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دولة عربية تدخل قائمة الدول الأقل في أسعار الفائدة عالميا
دولة عربية تدخل قائمة الدول الأقل في أسعار الفائدة عالميا
سبوتنيك عربي
في وقت ترفع فيه معظم البنوك المركزية حول العالم أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، تبرز 11 دولة اختارت الإبقاء على مستويات فائدة منخفضة للغاية، من بينها المغرب،... 18.06.2026, سبوتنيك عربي
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وتتصدر سويسرا قائمة الدول ذات أدنى أسعار للفائدة، بعدما خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة إلى الصفر، في يونيو/ حزيران 2025، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطًا انكماشية، بعدما تراجعت أسعار نفقات المستهلكين بنسبة 0.1% خلال مايو/ أيار من العام ذاته.وفي جزر فيجي، لا يزال سعر الفائدة مستقرًا عند 0.25%، منذ مارس/ آذار 2020، رغم دعوات صندوق النقد الدولي إلى رفعه إلى ما بين 3 و4%، إلا أن السلطات النقدية ترفض هذه التوصيات خشية انعكاساتها على الأُسر، خاصة أن ارتفاع الفائدة قد يؤدي إلى مضاعفة أقساط الرهن العقاري لبعض المقترضين.وفي تايلاند، خفّض البنك المركزي الفائدة إلى 1%، في فبراير/ شباط الماضي، بينما كان أدنى مستوى تاريخي قد بلغ 0.5%، خلال مايو 2020.وشهدت السويد ثلاث تخفيضات متتالية خلال العام الحالي، لتصل الفائدة إلى 1.75%، في حين رفعت الدنمارك سعر الفائدة لأول مرة منذ ثلاث سنوات إلى 1.85%، متأثرة بقرارات البنك المركزي الأوروبي.من جانبها، ترى كندا أنه لا توجد مبررات حاليًا لرفع سعر الفائدة البالغ 2.25%، رغم أن بنك كندا سبق أن فاجأ الأسواق عام 2022، برفع سريع للفائدة بعد فترة طويلة من التخفيضات التي فرضتها جائحة "كورونا".وتعكس هذه السياسات النقدية المتباينة اختلاف التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول، بين مكافحة التضخم في بعض المناطق، والتعامل مع مخاطر الانكماش أو دعم النمو الاقتصادي في مناطق أخرى، ما يجعل أسعار الفائدة أداة حاسمة في رسم ملامح الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة.
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أخبار المغرب اليوم, أسعار الفائدة, العالم, العالم العربي, اقتصاد
أخبار المغرب اليوم, أسعار الفائدة, العالم, العالم العربي, اقتصاد
دولة عربية تدخل قائمة الدول الأقل في أسعار الفائدة عالميا
في وقت ترفع فيه معظم البنوك المركزية حول العالم أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، تبرز 11 دولة اختارت الإبقاء على مستويات فائدة منخفضة للغاية، من بينها المغرب، الذي يمثل الدولة العربية الوحيدة في هذه القائمة. وتتنوع دوافع هذه السياسات بين دعم النمو الاقتصادي ومواجهة مخاطر الانكماش، فيما وصلت الفائدة في بعض الدول إلى الصفر أو اقتربت منه.
وتتصدر سويسرا قائمة الدول ذات أدنى أسعار للفائدة، بعدما خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة إلى الصفر، في يونيو/ حزيران 2025، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطًا انكماشية، بعدما تراجعت أسعار نفقات المستهلكين بنسبة 0.1% خلال مايو/ أيار من العام ذاته.
وتعدّ هذه الخطوة امتدادًا لسياسة نقدية غير تقليدية انتهجتها برن سابقًا، إذ سجلت الفائدة مستويات سلبية بلغت -0.75% بين عامي 2015 و2022.
وفي جزر فيجي، لا يزال سعر الفائدة مستقرًا عند 0.25%، منذ مارس/ آذار 2020، رغم دعوات صندوق النقد الدولي إلى رفعه إلى ما بين 3 و4%، إلا أن السلطات النقدية ترفض هذه التوصيات خشية انعكاساتها على الأُسر، خاصة أن ارتفاع الفائدة قد يؤدي إلى مضاعفة أقساط الرهن العقاري لبعض المقترضين.
أما اليابان، فقد أنهت حقبة طويلة من أسعار الفائدة السلبية، إذ رفع بنك اليابان في 16 يونيو الجاري، سعر الفائدة إلى 1%، ليسجل أعلى مستوى له منذ عام 1995، بعد أن بقي عند -0.1%، منذ عام 2016 قبل العودة إلى الصفر عام 2024.
وفي تايلاند، خفّض البنك المركزي الفائدة إلى 1%، في فبراير/ شباط الماضي، بينما كان أدنى مستوى تاريخي قد بلغ 0.5%، خلال مايو 2020.
وشهدت السويد ثلاث تخفيضات متتالية خلال العام الحالي، لتصل الفائدة إلى 1.75%، في حين رفعت الدنمارك سعر الفائدة لأول مرة منذ ثلاث سنوات إلى 1.85%، متأثرة بقرارات البنك المركزي الأوروبي.
وفي منطقة الكاريبي، حافظت باربادوس على سعر الفائدة عند 2%، منذ أبريل/ نيسان 2020، بينما يتوقع اقتصاديون أن يبقي البنك المركزي التايواني الفائدة عند المستوى ذاته، رغم النمو القوي الذي يشهده اقتصاد الجزيرة بدعم من طفرة الذكاء الاصطناعي، وارتفاع معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها، منذ مارس/ آذار 2025.
من جانبها، ترى كندا أنه لا توجد مبررات حاليًا لرفع سعر الفائدة البالغ 2.25%، رغم أن بنك كندا سبق أن فاجأ الأسواق عام 2022، برفع سريع للفائدة بعد فترة طويلة من التخفيضات التي فرضتها جائحة "كورونا".
كما تحافظ نيوزيلندا، التي كانت أول دولة في العالم تعتمد سياسة استهداف التضخم عام 1989، على سعر فائدة يبلغ 2.25%، وهو المستوى ذاته المعتمد في المغرب، حيث يربط البنك المركزي توجهاته النقدية بأداء القطاع الزراعي والظروف المناخية، التي تؤثر بشكل مباشر في الاقتصاد الوطني.
وتعكس هذه السياسات النقدية المتباينة اختلاف التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول، بين مكافحة التضخم في بعض المناطق، والتعامل مع مخاطر الانكماش أو دعم النمو الاقتصادي في مناطق أخرى، ما يجعل أسعار الفائدة أداة حاسمة في رسم ملامح الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة.