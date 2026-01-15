اكتشاف نفطي مهم في الإمارات يرفع مستويات اقتصاد البلاد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: القضاء الإسرائيلي فيما يخص الفلسطينيين لا يعتبر عادلا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: المنخفض الجوي كشف هشاشة و صعوبة الأوضاع الإنسانية في غزة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الصومال تقطع علاقاتها مع الإمارات.. والجزائر تستعد لتعديل قانون الأحزاب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260115/اكتشاف-نفطي-مهم-في-الإمارات-يرفع-مستويات-اقتصاد-البلاد---1109258341.html
اكتشاف نفطي مهم في الإمارات يرفع مستويات اقتصاد البلاد
اكتشاف نفطي مهم في الإمارات يرفع مستويات اقتصاد البلاد
سبوتنيك عربي
كشفت شركات نفط هندية ضخمة عن تحقيق اكتشاف نفطي جديد في إمارة أبوظبي في دولة الإمارات، في خطوة تعدّ داعمة لمساعي الهند الطويلة الأمد لتعزيز أمنها في مجال... 15.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-15T08:16+0000
2026-01-15T08:16+0000
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/07/1108991929_0:53:3072:1780_1920x0_80_0_0_54c6e42a0513fbf7be5b29afc5a2f849.jpg
ووفق بيان صحفي، توصّلت شركتا إنديان أويل، وبهارات بتروليوم، المملوكتان من الحكومة الهندية، إلى اكتشاف نفطي في المربع البري رقم 1، وذلك عبر شركة "أورجا بهارات"، المشروع المشترك بين الطرفين بحصص متساوية تبلغ 50% لكل شركة.ويعدّ هذا الاكتشاف هو الثاني الذي تعلنه "أورجا بهارات" في منطقة الامتياز نفسها، بعد إعلان سابق عن اكتشاف نفطي خلال عام 2024، ما يعزز المؤشرات الإيجابية لوجود موارد هيدروكربونية واعدة في المنطقة، حسبما ذكرته منصة "الطاقة".دخول استراتيجي إلى أبوظبيكان المشروع المشترك قد حصل على امتياز التنقيب البري في المربع رقم 1 في أبوظبي، في مارس/آذار 2019، في خطوة مثّلت دخولًا استراتيجيًا للشركات الهندية إلى واحدة من أبرز مناطق إنتاج النفط عالميًا. ويغطي الامتياز مساحة تقدّر بنحو 6162 كيلومترًا مربعًا، مع امتلاك "أورجا بهارات" حقوق التشغيل الكاملة، حسبما ذكرته منصة "الطاقة".اكتشافان في حقلين مختلفينالاكتشاف الأول تحقّق في حقل غير تقليدي يُعرف باسم "شيلايف"، عبر البئر الاستكشافية "XN-76"، حيث تدفّق النفط إلى السطح عقب نجاح عمليات التكسير الهيدروليكي، ما أكد وجود موارد نفطية غير تقليدية في المربع.ومن المقرر أن يخضع الاكتشافان خلال المرحلة المقبلة لدراسات فنية واقتصادية لتقييم جدواهما وإمكان تطويرهما تجاريًا.إشادة رسمية هنديةوأشاد وزير النفط والغاز الطبيعي الهندي، هارديب سينغ بوري، بالاكتشاف الجديد، واصفًا إياه بأنه "إنجاز مهم" في مسار الهند نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة، ضمن رؤية تقودها حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.خطط مستقبليةمن جهتها، أعلنت بهارات بتروليوم في إفصاح لبورصة الأوراق المالية أن شركتها التابعة "بهارات بترو ريسورسز"، عبر مشروع "أورجا بهارات"، سجّلت الاكتشاف النفطي رسميًا بتاريخ 13 يناير/كانون الثاني 2026.كما أشارت إنديان أويل إلى أن الشركتين تواصلان العمل على تطوير حقل الرويس القائم، إلى جانب دراسة فرص إضافية محتملة للنفط والغاز داخل منطقة الامتياز، في إطار استراتيجية توسّع طويلة الأمد في أبوظبي.منصة حفر عملاقة تستأنف عملياتها في الشرق الأوسط
https://sarabic.ae/20260110/7-دول-عربية-تعزز-مكانتها-ضمن-صادرات-المعادن-في-أفريقيا-1109086773.html
https://sarabic.ae/20260111/أرخص-المواني-العربية-لتصدير-الهيدروجين-1109131176.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/07/1108991929_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a51da4b1263c1b9c842ed5c3b337d5dd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اقتصاد
اقتصاد

