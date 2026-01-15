https://sarabic.ae/20260115/اكتشاف-نفطي-مهم-في-الإمارات-يرفع-مستويات-اقتصاد-البلاد---1109258341.html
اكتشاف نفطي مهم في الإمارات يرفع مستويات اقتصاد البلاد
اكتشاف نفطي مهم في الإمارات يرفع مستويات اقتصاد البلاد
سبوتنيك عربي
كشفت شركات نفط هندية ضخمة عن تحقيق اكتشاف نفطي جديد في إمارة أبوظبي في دولة الإمارات، في خطوة تعدّ داعمة لمساعي الهند الطويلة الأمد لتعزيز أمنها في مجال... 15.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-15T08:16+0000
2026-01-15T08:16+0000
2026-01-15T08:16+0000
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/07/1108991929_0:53:3072:1780_1920x0_80_0_0_54c6e42a0513fbf7be5b29afc5a2f849.jpg
ووفق بيان صحفي، توصّلت شركتا إنديان أويل، وبهارات بتروليوم، المملوكتان من الحكومة الهندية، إلى اكتشاف نفطي في المربع البري رقم 1، وذلك عبر شركة "أورجا بهارات"، المشروع المشترك بين الطرفين بحصص متساوية تبلغ 50% لكل شركة.ويعدّ هذا الاكتشاف هو الثاني الذي تعلنه "أورجا بهارات" في منطقة الامتياز نفسها، بعد إعلان سابق عن اكتشاف نفطي خلال عام 2024، ما يعزز المؤشرات الإيجابية لوجود موارد هيدروكربونية واعدة في المنطقة، حسبما ذكرته منصة "الطاقة".دخول استراتيجي إلى أبوظبيكان المشروع المشترك قد حصل على امتياز التنقيب البري في المربع رقم 1 في أبوظبي، في مارس/آذار 2019، في خطوة مثّلت دخولًا استراتيجيًا للشركات الهندية إلى واحدة من أبرز مناطق إنتاج النفط عالميًا. ويغطي الامتياز مساحة تقدّر بنحو 6162 كيلومترًا مربعًا، مع امتلاك "أورجا بهارات" حقوق التشغيل الكاملة، حسبما ذكرته منصة "الطاقة".اكتشافان في حقلين مختلفينالاكتشاف الأول تحقّق في حقل غير تقليدي يُعرف باسم "شيلايف"، عبر البئر الاستكشافية "XN-76"، حيث تدفّق النفط إلى السطح عقب نجاح عمليات التكسير الهيدروليكي، ما أكد وجود موارد نفطية غير تقليدية في المربع.ومن المقرر أن يخضع الاكتشافان خلال المرحلة المقبلة لدراسات فنية واقتصادية لتقييم جدواهما وإمكان تطويرهما تجاريًا.إشادة رسمية هنديةوأشاد وزير النفط والغاز الطبيعي الهندي، هارديب سينغ بوري، بالاكتشاف الجديد، واصفًا إياه بأنه "إنجاز مهم" في مسار الهند نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة، ضمن رؤية تقودها حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.خطط مستقبليةمن جهتها، أعلنت بهارات بتروليوم في إفصاح لبورصة الأوراق المالية أن شركتها التابعة "بهارات بترو ريسورسز"، عبر مشروع "أورجا بهارات"، سجّلت الاكتشاف النفطي رسميًا بتاريخ 13 يناير/كانون الثاني 2026.كما أشارت إنديان أويل إلى أن الشركتين تواصلان العمل على تطوير حقل الرويس القائم، إلى جانب دراسة فرص إضافية محتملة للنفط والغاز داخل منطقة الامتياز، في إطار استراتيجية توسّع طويلة الأمد في أبوظبي.منصة حفر عملاقة تستأنف عملياتها في الشرق الأوسط
https://sarabic.ae/20260110/7-دول-عربية-تعزز-مكانتها-ضمن-صادرات-المعادن-في-أفريقيا-1109086773.html
https://sarabic.ae/20260111/أرخص-المواني-العربية-لتصدير-الهيدروجين-1109131176.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/07/1108991929_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a51da4b1263c1b9c842ed5c3b337d5dd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد
اكتشاف نفطي مهم في الإمارات يرفع مستويات اقتصاد البلاد
كشفت شركات نفط هندية ضخمة عن تحقيق اكتشاف نفطي جديد في إمارة أبوظبي في دولة الإمارات، في خطوة تعدّ داعمة لمساعي الهند الطويلة الأمد لتعزيز أمنها في مجال الطاقة.
