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من دومة الجندل إلى جبل الزيت... أبرز مشروعات طاقة الرياح العربية
من دومة الجندل إلى جبل الزيت... أبرز مشروعات طاقة الرياح العربية
سبوتنيك عربي
واصلت طاقة الرياح في الدول العربية تسجيل معدلات نمو متسارعة خلال عام 2025، مدفوعة بالتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وخطط تنويع مصادر الكهرباء، فيما عززت مصر... 19.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-19T09:38+0000
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وتصدرت مصر قائمة الدول العربية من حيث القدرة المركبة لطاقة الرياح، بعدما ارتفعت سعتها الإجمالية إلى 3.028 غيغاواط بنهاية 2025، مقارنة بـ2.199 غيغاواط في العام السابق، بنمو بلغ 37.7%، وفقا لبيانات القطاع لدى منصة "الطاقة" المتخصصة.ويعكس هذا الأداء طفرة كبيرة في القطاع، إذ تضاعفت قدرات مصر بنحو أربعة أضعاف خلال العقد الأخير. وتضم البلاد عددًا من أكبر محطات الرياح في المنطقة، أبرزها جبل الزيت بقدرة 580 ميغاواط والزعفرانة بقدرة 540 ميغاواط، إلى جانب مشروعات رأس غارب وخليج السويس وغرب بكر. وحلّ المغرب في المرتبة الثانية عربيًا بقدرة مركبة بلغت 2.452 غيغاواط بنهاية العام، مقارنة بـ2.395 غيغاواط في 2024، مستفيدًا من التوسع المستمر في مشروعات الطاقة النظيفة. وتمثل طاقة الرياح أكثر من نصف إجمالي قدرات الطاقة المتجددة في المملكة، التي تستهدف رفع حصة المصادر المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء بحلول عام 2030. ومن أبرز المشروعات التي دخلت الخدمة محطات أفنتيسات 2 وبوجدور وجبل الحديد.واحتلت السعودية المرتبة الرابعة بقدرة مركبة بلغت 400 ميغاواط، تتمثل بالكامل في مشروع دومة الجندل، أول محطة رياح في المملكة. ورغم استقرار القدرة الحالية، تمضي الرياض في تنفيذ مشروعات كبرى تشمل الدوادمي وينبع والغاط ووعد الشمال، إلى جانب مشروع رياح نيوم بقدرة 1.37 غيغاواط المتوقع تشغيله خلال 2026، ضمن مستهدفات إنتاج 50% من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول 2030.وفي المرتبة الخامسة، جاءت تونس بقدرة مستقرة عند 245 ميغاواط، تلتها موريتانيا بـ137 ميغاواط، ثم الإمارات بـ110 ميغاواط، وجيبوتي بـ59 ميغاواط، وسلطنة عمان بـ50 ميغاواط.كما شملت القائمة العربية الجزائر بقدرة 10 ميغاواط، والكويت بـ12 ميغاواط، وسوريا والبحرين بقدرة 3 ميغاواط لكل منهما.وتعكس هذه المؤشرات تسارع التحول نحو الطاقة النظيفة في المنطقة العربية، مع تزايد الاستثمارات في مشروعات الرياح والطاقة المتجددة دعماً لأهداف التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.
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https://sarabic.ae/20260512/أهم-5-مشروعات-طاقة-رياح-في-الإمارات-ما-أبرز-مواقعها-وقدراتها؟-1113343561.html
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أخبار مصر الآن, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, اقتصاد, أخبار السعودية اليوم, أخبار الأردن
أخبار مصر الآن, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, اقتصاد, أخبار السعودية اليوم, أخبار الأردن

