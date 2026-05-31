من مصر إلى المغرب... من يملك أكبر محطات طاقة الرياح في أفريقيا؟
تواصل الدول الأفريقية توسيع استثماراتها في طاقة الرياح، مدفوعة بمشروعات ضخمة قادتها دول عربية، وعلى رأسها مصر والمغرب، ما أسهم في رفع القدرة المركّبة للقارة... 31.05.2026, سبوتنيك عربي
06:51 GMT 31.05.2026 (تم التحديث: 06:52 GMT 31.05.2026)
تواصل الدول الأفريقية توسيع استثماراتها في طاقة الرياح، مدفوعة بمشروعات ضخمة قادتها دول عربية، وعلى رأسها مصر والمغرب، ما أسهم في رفع القدرة المركّبة للقارة إلى 11.49 غيغاواط بنهاية عام 2025، مقارنة بـ9.58 غيغاواط في العام السابق، بنمو بلغ نحو 19.6%.
ووفقًا لبيانات حديثة، هيمنت مصر على المراكز الأربعة الأولى في قائمة أكبر محطات طاقة الرياح العاملة في أفريقيا، عبر محطة رياح البحر الأحمر بقدرة 650 ميغاواط، تليها محطة "جبل الزيت" بقدرة 580 ميغاواط، ثم "الزعفرانة" بقدرة 546 ميغاواط، و"أمونت" في رأس غارب بقدرة 502 ميغاواط.
وجاء المغرب في المركز الخامس بمحطة "أفتيسات" لطاقة الرياح، التي تبلغ قدرتها التشغيلية الحالية 500 ميغاواط، مع استكمال توسعات إضافية، كما حجز ثلاثة مراكز أخرى ضمن قائمة العشرة الكبار عبر محطات "طرفاية" و"بوجدور" و"جبل الحديد".
ووفقًا لمنصة "الطاقة" المتخصصة، شملت القائمة أيضًا محطة "بحيرة توركانا" في كينيا بقدرة 310 ميغاواط، ومحطة "لوريسفونتين" في جنوب أفريقيا بقدرة 278 ميغاواط، فيما عززت المشروعات العربية موقعها الريادي في قطاع طاقة الرياح بالقارة.
وبحسب التصنيف، تصدرت محطة رياح البحر الأحمر في مصر، قائمة أكبر محطات طاقة الرياح في أفريقيا، فيما رسّخت مصر والمغرب مكانتهما كأبرز اللاعبين في سوق الطاقة المتجددة الأفريقية، وسط توجه متزايد للاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة خلال السنوات المقبلة.