيتين. 29.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-29T07:15+0000
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مع تزايد الطلب على الكهرباء وازدياد اعتماد أنظمة الطاقة على مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة، باتت الطاقة الكهرومائية محورًا أساسيًا في استراتيجيات أمن الطاقة عالميًا. نجحت أفريقيا في إضافة نحو 4.3 غيغاواط إلى سعة الطاقة الكهرومائية خلال عام 2025، ليصل إجمالي القدرة التراكمية إلى 52 غيغاواط، شاملة التخزين بالضخ. وبلغت كمية الكهرباء المولَّدة من الطاقة الكهرومائية في أفريقيا نحو 179 تيراواط/ساعة خلال العام الماضي.وبحسب مجلة "وحدة أبحاث الطاقة" يأتي هذا النمو في وقت تحتضن فيه القارة السمراء أكبر حصة من إمكانات الطاقة الكهرومائية غير المستغلة عالميًا، ورغم ذلك ما تزال تسجل أدنى مستويات الوصول إلى الكهرباء واستهلاك الطاقة للفرد.قائمة أكبر 10 دول أفريقية في سعة الطاقة الكهرومائيةنجحت إثيوبيا في إضافة 3.95 غيغاواط إلى قدراتها خلال عام واحد، ليرتفع إجمالي سعتها التراكمية إلى 9.974 غيغاواط، بحسب التقرير الصادر عن الرابطة الدولية للطاقة الكهرومائية.ومن المتوقع أن تقفز السعة الكهرومائية في أنغولا خلال السنوات المقبلة مع تشغيل محطة كاكولو كاباكا (Caculo Cabaça) البالغ قدرتها 2.17 غيغاواط بحلول منتصف عام 2027، لتكون أكبر مصدر منفرد للكهرباء في البلاد.مصر والمغرب ضمن كبار القارةشهدت سعة الطاقة الكهرومائية في مصر استقرارًا خلال العام الماضي عند 2.83 غيغاواط، لتحافظ على مركزها السابع على مستوى القارة.وفي المقابل، حل المغرب في المركز التاسع بالقائمة خلال 2025 بسعة بلغت 2.58 غيغاواط، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.الصين تقود التنمية العالميةحافظت الصين على مكانتها كأكبر سوق للطاقة الكهرومائية في العالم عام 2025، حيث استحوذت على أكثر من 40% من الإضافات العالمية في القدرة الإنتاجية. وتملك البلاد مشاريع طاقة كهرومائية قيد الإنشاء بقدرة تزيد عن 300 غيغاواط، بما في ذلك 218 غيغاواط من التخزين بالضخ، وذلك في إطار تسريعها لدمج الطاقة الكهرومائية والريحية والشمسية وتعزيز مرونة الشبكة الكهربائية.إنتاج النفط في ليبيا يقفز لأعلى مستوياته منذ 2013... كيف حدث ذلك وما هو دور القطاع المحلي؟من دومة الجندل إلى جبل الزيت... أبرز مشروعات طاقة الرياح العربية
https://sarabic.ae/20260628/كيف-قادت-مصر-والمغرب-قطاع-إنتاج-الهيدروجين-النظيف-في-أفريقيا؟-1114783930.html
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اقتصاد, مصر, أخبار المغرب اليوم, أفريقيا
اقتصاد, مصر, أخبار المغرب اليوم, أفريقيا
حضور مصري وتقدم مغربي... كيف دخلت دول عربية قائمة أكبر 10 دول أفريقية في سعة الطاقة الكهرومائية؟
شهدت 10 دول أفريقية في سعة الطاقة الكهرومائية خلال 2025 نجاح العديد من دول القارة في تحقيق إضافات ملحوظة، من بينهم دولتين عربيتين.
مع تزايد الطلب على الكهرباء وازدياد اعتماد أنظمة الطاقة على مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة، باتت الطاقة الكهرومائية محورًا أساسيًا في استراتيجيات أمن الطاقة عالميًا.
نجحت أفريقيا في إضافة نحو 4.3 غيغاواط إلى سعة الطاقة الكهرومائية خلال عام 2025، ليصل إجمالي القدرة التراكمية إلى 52 غيغاواط، شاملة التخزين بالضخ. وبلغت كمية الكهرباء المولَّدة من الطاقة الكهرومائية في أفريقيا نحو 179 تيراواط/ساعة خلال العام الماضي.
وبحسب مجلة "وحدة أبحاث الطاقة" يأتي هذا النمو في وقت تحتضن فيه القارة السمراء أكبر حصة من إمكانات الطاقة الكهرومائية غير المستغلة عالميًا، ورغم ذلك ما تزال تسجل أدنى مستويات الوصول إلى الكهرباء واستهلاك الطاقة للفرد.
قائمة أكبر 10 دول أفريقية في سعة الطاقة الكهرومائية
جنوب أفريقيا: 3.61 غيغاواط
الكونغو الديمقراطية: 3.22 غيغاواط
نجحت إثيوبيا في إضافة 3.95 غيغاواط إلى قدراتها خلال عام واحد، ليرتفع إجمالي سعتها التراكمية إلى 9.974 غيغاواط، بحسب التقرير الصادر عن الرابطة الدولية للطاقة الكهرومائية.
استقرت القدرة المركبة في أنغولا خلال العام الماضي عند 3.89 غيغاواط دون تغيير عن عام 2024، لتأتي في المركز الثاني بقائمة أكبر 10 دول أفريقية في سعة الطاقة الكهرومائية.
ومن المتوقع أن تقفز السعة الكهرومائية في أنغولا خلال السنوات المقبلة مع تشغيل محطة كاكولو كاباكا (Caculo Cabaça) البالغ قدرتها 2.17 غيغاواط بحلول منتصف عام 2027، لتكون أكبر مصدر منفرد للكهرباء في البلاد.
مصر والمغرب ضمن كبار القارة
شهدت سعة الطاقة الكهرومائية في مصر استقرارًا خلال العام الماضي عند 2.83 غيغاواط، لتحافظ على مركزها السابع على مستوى القارة.
وفي المقابل، حل المغرب في المركز التاسع بالقائمة خلال 2025 بسعة بلغت 2.58 غيغاواط، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
الصين تقود التنمية العالمية
حافظت الصين على مكانتها كأكبر سوق للطاقة الكهرومائية في العالم عام 2025، حيث استحوذت على أكثر من 40% من الإضافات العالمية في القدرة الإنتاجية. وتملك البلاد مشاريع طاقة كهرومائية قيد الإنشاء بقدرة تزيد عن 300 غيغاواط، بما في ذلك 218 غيغاواط من التخزين بالضخ، وذلك في إطار تسريعها لدمج الطاقة الكهرومائية والريحية والشمسية وتعزيز مرونة الشبكة الكهربائية.