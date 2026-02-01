https://sarabic.ae/20260201/لأول-مرة-في-تاريخها-دولة-عربية-تتخطى-حاجز-التريليون-دولار-في-تجارتها-غير-النفطية-1109862931.html
لأول مرة في تاريخها.. دولة عربية تتخطى حاجز التريليون دولار في تجارتها غير النفطية
أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أن "تجارة الإمارات الخارجية، غير النفطية، تجاوزت حاجز...
وقال نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إنه اطلع على تقرير التجارة الخارجية، والذي أظهر بلوغ قيمة التجارة غير النفطية 3.8 تريليون درهم (نحو 1.03 تريليون دولار)، مسجلة نموًا بنسبة 26.8%، مقارنة بالعام السابق.وأوضح أن "الصادرات غير النفطية بلغت 813 مليار درهم بنهاية 2025، محققة نموًا استثنائيًا بنسبة 45.5% على أساس سنوي، لترتفع مساهمتها إلى 21.6% من إجمالي التجارة غير النفطية، وهو أعلى مستوى في تاريخ الدولة"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).وسجلت التجارة غير النفطية للإمارات خلال عام 2025، نموًا لافتًا مقارنة بالأعوام السابقة، لتقترب من ضعف مستويات 2021، وتتجاوز بأكثر من الضعف أرقام 2019، فيما بلغت في الربع الأخير وحده 1.1 تريليون درهم للمرة الأولى، مدعومة بارتفاع قياسي في الصادرات.كما سجلت عمليات إعادة التصدير 830.2 مليار درهم بنهاية 2025، محققة نموا بنسبة 15.7% مقارنة بعام 2024، لتواصل دعم مكانة الإمارات مركزًا عالميًا للتجارة والخدمات اللوجستية.
أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أن "تجارة الإمارات الخارجية، غير النفطية، تجاوزت حاجز تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخ الدولة"، مؤكدًا "اكتمال البيئة الاستثمارية وتعزيز الشراكات الدولية وترسخ ثقة العالم بالاقتصاد الإماراتي".
وقال نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إنه اطلع على تقرير التجارة الخارجية، والذي أظهر بلوغ قيمة التجارة غير النفطية 3.8 تريليون درهم (نحو 1.03 تريليون دولار)، مسجلة نموًا بنسبة 26.8%، مقارنة بالعام السابق.
وأوضح أن "الصادرات غير النفطية بلغت 813 مليار درهم بنهاية 2025، محققة نموًا استثنائيًا بنسبة 45.5% على أساس سنوي، لترتفع مساهمتها إلى 21.6% من إجمالي التجارة غير النفطية، وهو أعلى مستوى في تاريخ الدولة"، وفقا لوكالة
الأنباء الإماراتية (وام).
وأشار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن "هذه النتائج كانت مستهدفات مقررة لعام 2031، إلا أن 95% منها تحقق قبل موعده بخمس سنوات"، مؤكدًا أن "الشراكات الدولية تضاعفت، والتعاون مع القطاع الخاص تعزز، بما يدعم بناء مستقبل اقتصادي أكثر استدامة".
وسجلت التجارة غير النفطية للإمارات خلال عام 2025، نموًا لافتًا مقارنة بالأعوام السابقة، لتقترب من ضعف مستويات 2021، وتتجاوز بأكثر من الضعف أرقام 2019، فيما بلغت في الربع الأخير وحده 1.1 تريليون درهم للمرة الأولى، مدعومة بارتفاع قياسي في الصادرات.
18 فبراير 2024, 09:00 GMT
وبلغت الصادرات غير النفطية للإمارات إلى الدول الشريكة في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة 175.5 مليار درهم، مسهمة بنسبة 21.6% من إجمالي الصادرات، في حين شملت أبرز السلع المصدّرة الذهب والمجوهرات والألمنيوم والعطور ومنتجات اللدائن وأسلاك النحاس.
كما سجلت عمليات إعادة التصدير 830.2 مليار درهم بنهاية 2025، محققة نموا بنسبة 15.7% مقارنة بعام 2024، لتواصل دعم مكانة الإمارات مركزًا عالميًا للتجارة والخدمات اللوجستية.