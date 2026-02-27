https://sarabic.ae/20260227/الطاقة-الشمسية-تشهد-قفزة-نوعية-في-أفريقيا-كيف-قادت-4-دول-عربية-طفرة-قياسية-1110816349.html

الطاقة الشمسية تشهد قفزة نوعية في أفريقيا... كيف قادت 4 دول عربية طفرة قياسية

سجلت إضافات قدرة الطاقة الشمسية في أفريقيا نموًا قويًا خلال عام 2025، مدعومة بأداء 8 دول رئيسة، في مؤشر يعزز مسار تحول الطاقة بالقارة.

اقتصاد

العالم العربي

وبلغت الإضافات الجديدة نحو 4.5 غيغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بزيادة سنوية قدرها 54% مقارنة بعام 2024، وفق بيانات نقلها مقال للكاتب غافين ماغواير في وكالة رويترز.نمو ملحوظ بالقارة السمراءوأنتجت 8 دول أفريقية قرابة 100 ميغاواط لكل منها خلال العام، وهو ما يمثل ضعف عدد الدول التي سجلت مساهمات مماثلة في العام السابق، ما يعكس اتساع قاعدة النمو في القطاع.وتصدّرت جنوب أفريقيا المشهد، بعد أن أضافت 1.6 غيغاواط خلال 2025، لترتفع قدرتها الإجمالية إلى أكثر من 10 غيغاواط، إلى جانب 5 غيغاواط من الطاقة الشمسية الموزعة و8.5 غيغاواط من سعة تخزين البطاريات، حسب منصة "الطاقة".ريادة عربيةوفي شمال أفريقيا، أضافت دول المنطقة مجتمعة نحو 1.1 غيغاواط، مع تسجيل مصر والجزائر والمغرب وتونس أسرع معدلات نمو بعد جنوب أفريقيا. وتقود مصر طفرة الطاقة الشمسية في المنطقة، إذ تبلغ قدرة مشروعاتها قيد التنفيذ 5.5 غيغاواط، إلى جانب مشروعات أخرى في مراحل مبكرة بقدرة تصل إلى 13 غيغاواط.كما برزت نيجيريا في غرب أفريقيا بتركيبات قياسية بلغت 803 ميغاواط خلال العام، فيما تتبنى دول مثل زيمبابوي وزامبيا وغانا وساحل العاج مشروعات جديدة قيد التنفيذ.على صعيد التجارة، قدّرت واردات أفريقيا من الألواح الشمسية الصينية خلال العام الماضي بنحو ملياري دولار، بزيادة 36% على أساس سنوي، كما بلغت واردات البطاريات الصينية 2.6 مليار دولار، ما يعكس تحول القارة إلى سوق متنامية لمعدات الطاقة المتجددة.ويتوقع محللون استمرار نمو الطلب على مكونات الطاقة الشمسية والبطاريات خلال الفترة المقبلة، بدعم من تراجع الأسعار والسياسات الحكومية الداعمة، ما يعزز فرص تحقيق مستهدفات الطاقة النظيفة بحلول نهاية العقد.5 تحولات كبرى تعيد تشكيل قطاع الطاقة المغربي في 2026

اقتصاد, العالم العربي