اكتشاف نفطي مهم في الإمارات يرفع مستويات اقتصاد البلاد

08:16 GMT 15.01.2026
© Photo / x.comناقلة نفط
ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
© Photo / x.com
تابعنا عبر
كشفت شركات نفط هندية ضخمة عن تحقيق اكتشاف نفطي جديد في إمارة أبوظبي في دولة الإمارات، في خطوة تعدّ داعمة لمساعي الهند الطويلة الأمد لتعزيز أمنها في مجال الطاقة.
ووفق بيان صحفي، توصّلت شركتا إنديان أويل، وبهارات بتروليوم، المملوكتان من الحكومة الهندية، إلى اكتشاف نفطي في المربع البري رقم 1، وذلك عبر شركة "أورجا بهارات"، المشروع المشترك بين الطرفين بحصص متساوية تبلغ 50% لكل شركة.
ويعدّ هذا الاكتشاف هو الثاني الذي تعلنه "أورجا بهارات" في منطقة الامتياز نفسها، بعد إعلان سابق عن اكتشاف نفطي خلال عام 2024، ما يعزز المؤشرات الإيجابية لوجود موارد هيدروكربونية واعدة في المنطقة، حسبما ذكرته منصة "الطاقة".

دخول استراتيجي إلى أبوظبي

كان المشروع المشترك قد حصل على امتياز التنقيب البري في المربع رقم 1 في أبوظبي، في مارس/آذار 2019، في خطوة مثّلت دخولًا استراتيجيًا للشركات الهندية إلى واحدة من أبرز مناطق إنتاج النفط عالميًا. ويغطي الامتياز مساحة تقدّر بنحو 6162 كيلومترًا مربعًا، مع امتلاك "أورجا بهارات" حقوق التشغيل الكاملة، حسبما ذكرته منصة "الطاقة".

وبلغت استثمارات الشركاء في مرحلة التنقيب نحو 166 مليون دولار، وهي المرحلة التي أنجزت بالكامل حتى الآن.

معادن نادرة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
7 دول عربية تعزز مكانتها ضمن صادرات المعادن في أفريقيا
10 يناير, 12:46 GMT

اكتشافان في حقلين مختلفين

الاكتشاف الأول تحقّق في حقل غير تقليدي يُعرف باسم "شيلايف"، عبر البئر الاستكشافية "XN-76"، حيث تدفّق النفط إلى السطح عقب نجاح عمليات التكسير الهيدروليكي، ما أكد وجود موارد نفطية غير تقليدية في المربع.

أما الاكتشاف الثاني، فجاء من خلال اختبار البئر "XN-79 02S"، التي تدفّق منها نفط خام خفيف من حقل حبشان، ليسجَّل بذلك أول اكتشاف نفطي في هذا الحقل ضمن منطقة الامتياز.

ومن المقرر أن يخضع الاكتشافان خلال المرحلة المقبلة لدراسات فنية واقتصادية لتقييم جدواهما وإمكان تطويرهما تجاريًا.

إشادة رسمية هندية

وأشاد وزير النفط والغاز الطبيعي الهندي، هارديب سينغ بوري، بالاكتشاف الجديد، واصفًا إياه بأنه "إنجاز مهم" في مسار الهند نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة، ضمن رؤية تقودها حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وأكد بوري أن اكتشاف النفط الخام الخفيف في المربع البري رقم 1 يمثّل محطة بارزة في توسع شركة إنديان أويل بمجال الاستكشاف والإنتاج خارج الهند، مشيرًا إلى أن هذه النجاحات تعكس الكفاءة الفنية للكوادر الهندية وأهمية الشراكات الدولية في دعم أمن الطاقة.

ميناء - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
أرخص المواني العربية لتصدير الهيدروجين
11 يناير, 16:31 GMT

خطط مستقبلية

من جهتها، أعلنت بهارات بتروليوم في إفصاح لبورصة الأوراق المالية أن شركتها التابعة "بهارات بترو ريسورسز"، عبر مشروع "أورجا بهارات"، سجّلت الاكتشاف النفطي رسميًا بتاريخ 13 يناير/كانون الثاني 2026.

وأكدت الشركة أن هذه التطورات تعدّ "مشجعة للغاية"، وستسهم في دعم موقعها كشركة تشغيل دولية، فضلًا عن تعزيز جهود الهند في تأمين إمدادات الطاقة.

كما أشارت إنديان أويل إلى أن الشركتين تواصلان العمل على تطوير حقل الرويس القائم، إلى جانب دراسة فرص إضافية محتملة للنفط والغاز داخل منطقة الامتياز، في إطار استراتيجية توسّع طويلة الأمد في أبوظبي.
منصة حفر عملاقة تستأنف عملياتها في الشرق الأوسط
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала