https://sarabic.ae/20260611/المغرب-في-الصدارة-تعرف-على-أسعار-تذاكر-مباريات-المنتخبات-العربية-في-كأس-العالم-1114251883.html
المغرب في الصدارة... تعرف على أسعار تذاكر مباريات المنتخبات العربية في كأس العالم
المغرب في الصدارة... تعرف على أسعار تذاكر مباريات المنتخبات العربية في كأس العالم
سبوتنيك عربي
كشفت بيانات سوق إعادة بيع تذاكر كأس العالم 2026 عن قائمة المنتخبات العربية من حيث متوسط أسعار التذاكر في دور المجموعات. 11.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-11T09:27+0000
2026-06-11T09:27+0000
2026-06-11T09:27+0000
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واحتل المنتخب المغربي المركز الأول عربيًا، مستفيدًا من الشعبية الكبيرة التي اكتسبها "أسود الأطلس" بعد إنجازهم التاريخي في مونديال 2022.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, أخبار المغرب اليوم, رياضة, инфографика
انفوجرافيك, أخبار المغرب اليوم, رياضة, инфографика
المغرب في الصدارة... تعرف على أسعار تذاكر مباريات المنتخبات العربية في كأس العالم
كشفت بيانات سوق إعادة بيع تذاكر كأس العالم 2026 عن قائمة المنتخبات العربية من حيث متوسط أسعار التذاكر في دور المجموعات.
واحتل المنتخب المغربي المركز الأول عربيًا، مستفيدًا من الشعبية الكبيرة التي اكتسبها "أسود الأطلس" بعد إنجازهم التاريخي في مونديال 2022.