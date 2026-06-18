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دولة عربية تدخل قائمة الدول الأقل في أسعار الفائدة عالميا

دولة عربية تدخل قائمة الدول الأقل في أسعار الفائدة عالميا

سبوتنيك عربي

في وقت ترفع فيه معظم البنوك المركزية حول العالم أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، تبرز 11 دولة اختارت الإبقاء على مستويات فائدة منخفضة للغاية، من بينها المغرب،... 18.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-18T12:58+0000

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وتتصدر سويسرا قائمة الدول ذات أدنى أسعار للفائدة، بعدما خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة إلى الصفر، في يونيو/ حزيران 2025، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطًا انكماشية، بعدما تراجعت أسعار نفقات المستهلكين بنسبة 0.1% خلال مايو/ أيار من العام ذاته.وفي جزر فيجي، لا يزال سعر الفائدة مستقرًا عند 0.25%، منذ مارس/ آذار 2020، رغم دعوات صندوق النقد الدولي إلى رفعه إلى ما بين 3 و4%، إلا أن السلطات النقدية ترفض هذه التوصيات خشية انعكاساتها على الأُسر، خاصة أن ارتفاع الفائدة قد يؤدي إلى مضاعفة أقساط الرهن العقاري لبعض المقترضين.وفي تايلاند، خفّض البنك المركزي الفائدة إلى 1%، في فبراير/ شباط الماضي، بينما كان أدنى مستوى تاريخي قد بلغ 0.5%، خلال مايو 2020.وشهدت السويد ثلاث تخفيضات متتالية خلال العام الحالي، لتصل الفائدة إلى 1.75%، في حين رفعت الدنمارك سعر الفائدة لأول مرة منذ ثلاث سنوات إلى 1.85%، متأثرة بقرارات البنك المركزي الأوروبي.من جانبها، ترى كندا أنه لا توجد مبررات حاليًا لرفع سعر الفائدة البالغ 2.25%، رغم أن بنك كندا سبق أن فاجأ الأسواق عام 2022، برفع سريع للفائدة بعد فترة طويلة من التخفيضات التي فرضتها جائحة "كورونا".وتعكس هذه السياسات النقدية المتباينة اختلاف التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول، بين مكافحة التضخم في بعض المناطق، والتعامل مع مخاطر الانكماش أو دعم النمو الاقتصادي في مناطق أخرى، ما يجعل أسعار الفائدة أداة حاسمة في رسم ملامح الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة.

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أخبار المغرب اليوم, أسعار الفائدة, العالم, العالم العربي, اقتصاد