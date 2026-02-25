4 آبار نفط وغاز عربية على موعد مع اكتشافات ضخمة في 2026

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
من الملعب
هشاشة ريال مدريد تعيده إلى الوصافة... وغوارديولا يقترب من صدارة الدوري
14:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
15:00 GMT
34 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
ما الذي سيمنع أمريكا من إشعال حرب مع إيران؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
16:00 GMT
18 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260225/4-آبار-نفط-وغاز-عربية-على-موعد-مع-اكتشافات-ضخمة-في-2026-1110727269.html
4 آبار نفط وغاز عربية على موعد مع اكتشافات ضخمة في 2026
4 آبار نفط وغاز عربية على موعد مع اكتشافات ضخمة في 2026
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة عن خارطة جديدة لعمليات التنقيب عن النفط والغاز في عام 2026، وتم تسليط الضوء فيها على 4 مواقع عربية تعدّ من بين الأكثر جاذبية ووعودًا بالكشف عن... 25.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-25T09:13+0000
2026-02-25T09:13+0000
اقتصاد
العالم
العالم العربي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1b/1093168369_0:169:3041:1880_1920x0_80_0_0_426b0afe288961579dadf30df83b49a5.jpg
ووفقا لتقرير صادر عن شركة "ويستوود غلوبال إنرجي"، فإن "القطاع العالمي يستعد لحفر نحو 65 بئرًا عالي التأثير خلال العام المقبل، في معدل يناظر ما كان متوقعًا لعام 2025". ومن بين هذا العدد الكبير من الآبار، تجذب 4 دول عربية الاهتمام بعمليات التنقيب عن النفط والغاز.وسيشهد عام 2026 اختبارات رئيسية في أحواض نفطية واعدة، تشمل كلا من:بئر مؤمل الماتسولا في ليبيابدأت شركة "إيني" الإيطالية، في منتصف شهر يناير/كانون الثاني 2026، عمليات حفر أول بئر لها في الشمال الأفريقي، في خليج "سرت" في ليبيا. ويمثّل هذا المشروع خطوة نوعية في خريطة الاستكشاف النفطي الليبي، حيث يفتح آفاقًا جديدة لتقييم الإمكانات الهيدروكربونية في الأعماق البحرية التي لم تستكشف من قبل في حوض سرت.بئر فيلوكس في مصر تباشر سفينة الحفر "ستينا آيس ماكس" أعمالها حاليًا في المياه المصرية، حيث تعمل على البئر الاستكشافية "فيلوكس" في منطقة شمال كليوباترا في حوض هيرودوت، وذلك ضمن برنامج حفر متكامل يتضمن لاحقًا حفر البئر التنموية "مينا ويست"، تليها البئر الاستكشافية "سيريوس".ويصنّف حوض هيرودوت كأكبر وأهم الأحواض الجيولوجية في منطقة البحر المتوسط، نظرًا لاحتياطياته غير المكتشفة التي تقدّر بنحو 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ما يجعله هدفًا استراتيجيًا يستحق الاستثمار في جهود الاستكشاف والاستخراج المكثفة.بئر كوراد-1 في الصومالأبحرت السفينة التركية للحفر في المياه العميقة "تشاغري بي"، متجهة إلى السواحل الصومالية، في خطوة تعدّ الأولى من نوعها لأنقرة في مجال الاستكشاف البحري خارج نطاق مياهها الإقليمية ومنطقة عملياتها المعتادة.وكشف الوزير أن بلاده تستهدف إنتاج 500 ألف برميل يوميًا من النفط أو ما يعادله من المواد الهيدروكربونية بحلول 2028، مع توقعات بزيادة هذه الكمية إلى المثلين من خلال الاكتشافات واتفاقيات تقاسم الإنتاج في الخارج.بئر رقوة-3 في الكويتتعد عمليات التنقيب في بئر رقوة-3 جديرة بالاهتمام، بعد أن أعلنت البلاد اكتشاف حقل النوخذة، الذي يعدّ الأكبر في عام 2024.وأضافت الشركة أن الاكتشاف الثاني يتمثل في حقل الجليعة البحري الذي أعلن في يناير/كانون الثاني 2025، باحتياطيات تبلغ 800 مليون برميل من النفط المتوسط، و600 مليار قدم مكعّبة من الغاز.4 مشاريع عملاقة وإعادة هيكلة شاملة... الكويت تعيد رسم خريطة الطاقة في 2026كيف حرك الخليج قطاع الطاقة في أفريقيا... 6 فرص استثنائية تنهض بالقارة السمراء
https://sarabic.ae/20260201/لأول-مرة-في-تاريخها-دولة-عربية-تتخطى-حاجز-التريليون-دولار-في-تجارتها-غير-النفطية-1109862931.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1b/1093168369_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_1625bd14515d756d1fef2ab06debe307.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, العالم, العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا
اقتصاد, العالم, العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا

4 آبار نفط وغاز عربية على موعد مع اكتشافات ضخمة في 2026

09:13 GMT 25.02.2026
© Sputnik . Maksim Blinovرافعة نفط في منطقة بافلينسكي بجمهورية تتارستان الروسية
رافعة نفط في منطقة بافلينسكي بجمهورية تتارستان الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
© Sputnik . Maksim Blinov
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة عن خارطة جديدة لعمليات التنقيب عن النفط والغاز في عام 2026، وتم تسليط الضوء فيها على 4 مواقع عربية تعدّ من بين الأكثر جاذبية ووعودًا بالكشف عن احتياطيات جديدة.
ووفقا لتقرير صادر عن شركة "ويستوود غلوبال إنرجي"، فإن "القطاع العالمي يستعد لحفر نحو 65 بئرًا عالي التأثير خلال العام المقبل، في معدل يناظر ما كان متوقعًا لعام 2025".