من دومة الجندل إلى جبل الزيت... أبرز مشروعات طاقة الرياح العربية

09:38 GMT 19.06.2026
© AP Photo / Ivan Valenciaطاقة الرياح
طاقة الرياح - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Ivan Valencia
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واصلت طاقة الرياح في الدول العربية تسجيل معدلات نمو متسارعة خلال عام 2025، مدفوعة بالتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وخطط تنويع مصادر الكهرباء، فيما عززت مصر والمغرب موقعهما في صدارة المشهد الإقليمي بفارق ملحوظ عن بقية الدول العربية.
وتصدرت مصر قائمة الدول العربية من حيث القدرة المركبة لطاقة الرياح، بعدما ارتفعت سعتها الإجمالية إلى 3.028 غيغاواط بنهاية 2025، مقارنة بـ2.199 غيغاواط في العام السابق، بنمو بلغ 37.7%، وفقا لبيانات القطاع لدى منصة "الطاقة" المتخصصة.
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من "الطفيلة" إلى "معان"... كيف أصبح الأردن ثالث أكبر دولة عربية في طاقة الرياح؟
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ويعكس هذا الأداء طفرة كبيرة في القطاع، إذ تضاعفت قدرات مصر بنحو أربعة أضعاف خلال العقد الأخير.
وتضم البلاد عددًا من أكبر محطات الرياح في المنطقة، أبرزها جبل الزيت بقدرة 580 ميغاواط والزعفرانة بقدرة 540 ميغاواط، إلى جانب مشروعات رأس غارب وخليج السويس وغرب بكر.

كما دخلت الخدمة خلال 2025، محطة جديدة في رأس غارب بقدرة 500 ميغاواط، مع خطط لرفعها إلى 650 ميغاواط، فضلاً عن تطوير مشروع ضخم بقدرة 1.1 غيغاواط في منطقتي خليج السويس وجبل الزيت.

وحلّ المغرب في المرتبة الثانية عربيًا بقدرة مركبة بلغت 2.452 غيغاواط بنهاية العام، مقارنة بـ2.395 غيغاواط في 2024، مستفيدًا من التوسع المستمر في مشروعات الطاقة النظيفة.
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12 مايو, 08:45 GMT
وتمثل طاقة الرياح أكثر من نصف إجمالي قدرات الطاقة المتجددة في المملكة، التي تستهدف رفع حصة المصادر المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء بحلول عام 2030. ومن أبرز المشروعات التي دخلت الخدمة محطات أفنتيسات 2 وبوجدور وجبل الحديد.

وجاء الأردن في المركز الثالث بقدرة مستقرة عند 631 ميغاواط، محافظًا على مستواه للعام الثالث على التوالي، فيما تواصل المملكة تنفيذ خططها لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50% من مزيج الكهرباء بحلول 2030.

واحتلت السعودية المرتبة الرابعة بقدرة مركبة بلغت 400 ميغاواط، تتمثل بالكامل في مشروع دومة الجندل، أول محطة رياح في المملكة. ورغم استقرار القدرة الحالية، تمضي الرياض في تنفيذ مشروعات كبرى تشمل الدوادمي وينبع والغاط ووعد الشمال، إلى جانب مشروع رياح نيوم بقدرة 1.37 غيغاواط المتوقع تشغيله خلال 2026، ضمن مستهدفات إنتاج 50% من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول 2030.
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وفي المرتبة الخامسة، جاءت تونس بقدرة مستقرة عند 245 ميغاواط، تلتها موريتانيا بـ137 ميغاواط، ثم الإمارات بـ110 ميغاواط، وجيبوتي بـ59 ميغاواط، وسلطنة عمان بـ50 ميغاواط.
كما شملت القائمة العربية الجزائر بقدرة 10 ميغاواط، والكويت بـ12 ميغاواط، وسوريا والبحرين بقدرة 3 ميغاواط لكل منهما.
وتعكس هذه المؤشرات تسارع التحول نحو الطاقة النظيفة في المنطقة العربية، مع تزايد الاستثمارات في مشروعات الرياح والطاقة المتجددة دعماً لأهداف التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.
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