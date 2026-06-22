https://sarabic.ae/20260622/إنتاج-النفط-في-ليبيا-يقفز-لأعلى-مستوياته-منذ-2013-كيف-حدث-ذلك-وما-هو-دور-القطاع-المحلي؟-1114582942.html

إنتاج النفط في ليبيا يقفز لأعلى مستوياته منذ 2013... كيف حدث ذلك وما هو دور القطاع المحلي؟

إنتاج النفط في ليبيا يقفز لأعلى مستوياته منذ 2013... كيف حدث ذلك وما هو دور القطاع المحلي؟

سبوتنيك عربي

سجل إنتاج النفط في ليبيا أعلى مستوياته منذ عام 2013، في تطور يعكس تحسن أداء قطاع الطاقة وعودة عدد من الحقول والمنشآت النفطية إلى العمل بكفاءة أكبر، وسط جهود... 22.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-22T07:00+0000

2026-06-22T07:00+0000

2026-06-22T07:00+0000

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وبحسب بيانات حديثة، تجاوز إنتاج النفط الليبي 1.4 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى يُسجل منذ أكثر من عقد، بعد سنوات من التقلبات الناجمة عن الاضطرابات الأمنية والإغلاقات المتكررة للحقول والموانئ النفطية، حسبما ذكرته منصة "الطاقة".ويعزو مختصون هذا الارتفاع إلى نجاح المؤسسة الوطنية للنفط في تنفيذ خطط لزيادة الإنتاج، إلى جانب عمليات صيانة وتطوير للبنية التحتية النفطية، وإعادة تشغيل عدد من الآبار والحقول التي كانت تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية.وتسعى ليبيا إلى رفع إنتاجها خلال السنوات المقبلة إلى مستويات أعلى، مستفيدة من الاحتياطيات الضخمة التي تمتلكها، والتي تُعد الأكبر في أفريقيا.ويؤكد خبراء أن استمرار الاستقرار الأمني وتوفير الاستثمارات اللازمة سيبقيان عاملين حاسمين للحفاظ على هذا الزخم الإنتاجي.ويرى مراقبون أن ارتفاع الإنتاج يمنح الاقتصاد الليبي فرصة لتعزيز الإيرادات العامة وتحسين الإنفاق على مشاريع التنمية والبنية التحتية، في وقت تتزايد فيه أهمية النفط الليبي بالنسبة للأسواق العالمية الساعية إلى تنويع مصادر الإمدادات وضمان استقرارها.دولة عربية تدخل قائمة الدول الأقل في أسعار الفائدة عالميا

https://sarabic.ae/20260620/نفط-العراق-يجد-طريقا-جديدا-كيف-تحولت-سوريا-لبوابة-نفطية-بعد-أزمة-مضيق-هرمز-1114532074.html

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