من مصر إلى المغرب... من يملك أكبر محطات طاقة الرياح في أفريقيا؟

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
16:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
16:47 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الوضع بمنطقة العملية العسكرية يثبت أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته.. إيران: لا يوجد اتفاق نهائي مع واشنطن
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير اتفاق غزة بعد خطط نتنياهو توسيع السيطرة العسكرية بالقطاع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:03 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
11:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
11:44 GMT
16 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:33 GMT
6 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير اتفاق غزة بعد خطط نتنياهو توسيع السيطرة العسكرية بالقطاع؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:43 GMT
16 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
من مصر إلى المغرب... من يملك أكبر محطات طاقة الرياح في أفريقيا؟
سبوتنيك عربي
تواصل الدول الأفريقية توسيع استثماراتها في طاقة الرياح، مدفوعة بمشروعات ضخمة قادتها دول عربية، وعلى رأسها مصر والمغرب، ما أسهم في رفع القدرة المركّبة للقارة... 31.05.2026, سبوتنيك عربي
ووفقًا لبيانات حديثة، هيمنت مصر على المراكز الأربعة الأولى في قائمة أكبر محطات طاقة الرياح العاملة في أفريقيا، عبر محطة رياح البحر الأحمر بقدرة 650 ميغاواط، تليها محطة "جبل الزيت" بقدرة 580 ميغاواط، ثم "الزعفرانة" بقدرة 546 ميغاواط، و"أمونت" في رأس غارب بقدرة 502 ميغاواط. وجاء المغرب في المركز الخامس بمحطة "أفتيسات" لطاقة الرياح، التي تبلغ قدرتها التشغيلية الحالية 500 ميغاواط، مع استكمال توسعات إضافية، كما حجز ثلاثة مراكز أخرى ضمن قائمة العشرة الكبار عبر محطات "طرفاية" و"بوجدور" و"جبل الحديد". وبحسب التصنيف، تصدرت محطة رياح البحر الأحمر في مصر، قائمة أكبر محطات طاقة الرياح في أفريقيا، فيما رسّخت مصر والمغرب مكانتهما كأبرز اللاعبين في سوق الطاقة المتجددة الأفريقية، وسط توجه متزايد للاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة خلال السنوات المقبلة.
تواصل الدول الأفريقية توسيع استثماراتها في طاقة الرياح، مدفوعة بمشروعات ضخمة قادتها دول عربية، وعلى رأسها مصر والمغرب، ما أسهم في رفع القدرة المركّبة للقارة إلى 11.49 غيغاواط بنهاية عام 2025، مقارنة بـ9.58 غيغاواط في العام السابق، بنمو بلغ نحو 19.6%.
ووفقًا لبيانات حديثة، هيمنت مصر على المراكز الأربعة الأولى في قائمة أكبر محطات طاقة الرياح العاملة في أفريقيا، عبر محطة رياح البحر الأحمر بقدرة 650 ميغاواط، تليها محطة "جبل الزيت" بقدرة 580 ميغاواط، ثم "الزعفرانة" بقدرة 546 ميغاواط، و"أمونت" في رأس غارب بقدرة 502 ميغاواط.
وجاء المغرب في المركز الخامس بمحطة "أفتيسات" لطاقة الرياح، التي تبلغ قدرتها التشغيلية الحالية 500 ميغاواط، مع استكمال توسعات إضافية، كما حجز ثلاثة مراكز أخرى ضمن قائمة العشرة الكبار عبر محطات "طرفاية" و"بوجدور" و"جبل الحديد".
إعلام: المغرب يفاوض شركات إماراتية لتدشين محطات رياح في الصحراء الغربية
ووفقًا لمنصة "الطاقة" المتخصصة، شملت القائمة أيضًا محطة "بحيرة توركانا" في كينيا بقدرة 310 ميغاواط، ومحطة "لوريسفونتين" في جنوب أفريقيا بقدرة 278 ميغاواط، فيما عززت المشروعات العربية موقعها الريادي في قطاع طاقة الرياح بالقارة.

وبحسب التصنيف، تصدرت محطة رياح البحر الأحمر في مصر، قائمة أكبر محطات طاقة الرياح في أفريقيا، فيما رسّخت مصر والمغرب مكانتهما كأبرز اللاعبين في سوق الطاقة المتجددة الأفريقية، وسط توجه متزايد للاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة خلال السنوات المقبلة.
