أهم 5 مشروعات طاقة رياح في الإمارات... ما أبرز مواقعها وقدراتها؟
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز حضورها في قطاع الطاقة المتجددة عبر تطوير مشروعات رائدة لطاقة الرياح، في خطوة تدعم تنويع مصادر الكهرباء وتقليل... 12.05.2026, سبوتنيك عربي
أهم 5 مشروعات طاقة رياح في الإمارات... ما أبرز مواقعها وقدراتها؟

08:45 GMT 12.05.2026
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز حضورها في قطاع الطاقة المتجددة عبر تطوير مشروعات رائدة لطاقة الرياح، في خطوة تدعم تنويع مصادر الكهرباء وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وتكشف البيانات التي رصدتها منصة "الطاقة"، عن استقرار القدرة المركبة لطاقة الرياح في الدولة عند نحو 110 ميغاواط حتى نهاية عام 2025، مع خطط توسع مرتقبة تدفع بالقطاع إلى مستويات أعلى خلال السنوات المقبلة.
ويبرز مشروع السلع الجديد في أبوظبي بقدرة 140 ميغاواط بوصفه أحد أبرز المشروعات المستقبلية، إذ يُتوقع أن يوفر الكهرباء لنحو 36 ألف منزل سنويًا، إلى جانب خفض ما يقارب 190 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز أمن الطاقة وتنويع الإمدادات.
وتشمل مشروعات الرياح في الإمارات مواقع برية وبحرية موزعة بين أبوظبي والفجيرة، مع استمرار تطويرها وفق نموذج المنتج المستقل واتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل، ما يعزز الجدوى الاقتصادية ويشجع الاستثمارات في القطاع.
كما تؤكد هذه المشروعات نجاح الإمارات في توظيف تقنيات حديثة مكّنتها من الاستفادة من سرعات الرياح المنخفضة نسبيًا.
أبرز مشروعات طاقة الرياح في الإمارات

محطة صير بني ياس
تُعد محطة صير بني ياس في العاصمة أبو ظبي من أكبر مشروعات الرياح في الدولة بقدرة تصل إلى 45 ميغاواط، وتعمل بالتكامل مع محطة طاقة شمسية بقدرة 14 ميغاواط عند الذروة، بهدف تأمين إمدادات مستقرة للكهرباء داخل الجزيرة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
وتضم المحطة 10 توربينات رياح صُممت لتتلاءم مع سرعات الرياح المتوسطة، مع التركيز على تعزيز الإنتاج خلال ساعات الليل.
محطة جزيرة دلما
تصل قدرة محطة جزيرة دلما في أبو ظبي إلى 27 ميغاواط عبر 6 توربينات رياح، وتمثل أحد المشروعات البحرية المهمة التي تسهم في دعم أمن الإمدادات الكهربائية للإمارة من خلال مصدر نظيف ومتجدد، كما يتيح موقعها الاستفادة من أنماط رياح مختلفة عن المناطق الساحلية التقليدية.
محطة السلع
تضم محطة السلع الحالية في أبو ظبي 6 توربينات بقدرة إجمالية تبلغ 27 ميغاواط، وقد شكّلت محطة تجريبية ناجحة أسهمت في توفير بيانات تشغيلية مهمة دعمت خطط التوسع المستقبلية في الموقع نفسه، وأثبتت إمكانية تحقيق توازن بين الكفاءة التشغيلية وتكاليف المعدات.
محطة الحلاه
تبرز محطة الحلاه في إمارة الفجيرة بقدرة 4.5 ميغاواط، رغم اعتمادها على توربين واحد فقط، وتمثل المحطة إضافة مهمة لتوسيع انتشار مشروعات الرياح خارج أبوظبي، فضلًا عن دورها في تعزيز مرونة الشبكة الكهربائية على ساحل خليج عُمان.
مشروع السلع الجديد
يُعد مشروع السلع في أبو ظبي قيد التطوير، بقدرة 140 ميغاواط، أحد أكبر مشروعات الرياح المرتقبة في الإمارات، ومن المتوقع أن يرفع القدرة الإجمالية لطاقة الرياح في الدولة إلى نحو 240 ميغاواط، مع اعتماد نموذج المنتج المستقل واتفاقيات شراء طويلة الأجل، بما يدعم مكانة أبوظبي مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة.
برنامج الإمارات لطاقة الرياح

يضم برنامج الإمارات لطاقة الرياح أربع محطات رئيسية بقدرة إجمالية تبلغ 103.5 ميغاواط، تكفي لتزويد أكثر من 23 ألف منزل بالكهرباء، مع تقليل نحو 120 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنويًا، وهو ما يعادل إزالة 26 ألف سيارة من الطرق.
ويعتمد البرنامج، الذي تطوره شركة "مصدر"، على دمج البيانات التشغيلية في خطط التوسع المستقبلية لضمان تحسين الإنتاج ورفع موثوقية الإمدادات. كما يعزز نموذج المنتج المستقل واتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل من جاذبية القطاع للمستثمرين، عبر تقليل المخاطر وتحسين كفاءة الإنفاق.
تقنيات حديثة ومستهدفات مستقبلية

تعتمد مشروعات الرياح في الإمارات على توربينات أكبر وأكثر تطورًا بتكاليف تشغيلية أقل، مع الاستفادة من ارتفاع سرعة الرياح خلال الليل لرفع كفاءة الإنتاج. ويُعد هذا التكيّف التقني عنصرًا رئيسيًا في نجاح مشروعات الرياح ضمن بيئة ذات سرعات رياح محدودة نسبيًا.
وتنسجم خطط التوسع الحالية مع أهداف الإمارات لرفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 50% بحلول عام 2050، إذ تستهدف أبوظبي رفع قدرة طاقة الرياح إلى 2.6 غيغاواط بحلول عام 2035.
وتشير المؤشرات إلى أن نجاح التشغيل التجاري منذ عام 2023 يمهّد الطريق أمام إطلاق مشروعات إضافية في مواقع متعددة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة.