ووفق بيان صحفي، توصّلت شركتا إنديان أويل، وبهارات بتروليوم، المملوكتان من الحكومة الهندية، إلى اكتشاف نفطي في المربع البري رقم 1، وذلك عبر شركة "أورجا بهارات"، المشروع المشترك بين الطرفين بحصص متساوية تبلغ 50% لكل شركة.
ويعدّ هذا الاكتشاف هو الثاني الذي تعلنه "أورجا بهارات" في منطقة الامتياز نفسها، بعد إعلان سابق عن اكتشاف نفطي خلال عام 2024، ما يعزز المؤشرات الإيجابية لوجود موارد هيدروكربونية واعدة في المنطقة، حسبما ذكرته منصة "الطاقة".
دخول استراتيجي إلى أبوظبي
كان المشروع المشترك قد حصل على امتياز التنقيب البري في المربع رقم 1 في أبوظبي، في مارس/آذار 2019، في خطوة مثّلت دخولًا استراتيجيًا للشركات الهندية إلى واحدة من أبرز مناطق إنتاج النفط عالميًا. ويغطي الامتياز مساحة تقدّر بنحو 6162 كيلومترًا مربعًا، مع امتلاك "أورجا بهارات" حقوق التشغيل الكاملة، حسبما ذكرته منصة "الطاقة
".
وبلغت استثمارات الشركاء في مرحلة التنقيب نحو 166 مليون دولار، وهي المرحلة التي أنجزت بالكامل حتى الآن.
اكتشافان في حقلين مختلفين
الاكتشاف الأول تحقّق في حقل غير تقليدي يُعرف باسم "شيلايف"، عبر البئر الاستكشافية "XN-76"، حيث تدفّق النفط إلى السطح عقب نجاح عمليات التكسير الهيدروليكي، ما أكد وجود موارد نفطية غير تقليدية في المربع.
أما الاكتشاف الثاني، فجاء من خلال اختبار البئر "XN-79 02S"، التي تدفّق منها نفط خام خفيف من حقل حبشان، ليسجَّل بذلك أول اكتشاف نفطي في هذا الحقل ضمن منطقة الامتياز.
ومن المقرر أن يخضع الاكتشافان خلال المرحلة المقبلة لدراسات فنية واقتصادية لتقييم جدواهما وإمكان تطويرهما تجاريًا.
وأشاد وزير النفط والغاز الطبيعي الهندي، هارديب سينغ بوري، بالاكتشاف الجديد، واصفًا إياه بأنه "إنجاز مهم" في مسار الهند نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة، ضمن رؤية تقودها حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وأكد بوري أن اكتشاف النفط الخام الخفيف في المربع البري رقم 1 يمثّل محطة بارزة في توسع شركة إنديان أويل بمجال الاستكشاف والإنتاج خارج الهند، مشيرًا إلى أن هذه النجاحات تعكس الكفاءة الفنية للكوادر الهندية وأهمية الشراكات الدولية في دعم أمن الطاقة.
من جهتها، أعلنت بهارات بتروليوم في إفصاح لبورصة الأوراق المالية أن شركتها التابعة "بهارات بترو ريسورسز"، عبر مشروع "أورجا بهارات"، سجّلت الاكتشاف النفطي رسميًا بتاريخ 13 يناير/كانون الثاني 2026.
وأكدت الشركة أن هذه التطورات تعدّ "مشجعة للغاية"، وستسهم في دعم موقعها كشركة تشغيل دولية، فضلًا عن تعزيز جهود الهند في تأمين إمدادات الطاقة.
كما أشارت إنديان أويل إلى أن الشركتين تواصلان العمل على تطوير حقل الرويس القائم، إلى جانب دراسة فرص إضافية محتملة للنفط والغاز داخل منطقة الامتياز، في إطار استراتيجية توسّع طويلة الأمد في أبوظبي.