وتتصدر أفريقيا وأمريكا الجنوبية المشهد من حيث كثافة عمليات الاستكشاف، حيث يخطط لحفر 19 بئرًا في الأولى(أفريقيا)، و15 بئرًا في الثانية(أمريكا الجنوبية)، ما يعكس تركيز الشركات العالمية على هاتين المنطقتين الغنيتين بالموارد.

ومن بين هذا العدد الكبير من الآبار، تجذب 4 دول عربية الاهتمام بعمليات التنقيب عن النفط والغاز.
وسيشهد عام 2026 اختبارات رئيسية في أحواض نفطية واعدة، تشمل كلا من:
بئر مؤمل الماتسولا في ليبيا
بئر فيلوكس في مصر
بئر كوراد-1 في الصومال
بئر رقوة-3 في الكويت

بئر مؤمل الماتسولا في ليبيا

بدأت شركة "إيني" الإيطالية، في منتصف شهر يناير/كانون الثاني 2026، عمليات حفر أول بئر لها في الشمال الأفريقي، في خليج "سرت" في ليبيا.

وتنفذ إيني هذا المشروع الحيوي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين: المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، وشركة "بي بي" البريطانية، والمؤسسة الليبية للاستثمار، حيث يحمل البئر الرمز A1-38/3 ويعرف باسم "مؤمل الماتسولا"، ويقع ضمن منطقة الامتياز (38/3) في الجزء البحري من خليج "سرت" الليبي.

ويمثّل هذا المشروع خطوة نوعية في خريطة الاستكشاف النفطي الليبي، حيث يفتح آفاقًا جديدة لتقييم الإمكانات الهيدروكربونية في الأعماق البحرية التي لم تستكشف من قبل في حوض سرت.

بئر فيلوكس في مصر

تباشر سفينة الحفر "ستينا آيس ماكس" أعمالها حاليًا في المياه المصرية، حيث تعمل على البئر الاستكشافية "فيلوكس" في منطقة شمال كليوباترا في حوض هيرودوت، وذلك ضمن برنامج حفر متكامل يتضمن لاحقًا حفر البئر التنموية "مينا ويست"، تليها البئر الاستكشافية "سيريوس".
ووفقًا لمنصة "الطاقة" المتخصصة، يحده (البئر فيلوكس)من الشرق حوض"ليفانت"، ومن الجنوب الشرقي حوض "دلتا النيل"، وتجدر الإشارة إلى أن مصر كانت الدولة الرائدة في بدء عمليات التنقيب بهذا الحوض، متقدمة في ذلك على جاراتها ليبيا وقبرص واليونان.
ويصنّف حوض هيرودوت كأكبر وأهم الأحواض الجيولوجية في منطقة البحر المتوسط، نظرًا لاحتياطياته غير المكتشفة التي تقدّر بنحو 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ما يجعله هدفًا استراتيجيًا يستحق الاستثمار في جهود الاستكشاف والاستخراج المكثفة.
ميناء يضم حاويات - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2026
لأول مرة في تاريخها.. دولة عربية تتخطى حاجز التريليون دولار في تجارتها غير النفطية
1 فبراير, 07:13 GMT

بئر كوراد-1 في الصومال

أبحرت السفينة التركية للحفر في المياه العميقة "تشاغري بي"، متجهة إلى السواحل الصومالية، في خطوة تعدّ الأولى من نوعها لأنقرة في مجال الاستكشاف البحري خارج نطاق مياهها الإقليمية ومنطقة عملياتها المعتادة.
ووصف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، هذه الخطوة بأنها "لحظة تاريخية" في مسار تركيا نحو تعزيز جهودها لاكتشاف موارد النفط والغاز خارج حدودها.
وكشف الوزير أن بلاده تستهدف إنتاج 500 ألف برميل يوميًا من النفط أو ما يعادله من المواد الهيدروكربونية بحلول 2028، مع توقعات بزيادة هذه الكمية إلى المثلين من خلال الاكتشافات واتفاقيات تقاسم الإنتاج في الخارج.

بئر رقوة-3 في الكويت

تعد عمليات التنقيب في بئر رقوة-3 جديرة بالاهتمام، بعد أن أعلنت البلاد اكتشاف حقل النوخذة، الذي يعدّ الأكبر في عام 2024.
أفادت شركة "نفط الكويت" أن حقل "النوخذة البحري"، الذي تم اكتشافه في يوليو/تموز 2024، يعدّ أول اكتشاف بحري كبير لدولة الكويت، باحتياطيات تقدَّر بنحو 3.2 مليارات برميل من النفط.
وأضافت الشركة أن الاكتشاف الثاني يتمثل في حقل الجليعة البحري الذي أعلن في يناير/كانون الثاني 2025، باحتياطيات تبلغ 800 مليون برميل من النفط المتوسط، و600 مليار قدم مكعّبة من الغاز.
4 مشاريع عملاقة وإعادة هيكلة شاملة... الكويت تعيد رسم خريطة الطاقة في 2026
كيف حرك الخليج قطاع الطاقة في أفريقيا... 6 فرص استثنائية تنهض بالقارة السمراء
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала