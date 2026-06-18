دولة عربية تدخل قائمة الدول الأقل في أسعار الفائدة عالميا

عربي
لافروف: روسيا ستشن هجمات مكثفة على منشآت القوات الأوكرانية ردا على هجمات كييف
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الرئيس الفلسطيني يطرح خارطة طريق انتخابية بعد عقدين من الجمود
08:31 GMT
29 د
من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
09:30 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
12:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:32 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
16:20 GMT
40 د
بلا قيود
خبراء يوضحون أهمية قمة "روسيا – آسيان" في قازان
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
ترقب فلسطيني حول تأثير الاتفاق الأمريكي الإيراني على القضية الفلسطينية
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
شرائح تقرأ الأفكار.. هل تسبق الصين العالم إلى عصر الدماغ الرقمي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
الحدث من سبوتنيك
مونديال 2026... اللعبة الرياضية تضطهد إيران، فهل باتت الرياضة ساحة لتصفية الحساب؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
عدد إصابات " إيبولا "يرتفع إلى 710 في الكونغو... المواقع الإلكترونية المزيفة القائمة على الذكاء الاصطناعي، كيف يمكن مواجهتها؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
أوروبا وأمريكا: هل تظل القارة العجوز أسيرة البيت الأبيض؟ خبير يجيب
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
الحدث من سبوتنيك
قطاع غزة...حصار طبي ومنظومة صحية تصارع للبقاء وانقاذ الأرواح، هل يبقى المجتمع صامتاً؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
أفريقيا تصنع مجدا جديدا في المونديال بعد تألق المغرب وكوت ديفوار ومصر والرأس الأخضر
12:03 GMT
29 د
من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: لا يمكن اعتبار الاتفاق بين واشنطن وطهران شاملا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يعيد ملف سد النهضة إلى الواجهة... هل تنجح واشنطن في كسر الجمود؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الطفولة ليست للبيع: مواجهة تشغيل الأطفال بالمغرب
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260618/دولة-عربية-تدخل-قائمة-الدول-الأقل-في-أسعار-الفائدة-عالميا-1114473676.html
دولة عربية تدخل قائمة الدول الأقل في أسعار الفائدة عالميا
دولة عربية تدخل قائمة الدول الأقل في أسعار الفائدة عالميا
سبوتنيك عربي
في وقت ترفع فيه معظم البنوك المركزية حول العالم أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، تبرز 11 دولة اختارت الإبقاء على مستويات فائدة منخفضة للغاية، من بينها المغرب،... 18.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-18T12:58+0000
2026-06-18T12:58+0000
أخبار المغرب اليوم
أسعار الفائدة
العالم
العالم العربي
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104586/40/1045864068_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_db1e6b2936b75bb1ecf8b98d5dfda624.jpg
وتتصدر سويسرا قائمة الدول ذات أدنى أسعار للفائدة، بعدما خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة إلى الصفر، في يونيو/ حزيران 2025، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطًا انكماشية، بعدما تراجعت أسعار نفقات المستهلكين بنسبة 0.1% خلال مايو/ أيار من العام ذاته.وفي جزر فيجي، لا يزال سعر الفائدة مستقرًا عند 0.25%، منذ مارس/ آذار 2020، رغم دعوات صندوق النقد الدولي إلى رفعه إلى ما بين 3 و4%، إلا أن السلطات النقدية ترفض هذه التوصيات خشية انعكاساتها على الأُسر، خاصة أن ارتفاع الفائدة قد يؤدي إلى مضاعفة أقساط الرهن العقاري لبعض المقترضين.وفي تايلاند، خفّض البنك المركزي الفائدة إلى 1%، في فبراير/ شباط الماضي، بينما كان أدنى مستوى تاريخي قد بلغ 0.5%، خلال مايو 2020.وشهدت السويد ثلاث تخفيضات متتالية خلال العام الحالي، لتصل الفائدة إلى 1.75%، في حين رفعت الدنمارك سعر الفائدة لأول مرة منذ ثلاث سنوات إلى 1.85%، متأثرة بقرارات البنك المركزي الأوروبي.من جانبها، ترى كندا أنه لا توجد مبررات حاليًا لرفع سعر الفائدة البالغ 2.25%، رغم أن بنك كندا سبق أن فاجأ الأسواق عام 2022، برفع سريع للفائدة بعد فترة طويلة من التخفيضات التي فرضتها جائحة "كورونا".وتعكس هذه السياسات النقدية المتباينة اختلاف التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول، بين مكافحة التضخم في بعض المناطق، والتعامل مع مخاطر الانكماش أو دعم النمو الاقتصادي في مناطق أخرى، ما يجعل أسعار الفائدة أداة حاسمة في رسم ملامح الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة.
https://sarabic.ae/20260531/من-مصر-إلى-المغرب-من-يملك-أكبر-محطات-طاقة-الرياح-في-أفريقيا-1113906530.html
https://sarabic.ae/20260609/خبير-اقتصادي-الهيدروجين-الأخضر-مشروع-سيادة-وإعادة-تموقع-جيو-اقتصادي-للمغرب--1114208095.html
https://sarabic.ae/20260611/المغرب-في-الصدارة-تعرف-على-أسعار-تذاكر-مباريات-المنتخبات-العربية-في-كأس-العالم-1114251883.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104586/40/1045864068_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_f5e0b2c3b80abc4da746c04584cab0d8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار المغرب اليوم, أسعار الفائدة, العالم, العالم العربي, اقتصاد
أخبار المغرب اليوم, أسعار الفائدة, العالم, العالم العربي, اقتصاد

