لأول مرة في تاريخها.. دولة عربية تتخطى حاجز التريليون دولار في تجارتها غير النفطية

لأول مرة في تاريخها.. دولة عربية تتخطى حاجز التريليون دولار في تجارتها غير النفطية

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أن "تجارة الإمارات الخارجية، غير النفطية، تجاوزت حاجز... 01.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إنه اطلع على تقرير التجارة الخارجية، والذي أظهر بلوغ قيمة التجارة غير النفطية 3.8 تريليون درهم (نحو 1.03 تريليون دولار)، مسجلة نموًا بنسبة 26.8%، مقارنة بالعام السابق.وأوضح أن "الصادرات غير النفطية بلغت 813 مليار درهم بنهاية 2025، محققة نموًا استثنائيًا بنسبة 45.5% على أساس سنوي، لترتفع مساهمتها إلى 21.6% من إجمالي التجارة غير النفطية، وهو أعلى مستوى في تاريخ الدولة"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).وسجلت التجارة غير النفطية للإمارات خلال عام 2025، نموًا لافتًا مقارنة بالأعوام السابقة، لتقترب من ضعف مستويات 2021، وتتجاوز بأكثر من الضعف أرقام 2019، فيما بلغت في الربع الأخير وحده 1.1 تريليون درهم للمرة الأولى، مدعومة بارتفاع قياسي في الصادرات.كما سجلت عمليات إعادة التصدير 830.2 مليار درهم بنهاية 2025، محققة نموا بنسبة 15.7% مقارنة بعام 2024، لتواصل دعم مكانة الإمارات مركزًا عالميًا للتجارة والخدمات اللوجستية.