دولة عربية تدخل قائمة الدول الأقل في أسعار الفائدة عالميا

12:58 GMT 18.06.2026
CC BY-SA 3.0 / Pline / Rabatالرباط، المغرب
الرباط، المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2026
CC BY-SA 3.0 / Pline / Rabat
تابعنا عبر
في وقت ترفع فيه معظم البنوك المركزية حول العالم أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، تبرز 11 دولة اختارت الإبقاء على مستويات فائدة منخفضة للغاية، من بينها المغرب، الذي يمثل الدولة العربية الوحيدة في هذه القائمة. وتتنوع دوافع هذه السياسات بين دعم النمو الاقتصادي ومواجهة مخاطر الانكماش، فيما وصلت الفائدة في بعض الدول إلى الصفر أو اقتربت منه.
وتتصدر سويسرا قائمة الدول ذات أدنى أسعار للفائدة، بعدما خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة إلى الصفر، في يونيو/ حزيران 2025، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطًا انكماشية، بعدما تراجعت أسعار نفقات المستهلكين بنسبة 0.1% خلال مايو/ أيار من العام ذاته.

وتعدّ هذه الخطوة امتدادًا لسياسة نقدية غير تقليدية انتهجتها برن سابقًا، إذ سجلت الفائدة مستويات سلبية بلغت -0.75% بين عامي 2015 و2022.

محطة رياح - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2026
من مصر إلى المغرب... من يملك أكبر محطات طاقة الرياح في أفريقيا؟
31 مايو, 06:51 GMT
وفي جزر فيجي، لا يزال سعر الفائدة مستقرًا عند 0.25%، منذ مارس/ آذار 2020، رغم دعوات صندوق النقد الدولي إلى رفعه إلى ما بين 3 و4%، إلا أن السلطات النقدية ترفض هذه التوصيات خشية انعكاساتها على الأُسر، خاصة أن ارتفاع الفائدة قد يؤدي إلى مضاعفة أقساط الرهن العقاري لبعض المقترضين.

أما اليابان، فقد أنهت حقبة طويلة من أسعار الفائدة السلبية، إذ رفع بنك اليابان في 16 يونيو الجاري، سعر الفائدة إلى 1%، ليسجل أعلى مستوى له منذ عام 1995، بعد أن بقي عند -0.1%، منذ عام 2016 قبل العودة إلى الصفر عام 2024.

وفي تايلاند، خفّض البنك المركزي الفائدة إلى 1%، في فبراير/ شباط الماضي، بينما كان أدنى مستوى تاريخي قد بلغ 0.5%، خلال مايو 2020.
الهيدروجين الأخضر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
خبير اقتصادي: الهيدروجين الأخضر "مشروع سيادة" وإعادة تموقع جيو-اقتصادي للمغرب
9 يونيو, 18:37 GMT
وشهدت السويد ثلاث تخفيضات متتالية خلال العام الحالي، لتصل الفائدة إلى 1.75%، في حين رفعت الدنمارك سعر الفائدة لأول مرة منذ ثلاث سنوات إلى 1.85%، متأثرة بقرارات البنك المركزي الأوروبي.

وفي منطقة الكاريبي، حافظت باربادوس على سعر الفائدة عند 2%، منذ أبريل/ نيسان 2020، بينما يتوقع اقتصاديون أن يبقي البنك المركزي التايواني الفائدة عند المستوى ذاته، رغم النمو القوي الذي يشهده اقتصاد الجزيرة بدعم من طفرة الذكاء الاصطناعي، وارتفاع معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها، منذ مارس/ آذار 2025.

من جانبها، ترى كندا أنه لا توجد مبررات حاليًا لرفع سعر الفائدة البالغ 2.25%، رغم أن بنك كندا سبق أن فاجأ الأسواق عام 2022، برفع سريع للفائدة بعد فترة طويلة من التخفيضات التي فرضتها جائحة "كورونا".
المغرب الأعلى.. متوسط أسعار تذاكر المنتخبات العربية في كأس العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2026
وسائط متعددة
المغرب في الصدارة... تعرف على أسعار تذاكر مباريات المنتخبات العربية في كأس العالم
11 يونيو, 09:27 GMT

كما تحافظ نيوزيلندا، التي كانت أول دولة في العالم تعتمد سياسة استهداف التضخم عام 1989، على سعر فائدة يبلغ 2.25%، وهو المستوى ذاته المعتمد في المغرب، حيث يربط البنك المركزي توجهاته النقدية بأداء القطاع الزراعي والظروف المناخية، التي تؤثر بشكل مباشر في الاقتصاد الوطني.

وتعكس هذه السياسات النقدية المتباينة اختلاف التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول، بين مكافحة التضخم في بعض المناطق، والتعامل مع مخاطر الانكماش أو دعم النمو الاقتصادي في مناطق أخرى، ما يجعل أسعار الفائدة أداة حاسمة في رسم ملامح الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала